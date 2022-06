El cuerpo humano necesita de un movimiento moderado de 150 minutos por semana. Puede ser repartido en 5 veces de 30 minutos cada una.

¿Cuánto ejercicio es necesario hacer para tener una buena condición física? Bueno, hay una cantidad mínima. Se han juntado distintas autoridades, universidades, asociaciones, institutos que se dedican específicamente a ver qué puede hacer uno para mejorar su cuerpo.



Y son tres las cosas que se necesitan: sus piernas; alguna botellita, que puede ser una pesa o algo equivalente; y una silla. Cosa que usted puede hacer tranquilamente en su casa.



Sus piernas porque es necesario un movimiento moderado, 150 minutos por semana. Puede ser repartido en cinco veces, cinco por treinta. Y, después, cada día usted lo puede hacer todo junto o puede hacer cada 10 minutos. Todo lo que usted hace durante el día, suma.



La segunda es hacer pesitas. Como no es que todo el mundo tiene pesitas en su casa, con una botella del peso que usted se sienta cómodo. Y, finalmente, a medida que pasan los años, uno tiene más tendencia a no equilibrar.



Hay un dicho que dice: "El éxito es una escalera que no se sube con las manos en los bolsillos+. Yo, lo que le podría agregar acá, es que una buena condición física tampoco se logra con las manos en los bolsillos.



MEDIR EL EQUILIBRIO

Existen 3 ejercicios que permiten medir el equilibrio, ya que el grado de funcionamiento del cuerpo se mide a partir de cuatro cosas: la fuerza que tiene el paciente, la velocidad, la resistencia y el equilibrio.



Para algunos es un buen desafío seguir cómo van los datos de la presión arterial y el colesterol, pero para otros tantos, salir de su zona de confort de estar mirando la tele en el sillón para hacer ejercicio no es un buen plan. Nosotros queremos medir la capacidad muscular. Cuando uno tiene más edad, el músculo se va achicando y eso tiene que ver con sustancias químicas. Cuanta más grasa tengo, más problemas tengo, porque mando señales químicas que son negativas y cuando tengo más músculo, tengas más señales químicas que son positivas. Si pierdo músculo tengo más probabilidad de enfermarme.



¿Cómo se mide el equilibrio? Se hace mediante 3 ejercicios que se pueden hacer en las casas, lo único que hay que tener cerca es una silla por las dudas, para poder agarrarse. Primer ejercicio: consiste en poner el talón a la altura del dedo gordo y se tiene que quedar 10 segundos en esa posición. Si pasa los 10 segundos está perfecto, si le da menos de 10 no está bien y si no se pudo mantener nada, es una señal para empezar algún tipo de actividad. Este es el ejercicio que suele costar más. Segundo ejercicio: con los pies juntos se debe permanecer, también, 10 segundos. Y uno puede mover las manos, pero lo que no puede mover son las piernas. Si se logró los 10 segundos, quiere decir que está bien. Tercer ejercicio: poner un pie adelante del otro y permanece 10 segundos. Lo ideal es tener la silla cerca por las dudas. Si no aguanta o se agarra, cuando no se pudo mantener por menos de 10 segundos significa que hay que empezar a entrenar esos músculos.

Por el Dr. Aberto Cormillot

Especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista.