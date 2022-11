El necroturismo en el cementerio de la Capital es llevado a cabo con el objetivo de hacer conocer el patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico del camposanto. El recorrido tiene más de 30 paradas, y se pueden escuchar relatos biográficos sobre personajes de la historia sanjuanina.



Tiene 187 años el cementerio de la Capital de San Juan, ya que fue habilitado el 1 de septiembre de 1835 por el gobernador Martín Yanzón, con el aporte fundamental de un terreno donado por la vecina Francisca Borja Toranzo de Zavalla. Hasta ese momento los enterratorios se efectuaban en la iglesia de Santa Ana, que había resultado destruida por una inundación dos años antes, y que se ubicaba sobre la actual calle Mitre, frente a la plaza "25 de Mayo", a la altura de la actual Galería "Estornell". También se hacían sepulturas en otros templos como el de San Juan de Dios, de Puyuta, y en el San Agustín. Pero fue el gobernador Domingo F. Sarmiento quien declaró "Cementerio de la Ciudad", al actual camposanto capitalino. Allí plantó árboles en su interior y alrededores y lo organizó internamente.



Muchos años después, a mediados del siglo XX el recordado historiador César H. Guerrero trabajó en localizar la documentación legal de este y otros cementerios, que hoy engrosan el Archivo General de la Provincia.



MODERNIZADO EN EL TIEMPO

De excelente cuidado en la actualidad, recientemente se han instalado 16 nuevas cámaras de seguridad, completando un total de 24, que permiten cubrir todas las calles internas y el acceso. Además, hay un permanente arreglo de veredas internas, lozas y actualización de la pintura, señala Oscar Brocca, director de este cementerio capitalino.



Paralelamente, la preocupación por el destino final de nuestros seres queridos ha sido uno de los principales impulsos del arte y de la arquitectura en el mundo, y en 2014, durante la gestión del intendente Marcelo J. Lima se puso en marcha el necroturismo con el objetivo de hacer conocer el patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico del camposanto.



El recorrido, que se ha perfeccionado en la actualidad, tiene más de 30 paradas, y se pueden escuchar relatos biográficos sobre personajes de la historia sanjuanina.

En 2014, durante la gestión del intendente Marcelo J. Lima, se puso en marcha el necroturismo con el objetivo de hacer conocer el patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico del camposanto.

CIRCUITO DE NECROTURISMO

Ahora se impulsa y promociona con una iniciativa muy original de la gestión del actual intendente Emilio Baistrocchi. Desde Cultura municipal, su secretario, Mariano Graffigna, coordinó con el secretario de Empresas Municipales, Javier Rodríguez, de quien depende el camposanto, la puesta en marcha en el denominado circuito de necroturismo, intervenciones teatral: "Una experiencia con el pasado sanjuanino". Participan destacados actores y actrices con vestuario de próceres o personalidades de la provincia que brindan reseñas históricas en los recorridos.



Para Graffigna, "estas actividades siempre se hacen con respeto, ya que se busca darle un valor agregado al cementerio porque es un lugar que guarda mucha historia y su patrimonio se pone así en valor", mientras que el director de Cultura Municipal y coordinador de la iniciativa, Claudio Vera, destacó también que la idea busca "considerar a nuestro cementerio municipal como un museo vivo al aire libre, espacio ritual y artístico, lugar para los vivos y los muertos".



PRIMERA EXPERIENCIA

En esta primera ocasión se abordaron y pusieron de relieve las figuras de Paula Albarracín de Sarmiento, madre del prócer sanjuanino, el general Nazario Benavides, el hombre que más años gobernó San Juan, Francisca Borja Torazo, generosa donante del terreno para esta necrópolis, Emar Acosta, primera legisladora mujer en América latina, Pedro Echagüe, escritor, poeta, docente y creador de tres periódicos argentinos, y el gobernador Ignacio de la Roza, en cuya memoria existe un cenotafio o monumento funerario en este cementerio, ya que sus restos descansan en Perú, donde falleció tras colaborar con el General José de San Martín en las batallas por la independencia de ese país.



A su vez, en la reciente celebración del Día de la Madre, hubo música especial en homenaje a todas las que se fueron y descansan aquí.



A propósito, esto cantaba el sanjuanino Antonio Tormo especialmente en días como hoy de "Todos los fieles difuntos", recordando a las madres: "Madre estas blancas flores/ que aquí le vengo a traer/ las corté al amanecer/ con lágrimas de rocío/ ellas me dicen, no llores/ ¡cómo no voy a llorar!/ si aquí me pongo a pensar/ la triste tumba que encierra/ sobre ti tanta tierra,/ y no poderte besar".

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista

Fuentes: Documentación historia existente en el Cementerio; César H. Guerrero en su "Efemérides sanjuaninas", César H. Guerrero, 1961, y "Selección de Letras Folclóricas de San Juan", Gobierno de SJ, 2013.