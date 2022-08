El General San Martín, de renombre inmortal, merece altamente la estima más distinguida de la República Argentina y de la América toda.



El sábado 17 de agosto de 1850, a los 72 años y a las tres de la tarde (hora de Francia) falleció en Grande Rue 105, Boulogne Sur Mer, donde vivía desde hace 16 meses, uno de los héroes de la independencia americana, el general Don José de San Martín, cuyo nombre pertenece a la historia. Fue Generalísimo de los Ejércitos de Perú, Capitán General de los de Chile y Capitán General del Ejército de los Andes.



En Septiembre de 1822 y después de la Entrevista de Guayaquil, donde no pudo cumplir con los objetivos de unir el Ejército de Bolívar al suyo, deja el Perú y se traslada a Chile, llegando a Valparaíso el 12 de Octubre de 1822, vivirá en Santiago un tiempo en la Hacienda de O Higgins hasta concluir con su convalecencia de su deteriorada salud. Más tarde cruza la cordillera a fines de Enero de 1823, llegando a Mendoza el 3 de Febrero, pasará a residir en su Chacra de Los Barriales (Actual Departamento de San Martín).



CUANDO QUISIERON APREHENDERLO

En mayo de 1823, su esposa que residía en Buenos Aires, se agrava en su estado de salud y solicita su presencia; el gobierno de aquella provincia desconfía del Libertador. Sus amigos le hacen saber que hay partidas que tienen la orden de aprehenderlo y por lo tanto no debe salir de Mendoza. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, era el General Martín Rodríguez y el Ministro de Gobierno y hombre fuerte de aquél estado, era Bernardino Rivadavia.



El día 3 de agosto de 1823, fallece Remedios Escalada, esposa y amiga del General San Martín (tal como reza su lápida). El Libertador posteriormente le escribiría a su amigo el General Guido: "Se habían apostado partidas en el camino para prenderme como un facineroso", en definitiva, no pudo llegar a ver a su esposa viva.



Muchos años más tarde y desde Bruselas le escribía a O"Higgins: confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relación que con algunos vecinos. Nada bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado afortunado vi claramente que no era posible vivir tranquilo en mi Patria, ello y la incertidumbre en la que vivía me obligaron a partir para Europa.



El 20 de Noviembre de 1823, San Martín sale de Mendoza hacia Buenos Aires, arribando el 4 de Diciembre. El Argos, periódico del Gobierno lo recibe con admiración y mucho respeto, contrariamente a lo que divulgaba antes de arribar y después de su partida a Europa; efectivamente el Argos como el Centinela habían publicado artículos incisivos y despectivos sobre el Libertador, de los cuales San Martín bien conocía.



DESEO DE VIVIR EN CUYO

El Libertador había dialogado con las autoridades del Gobierno, especialmente con Rivadavia, pues tenía la intención de residir en Mendoza con su pequeña hija, retirándose de su vida política y militar; sin embargo ello no fue posible, lo que aparejó que el 10 de Febrero de 1824 partiera con Mercedes con destino a Europa, esperando regresar prontamente, así lo expresó en la carta que, ya a bordo del navío Le Bayonnais, envió ese día a su compadre, el Coronel Brandsen: "Dentro de una hora partiré para Europa con el objeto de acompañar a mi hija para ponerla en un colegio y poder regresar a nuestro país en el presente año".



El retorno recién se produjo a principios de 1829 pero desgraciadamente tuvo noticias del fusilamiento del Coronel de Manuel Dorrego por parte del General Juan Lavalle. Al llegar Buenos Aires se mantuvo a bordo de la nave Countess of Chichester y decidió por tales acontecimientos no desembarcar.



DE REGRESO A EUROPA

El 17 de Abril se marchó hacia Montevideo para un par de meses después dirigirse hacia Bruselas en donde permaneció hasta 1830, en que junto a su hija se instalaron en Francia.



El 13 de Diciembre de 1832, Mercedes contrajo matrimonio con Mariano Balcarce, joven porteño que residía en Europa. De ese matrimonio nacieron María Mercedes y Dominga Josefa, esta última se casa con el ciudadano mexicano que residía en Francia. Sr. Fernando Gutiérrez de Estrada. Ninguna de las nietas dejaron descendencia.



San Martín residió en 1825, solo algunos meses, en Londres, luego por espacio de cinco años en Bruselas y desde 1830 en Francia. En 1834 hasta 1848 en París y en Grand Bourg, donde recibió la visita de Juan B. Alberdi, Florencio Varela y Domingo F. Sarmiento. A raíz de las revueltas en París, en 1848, se traslada a Boulogne- Sur-Mer, donde muere el 17 de agosto de 1850.



Después de 30 años sus restos mortales embalsamados llegaron a Buenos Aires, donde descansan en la Catedral Metropolitana. En la historia de la independencia americana, él representa el orden, la ética, la moral y los valores más altos que tanto necesitamos en nuestros tiempos.



Hoy, 17 de Agosto de 2022, a las 14:00 horas, nos reunimos en el Monumento Ecuestre del Parque de Mayo para rendir el homenaje que se merece nuestro Libertador.





Para saber más

En el momento de fallecer el General San Martín, lo acompañaban, su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce, sus nietas, su médico, Dr. Jordán y Francisco Javier Rosales, Encargado de Negocios de Chile en Francia. Al día siguiente llegaron dos amigos, José Guerrico y Felix Frias, quien expresó: "Tuve la dolorosa satisfacción de contemplar los despojos mortales de ese hombre cuya vida pertenece a las brillantes páginas de la historia americana. Su rostro conservaba los rasgos marcados de su carácter severo y respetable, tenía un crucifijo sobre el pecho y había otro sobre una mesa al lado entre dos cirios encendidos, dos hermanas de caridad rogaban por el alma del difunto".



El día 18, Rosales y el dueño de la casa donde vivía San Martín, el Dr. Henry Adolphe Gérard, un destacado abogado de la localidad y bibliotecario de Boulogne, se dirigieron al señor Alcalde, presentándole una nota donde la hacían saber que había fallecido el General San Martín, y le solicitaban la autorización para depositar el cuerpo en una cripta de la Iglesia de Notre Dame. Que sus restos embalsamados serán depositados en un ataúd de plomo, el cual a su vez será contenido en otro de roble y todo dentro de otro de madera de pino, razón por la que las condiciones de salubridad estarán plenamente garantizadas. La nota lleva la firma de Rosales, pero se cree que la redactó Gérard.



El Alcalde solicitó al Dr. Cousin, médico del Registro Civil, que certificara que se habían tomados las medidas para garantizar la salubridad pública. El señalado médico -el día 19- deja constancia que ha verificado que el cuerpo embalsamado fue depositado en un triple ataúd, que el del medio es de plomo soldado con la finalidad de prevenir cualquier emanación nociva capaz de comprometer la salubridad pública.



El sepelio se realizó el día 20 de Agosto a las 6 de la mañana, acompañando el coche fúnebre que los rodeaban 6 hombres con capas negras; el Dr. Mariano Balcarce, los Sres. J. P. Darthez, F. J. Rosales, José Guerrico, Felix Frías, A. Gérard y un vecino del mismo.

Por Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural Sanmartiniana

Miembro de Número de la Academia del INS