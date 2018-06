En el San Juan que muchos no conocieron o no se lo contaron hay o hubo muchos lugares para recordar. Recuerdos emblemáticos que hicieron a la historia misma de la provincia. Hoy recordaré un sitio que resistió embates de la naturaleza, pero no del hombre. El complejo deportivo del Parque de Mayo, que hasta hace poco tiempo estaba conformado con el "Estadio Abierto del Parque de Mayo" y el Estadio cerrado "Aldo Contoni". El primero fue demolido, tanto el velódromo como la tribuna popular. El segundo fue modificado y modernizado.



Es que, como en la antigua Grecia, cuna del Ideal Físico, donde hasta las guerras paraban en homenaje al Dios Olimpo, con la destreza física, en San Juan se vive aún la "Fiesta del Deporte" en diferentes momentos en las instalaciones del Nuevo Estadio "Aldo Cantoni". Podrá decirse que el "Estadio", como de manera común se le llamaba a todo el complejo, nunca duerme. Porque cuando el músculo descansa, lo hace para reponer fuerzas, para seguir así días tras días. Pero yo no relataré el hoy, sino su larga y gloriosa historia, que guarda en sus muros el antiguo estadio, el vigor y el cansancio, el grito de gol, estribillos y aliento. Hay muchas fotos, muchas referencias imposibles de poner a la vista en una nota. También sabe de derrotas. Del resurgir entre los escombros del terremoto de 1944 y otras cosas a las que llegó y que no debe llegar a doblegarlo, porque lo que se hizo sentir, sino que como el Ave Fénix debe renacer con más fuerza, colorido y esperanzas. Sí, para todos los que aún hoy lo recuerdan como orgullo para San Juan y admiración para que sea gozado, aunque sea una mínima parte de él.



Este templo del deporte nace como proyecto en el año 1923, obra del gobierno de Federico Cantoni, como el Hospital Rawson, la Azucarera de Cuyo (no doblegados en el embate del sismo de 1944). También el Escudo Nacional en el Jardín de los Poetas, y todo el diseño del parque, realizados por la Empresa constructora de F.H. Schmidt, alemana con gran trayectoria en su país.





Características del "Stadium"



En su origen eran 8 hectáreas, rodeado de elegantes verjas de hierro. Al trasponer la reja, se tiene acceso al elegante edificio con oficinas, guardarropas, servicios, restaurant, salón de fiestas, sala de primeros auxilios. Con dos tribunas, una oficial para cuatro mil personas y otras popular para siete mil.



Además, el velódromo y la cancha de fútbol. Todo con sistema de riego, cancha de tenis, de básquetbol y arco de ejercicios. Hoy, estos espacios deportivos no existen, debido a la mano del hombre.



Este magnífico complejo deportivo fue inaugurado el 9 de julio 1928, es decir que dentro de unos días cumplirá 90 años.



Su inauguración se realizó con una variedad de actos denominado "Semana del deporte", con mucha información en la prensa sobre los actos y participantes. El terremoto de 1944 sólo destruyó el techo de las tribunas, por la forma de sustentación, un tanque de agua que se vació con el sismo y produjo la caída. Fuente: Testimonio Dr. Hermes Cantoni, hijo del Dr. Federico Cantoni.

La remodelación del Estadio cerrado "Aldo Cantoni" le da más brillo a la actividad deportiva.







Proyecto de museo



Es mi deseo aclarar que siempre propuse y presenté proyectos a funcionarios de gobierno para que se desarrollara allí el "Museo del Deporte Sanjuanino", que se lo merecen todos los deportistas de la provincia y es una deuda que tenemos con ellos.