Por: Juan C. González Aubone

Primeramente, recordemos que el número Pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, que desde chicos nos enseñaron a memorizarlo como 3,1416. Pero no se podía comprender cómo al dividir la longitud de una circunferencia que es un número finito y racional de una línea curva, por el diámetro que también es un número finito y racional, nos dé este fascinante número irracional que por muchos siglos ha perturbado al curioso ser humano.



Tanto influyó en nuestra cultura que aún hoy es considerado como la constante matemática favorita de todos los tiempos. Por eso, universalmente, se le dedicó un día del año para conmemorarlo.



Siguiendo la forma anglosajona para expresar la fecha donde se antepone el mes al día, o sea que al escribir 3/14 significa el día 14 del mes 3. Con esta fecha se lo recuerda en todo el mundo, y desde 2019 la UNESCO lo declaró como el Día Internacional de las Matemáticas.



Fascinación y molestia

La peculiar naturaleza de este número ha fascinado, preocupado y hasta molestado a grandes matemáticos desde el comienzo de la historia. Egipcios y babilonios 2.000 años a. de C. le daban un valor de 3,125. Arquímedes logró en 250 a. de C. encontrar cuatro decimales 3.1418 y con mayor precisión, Al Juarizmi en 800 d. de C. llegó a valorarlo en 3,1416.



Ya en el siglo XX mediante fórmulas matemáticas, se calcularon valores de Pi que superaban los 600 decimales. Pero el gran salto se produce a partir de 1970 con la utilización de computadoras que superaron el millón de decimales. En vísperas del nuevo milenio científicos japoneses de la universidad de Tokio han encontrado el valor del número Pi con más de 51.500 millones de decimales.

3,1416, más conocido como número pi, es una de las constantes matemáticas por antonomasia. Su omnipresencia en diferentes ámbitos relacionados con la física, las matemáticas y la ingeniería lo hacen reconocible hasta para aquellos que viven alejados de las ramas científicas.

Datos curiosos de Pi

Como curiosidades de Pi vale mencionar que en el decimal 601 aparece recién el triple cero 000, y en el decimal 772 encontramos la secuencia 9999998. Con otro enfoque el récord Guiness de números memorizados, lo obtiene el Dr. Simon Plouffe por decir sin equivocación el numero Pi con 4.400 cifras decimales.



El hecho de calcular el número Pi con más de un millón de cifras, es realmente insensato, veamos por ejemplo que para determinar la posición de un segmento de 1 mm en una circunferencia que tuviera el radio de la tierra, solo es necesario utilizar el numero Pi con diez dígitos. Si tomáramos el radio del sol, bastarían solamente quince decimales.



Inspiración de sabios

Finalmente pensemos que el 14 de marzo, esta fantástica curiosidad matemática por milenios inspiró a muchos sabios. Por la tenacidad demostrada para estudiarla, pusieron en evidencia la asombrosa capacidad que tiene el cerebro humano. La infinita generosidad de Dios nos premió con este maravilloso regalo, pero no solo debemos cultivarlo, sino que nos corresponde también saber cómo utilizarlo para que las próximas generaciones hereden un futuro mejor.

