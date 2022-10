Yevgeniy Prigozhin, el magnate ruso jefe del grupo de mercenarios Wagner, le dijo personalmente al jefe del Kremlin que sus jefes militares están gestionando mal la guerra

El confidente que se desahogó con el presidente ruso Vladimir Putin recientemente sobre la gestión de su ejército en la guerra de Ucrania fue Yevgeniy Prigozhin, el fundador de un grupo de mercenarios rusos que está desempeñando un papel fundamental para Moscú en el campo de batalla en Ucrania, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.



Las críticas de Prigozhin se hicieron eco de lo que expresó públicamente durante semanas, dijeron los funcionarios, que hablaron de forma anónima para discutir la inteligencia sensible. Pero la revelación de que se sintió cómodo compartiendo un reproche tan duro del esfuerzo militar ruso con Putin en un entorno privado muestra cómo su influencia está aumentando a medida que la guerra de Moscú se tambalea. También pone de manifiesto la inestabilidad de la dirección oficial de la defensa rusa, que ha sido criticada por Prigozhin y otros tras meses de errores y pérdidas en el campo de batalla.



The Washington Post informó previamente que una persona con información privilegiada rusa se enfrentó personalmente a Putin para poner de relieve la mala gestión del esfuerzo de guerra, pero no nombró a esa persona. The Post informó que el intercambio se consideró lo suficientemente importante como para incluirlo en el informe diario de inteligencia que se proporciona al presidente Biden.



TENSIONES INTERNAS

La frustración de Prigozhin con el Ministerio de Defensa ruso y su creciente tensión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, son también el tema de un informe de inteligencia estadounidense separado que ha estado circulando entre los funcionarios en Washington, según personas que han leído el archivo.



Durante años, Prigozhin operó en las sombras del poder ruso, negando vínculos con el notorio grupo mercenario ruso Wagner y la fábrica de trolls de internet de San Petersburgo que, según las autoridades estadounidenses, financió para inmiscuirse en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Ayudó a promover los objetivos exteriores del Kremlin al margen de las estructuras formales, y se ganó el apodo de "chef de Putin" debido a que era propietario de un restaurante de San Petersburgo que Putin frecuentaba y de una empresa de catering que presume de tener lucrativos contratos con el Estado. Pero en las últimas semanas, Prigozhin ha salido a la luz en un dramático debut en la vida pública rusa, admitiendo por primera vez su liderazgo en Wagner y atacando públicamente a la cúpula militar rusa por sus errores.



"Esa es la posición política pública en la que él ha estado insistiendo: Soy Yevgeniy Prigozhin. Estoy aquí para decir la verdad, y voy a hacer el trabajo", dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo la condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto y hablando en general sobre Prigozhin, no sobre la inteligencia con respecto a sus interacciones con Putin.



Según el informe de la inteligencia estadounidense que ha estado circulando en Washington, Prigozhin ha expresado su opinión de que el Ministerio de Defensa ruso depende demasiado de Wagner y no está dando al grupo mercenario suficiente dinero y recursos para cumplir su misión en el conflicto, dijeron las personas que leyeron el informe.



PRESIONES AL KREMLIN

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Prigozhin montó un video reciente en las redes sociales en el que se mostraba a los soldados de Wagner quejándose de la falta de alimentos y provisiones básicas como medio de presionar al Kremlin para que aumentara la financiación de su grupo mercenario.



"La decisión de Prigozhin de enfrentarse a Putin es sólo la última señal de su descontento", dijo una persona que leyó el informe.



Prigozhin negó los recientes contactos personales con Putin en comentarios a The Washington Post realizados esta semana a través de su servicio de prensa.



A la interacción entre Putin y Prigozhin le ha seguido un enfoque ruso más despiadado de la guerra.



Tras los repetidos reveses del ejército ruso, que supuso la pérdida de más de 3.000 millas cuadradas de territorio, Putin eligió por primera vez a un comandante general para dirigir el esfuerzo bélico en Ucrania. El nombramiento de este mes llenó un vacío de liderazgo que los analistas militares habían citado como una de las razones por las que Moscú había estado luchando con el mando y el control de sus fuerzas.



El papel público cada vez más prominente de figuras como Prigozhin y Kadyrov en el esfuerzo bélico está irritando a algunos funcionarios rusos, que los ven como actores deshonestos que juegan con sus propias reglas. "Tener líderes como Prigozhin y Kadyrov, ellos (el establishment) no pueden vivir más con esto", dijo un funcionario ruso en una entrevista. "Esto no es Rusia. Es una hermandad criminal basada en los principios de la Edad Media".

Tácticas de tierra quemada

Los partidarios de la línea dura, incluidos los que apoyan a Prigozhin, llevaban tiempo instando al Kremlin a utilizar más tácticas de tierra quemada contra los centros urbanos, independientemente de su impacto en la población civil de Ucrania. Los últimos movimientos de Putin les han servido.

"Cree que todavía puede ganar, y por eso está lanzando todo lo que puede a la situación", dijo Fiona Hill, una exfuncionaria de alto nivel de la Casa Blanca que se ocupa de los asuntos rusos y euroasiáticos. "Ahora estamos en ese periodo en el que está tratando de empujarnos a su versión del final del juego. El tipo cree que puede lograrlo".

Antes de que la guerra empezara a ir mal para los militares rusos, "no era propicio" que los críticos acapararan el protagonismo. Pero "gente como Prigozhin ve ahora una oportunidad de agarrar el anillo de bronce", dijo Hill, ahora un investigador principal en el Centro sobre Estados Unidos y Europa de la Institución Brookings. "Esto demuestra realmente que el sistema está bajo tensión, cuando la gente empieza a impulsarse de esta manera".

Por Ellen Nakashima, John Hudson y Paul Sonne

THE WASHINGTON POST