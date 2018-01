¡Qué vergüenza para la diplomacia estadounidense! Con una nueva serie de insultos gratuitos y serios errores, el presidente Trump está haciendo que Estados Unidos pierda cada vez más influencia en América latina, mientras que China está avanzando económica y políticamente en la región.



El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, está concretando su segundo viaje a Sudamérica en 14 meses. En Chile se está reuniendo con los cancilleres de 25 países de América latina y el Caribe. El encuentro tiene como objetivo forjar nuevos planes para mejorar las relaciones chino-latinoamericanas.



Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, aún no ha puesto un pie en Sudamérica. Ni siquiera ha asistido a reuniones de cancilleres del continente en el edificio de la Organización de Estados Americanos, que se encuentra a pocos minutos de su oficina en Washington DC.

China avanza en varios aspectos en Latinoamérica.

El sector energético es uno de ellos.

Además, el presidente chino, Xi Jinping, realizó tres visitas a América latina en los últimos tres años, mientras que el presidente Trump aún no ha visitado la región. Y, salvo una gran sorpresa, Trump podría no ir a la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú en abril, lo que lo convertiría en el primer presidente de EEUU en no ir a una de estas cumbres hemisféricas desde que se iniciaron en 1994.



Lo que es peor, Trump no deja de hacer comentarios xenofóbicos o racistas. Hace poco, se refirió a algunos países de América latina y el Caribe como "países de porquería" usando una palabra aún peor y comenzó su campaña el año pasado llamando a la mayoría de los inmigrantes indocumentados mexicanos "criminales" y "violadores".



Se retiró del acuerdo comercial del TPP con países asiáticos y latinoamericanos, promete construir un muro inútil a lo largo de la frontera con México y ya ordenó la deportación de cientos de miles de refugiados haitianos y salvadoreños.



El 18 de enero, Trump tuiteó que México es "el país más peligroso del mundo", una flagrante mentira que contradice las advertencias de viaje de su propio Departamento de Estado. Según la última alerta de viajes del Departamento de Estado del 10 de enero, México es calificado como un país de "Nivel 2", en la misma categoría que España, Francia, Alemania y el Reino Unido.



¿Es Trump tan irresponsable como para sacrificar las relaciones entre EEUU y América latina y el 25% del comercio total de EEUU que va a América latina solo para complacer a una parte de su base? ¿Tiene alguna idea de que Estados Unidos exporta tres veces más a América latina que a China?



El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien es el anfitrión de la reunión de cancilleres de China y América latina, dijo que hay "un vacío de liderazgo" de Estados Unidos en la región, y China "ha tomado este espacio", dijo Muñoz.



También explicó que "Chile tenía hace diez años como su principal socio comercial a EEUU. Hoy día, es China".



La arrogancia, el desdén, y los ataques verbales de Trump hacia los países latinoamericanos están empeorando las cosas. El primer año de Trump en su cargo ha sido un retroceso enorme y gratuito en las relaciones de EEUU con América latina.