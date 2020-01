Los distintos medios en sus suplementos económicos refieren a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires convoca a tenedores de títulos con vencimiento de una cuota de capital a refinanciar un vencimiento significativo a operar en el corriente mes de enero. El gobernador expresó que se solicitó a acreedores tenedores de un bono con vencimiento en 2021, del que se emitieron US$ 750 millones a una tasa de 10,875 %, extender el vencimiento de una amortización parcial de capital hasta el 1 día de mayo. La dificultad que implica atender al compromiso que corresponde pagar en el mes en curso hace a la solicitud de la provincia referenciada.



El gobernador combinando gestión con política expresó que esto era lógico, como lo indicó en su asunción, ya que la deuda que le dejó la gestión saliente era insostenible y la situación de caja era de gran complejidad. Lo que no expresó es que esta deuda en dólares y con una tasa mayor al 10% anual fue emitida por un gobernador de su mismo signo político, recientemente designado embajador.

Hay distintas reflexiones sobre el porcentual de aceptación que los acreedores expondrán ante lo solicitado. Una aceptación de un 75% es vinculante para el total, y no es precisa la cantidad de estos títulos que posee el ANSES, bancos oficiales y otros amigos de la Provincia en el sentido de acompañar la postergación de pago.



Como expuso el gobernador Kicillof, espera razonabilidad y aceptación de los acreedores. Pueda que lo obtenga, el acreedor que invirtió US$ 10.000 en estos bonos en 2011 ya cobró US$ 12.100, aproximadamente (US$ 8.800 de intereses y US$ 3.300 de capital). Le quedan por cobrar US$ 6.700 aún, podría ser flexible al cobro insinúa el gobernador.



Pero lo principal que quiero destacar es el mensaje del Ministro de Economía de la Nación quien expuso que el Estado nacional no aportará recursos nacionales para atender el vencimiento de capital que debe realizar la Provincia de Buenos Aires. Creo que estamos ante un hecho muy significativo y que uno espera se cumpla.



En primer lugar porque fortalece la situación del tesoro nacional al no bajar sus reservas para atender una obligación asumida por alguna de las provincias en el mercado financiero. En segundo lugar da una señal de prudencia ya que no podría en sentido de equidad y solidaridad acompañar el pago de obligaciones de una provincia y no hacer lo mismo con otras. En tercer lugar fortalece el sentido correcto de la prudencia fiscal de provincias como la nuestra que no acudió al mercado de deuda en moneda extranjera ante acreedores privados externos.



Es claro que San Juan podría haber emitido deuda en dólares para atender necesidades y obras que hacen al crecimiento de nuestra provincia, pero un criterio de prudencia y sostenibilidad del perfil de obligaciones la llevó a no hacerlo. No sería una buena señal que las provincias que no son prudentes en el uso de recursos generen cíclicamente deudas que luego no puedan pagar y venga el Estado nacional a asumirlas, licuarlas o compensarlas con el costo asumido por el país en su conjunto. En ese sentido lo expresado por el Ministro de Economía de la Nación es muy saludable y puede que sea el inicio de una conducta tradicionalmente desconocida en el hacer cotidiano de nuestro estado nacional.

Por el Dr. Leonardo Siere

Abogado, CPN y docente.