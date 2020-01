Me llama la atención que desde el año pasado y hasta la actualidad se haya estado poniendo énfasis en la recordación del Terremoto de 1944, sin que la recordación del pasado 15 de enero de este año haya sido una fecha especial, es decir que ha sido un aniversario más sin que todavía se cumpla, por ejemplo, el centenario. Pero lo que más me ha llamado la atención, y no me ha gustado, es que para referirse a la reconstrucción de la ciudad de San Juan se haya estado utilizando imágenes de la destrucción, que todos conocemos hasta el cansancio, como si eso fuera necesario e impostergable.

El San Juan de hoy tiene numerosos avances que se han logrado a través del tiempo y que es digno exhibirlos sin la necesidad de mostrar sólo destrucción, como se ha estado haciendo en los últimos tiempos.



Deberíamos estar orgullosos, actualmente, de poder caminar por las calles de una ciudad moderna que, a muchos, nos ha hecho olvidar eso que se encargan de traernos a la memoria con imágenes desastrosas que ya todos los que vivimos esa época hemos asumido, comprendiendo que es lo que debíamos hacer para evitar una tragedia similar.



Creo que recordar esas imágenes tan desgarradoras, ya no es necesario. Hay que avanzar en otros aspectos. Para eso se nos dan recomendaciones periódicas, se hacen simulacros en escuelas y edificios públicos y se controla la forma de construir de manera sismorresistente.



Hay una publicación de la Editorial Fundación Universitaria Nacional de San Juan de 1995 titulada "San Juan la Ciudad y el Oasis", de la arquitecta Dora Roitman de Schabelman y otros coautores en la que describe a San Juan como un medio "natural de aridez y sísmico", su relación con el agua, su población, las transformaciones, desarrollo agrario, vitícola, ferrocarril, servicios municipales en la zona rural y laplanificación de las zonas urbanas. Este libro nos habla de que hubo varios proyectos para la nueva ciudad de San Juan, prevaleciendo siempre una cuadrícula, lo que da una idea de cómo se planificó y se construyó esta moderna ciudad. Por años me basé en ésto para mi función como guía turística, lo que me permitía organizar recorridos que comenzaban en la zona fundacional de San Juan, para luego recorrer distintas zonas y el microcentro de la ciudad, mostrando todos los atractivos históricos-culturales y otras curiosidades.



Es decir que siempre hemos tenido mucho para mostrar respecto del avance de la ciudad y no solo imágenes de un San Juan del ayer destruido por las fuerzas de la naturaleza, de las que nosotros ya estamos prevenidos.



La historia del Terremoto no puede girar siempre en relación a la destrucción que nos dejó, sino que hay que avanzar sobre lo que tenemos construido desde hace 76 años y que es muy importante como para mostrarlo en todo su esplendor.



Por Lic. María Teresa Forradellas

Esp. En Turismo Cultural