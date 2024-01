Elon Musk, CEO y fundador de Tesla y Space X, además de dueño de la red social X -ex Twitter-, tuvo palabras de apoyo para el Presidente de la Nación, Dr Javier Milei, tras su discurso en el Foro de Davos.



El CEO y fundador de Tesla y Space X, además de controvertido dueño de la red social X -ex Twitter-, Elon Musk, sigue de cerca los primeros días del gobierno de Javier Milei en la Argentina. Las posturas y las palabras del libertario hacen eco de inmediato en los círculos frecuentados por el hombre más rico del mundo, y el resonante discurso del presidente argentino ni más ni menos que en medio del Foro Económico Mundial de Davos acentuó las coincidencias.



Musk y mucho del mundo libertario estadounidense y global tomaron nota del discurso en el que el libertario denunció que "occidente está en peligro'' y en el que se despidió, rugiendo, con su tradicional "viva la libertad carajo''.



El empresario que encabeza los rankings de riqueza de Forbes y Bloomberg compartió en la madrugada de la Argentina el discurso entero de Milei, con el audio de la traducción en simultáneo al idioma inglés, es decir, como lo escucharon buena parte de los asistentes.



"Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos'', comentó Musk a la par del video.



El dueño de Tesla, que compró Twitter y cambió su nombre además de buena parte de su funcionamiento con el objetivo declarado de impulsar la libertad de expresión que, a su entender, estaba siendo limitada por la anterior administración, es un habitual crítico del discurso progresista ("woke'') y no puede dejar de abrazar las ideas de Milei.



Ayer, mientras las reacciones al discurso de Milei rebotaban en España, Latinoamerica y todo el entorno de redes sociales asociado, a grandes rasgos, a la llamada Alt rigt global, Musk admitía su encanto por los contenidos asociados al presidente argentino.



Por ejemplo, cuando mostró su acuerdo con el tuit de una usuaria angloparlante que bromeaba con no poder parar de poner "like'' en cada cosa que mencionaba a Milei.



El elogio de uno de los hombres más ricos del mundo no pasó desapercibido para Milei, que respondió al tuit de Musk con un "muchas gracias...!!!'' (thank you very much...!!!).

Un discurso resonante

En su primera intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente Milei enfatizó la importancia del capitalismo de libre mercado como herramienta esencial para combatir la pobreza global.



Criticó duramente el intervencionismo estatal y el socialismo, proclamando que "El capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo''.



Milei destacó el fracaso de los modelos colectivistas y defendió la libertad económica como clave para el progreso y la riqueza. Con una postura firme contra la justicia social y los impuestos coactivos, afirmó que "El Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad''.



Además, rechazó la noción de fallos de mercado, argumentando que son inexistentes en un contexto de transacciones voluntarias y criticó el modelo neoclásico por abrir puertas al socialismo.



En su discurso, también abordó el tema del libertarismo, definiéndolo como "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad''. Esta definición subraya su visión del liberalismo como una filosofía centrada en el respeto a la autonomía individual y la no intervención



Con respecto al socialismo, Milei fue enfático al calificarlo como un "fenómeno empobrecedor'', que ha fracasado en todos los aspectos donde se ha implementado. Criticó duramente la teoría económica neoclásica, argumentando que, aunque no intencionadamente, termina siendo funcional a la intromisión estatal y al socialismo.



Finalmente, en relación a Argentina, Milei utilizó el caso del país como un ejemplo de cómo las políticas intervencionistas y colectivistas pueden llevar a la pobreza, incluso en naciones con abundantes recursos. Resaltó la importancia de adoptar medidas que fomenten el libre funcionamiento de los mercados y la propiedad privada para revertir la tendencia al empobrecimiento y recuperar la prosperidad.