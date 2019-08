La situación del mundo tiene un impacto muy importante no sólo en los aspectos vinculados a la producción o a la economía de nuestro país, sino también en lo político y cultural, es decir en el ámbito social. Los vaivenes de la política hacen que la educación no sea una prioridad. A pesar de los efectos de la economía nacional, San Juan todavía figura como una provincia ordenada, aunque esto no quiera decir que no se verá afectada con el recorte de la coparticipación que se prevé.



Desde Educación se sigue trabajando enfáticamente en innovaciones educativas con alumnos premiados a nivel nacional e internacional. No nos detuvimos. Pero dentro de esta área también llegó el ajuste restando la aplicación de diversos programas nacionales.

Actualmente, la educación pasa por la política. A pesar de ello, sabemos que estamos ante la presencia de un sistema educativo sin calidad característica esencial de la educación. "Finalidades como la competitividad económica, desempeño ciudadano, equidad social, deben ser características esenciales de una educación de calidad para todos'' (Juan Carlos Tedesco, pedagogo investigador).



Estamos transitando un modelo pedagógico, centrado en la figura del docente, hacia la posibilidad de que el alumno desarrolle una constelación de competencias.



Los alumnos deben aplicar habilidades, actitudes y valores en cualquier entorno productivo. El país necesita personas polivalentes, que sepan identificar oportunidades, crear negocios, asociarse con otros, generar unidades productivas de carácter asociativo y cooperativo. Es aprender a emprender. Es decir, crear los puentes que el país necesita tender entre el sector educativo y productivo. Sabemos que el emprendimiento se ha incorporado a los proyectos de aula en los distintos niveles.



Es necesario privilegiar el emprendedurismo en los alumnos, desarrollando así, competencias laborales entre las que figuran la creatividad, autonomía, liderazgo, manejo de conflictos, trabajo en equipo, gestión y administración de recursos. Si nos enfocamos en la distintas áreas del conocimiento, desde diferentes puntos de vista podemos vislumbrar cómo el área Lengua. debería ser una herramienta propuesta en forma prioritaria como ideario institucional. El lenguaje, su enriquecimiento, es la formadora para el trabajo. Todo empleo necesita que el egresado sepa expresarse, argumentar, seducir a los clientes, todo a través de la lengua.



La idea moderna de educación se acerca más a la ductilidad (saber hacer) que al conocimiento. Si docentes, supervisores, alumnos y padres forman una auténtica comunidad escolar, esta tendrá la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y metas realizables. Dejará de ser así el último eslabón de la cadena burocrática para convertirse en la célula básica del sistema educativo.



Los rasgos distintivos de esta era, es el saber científico tecnológico. Son otras herramientas pedagógicas, no las únicas. Hoy la realidad nos dice que el alumno debe saber escribir, leer, comprender aquello que lee, emitir juicio crítico. Ningún alumno podrá unirse a la tecnología si no domina lectura, escritura. y las cuatro operaciones fundamentales.



Una escuela exitosa, es aquella que mejora en forma permanente, confía en que todos sus alumnos pueden aprender. La sociedad del conocimiento, propone relaciones más fluidas entre escuela abierta, conectada con su entorno social y cultural, capaz de innovar.

Por Yolanda Quiroga

Especialista en Educación.