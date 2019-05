Laboratorios de investigaciones tecnológicas en Israel, una de las claves del crecimiento de este país.



Mientras que hay muchos países, como la Argentina, que luchan infructuosamente por mejorar su situación económica financiera intentando optimizar la producción de bienes y servicios, hay unos pocos casos en el mundo que han logrado un crecimiento sostenido de su PBI (Producto Bruto Interno) en período relativamente prolongados de su historia. Tal es el caso del Estado de Israel donde recientemente quedó revelado que este país ha experimentado, desde su creación, a mediados del siglo pasado, una suba constante de su PBI que demuestra una exitosa gestión en el tiempo basada en el desarrollo de políticas que han promovido avances en los campos tecnológicos y de generación de energía.



El presidente de la Asociación de Industrial de Israel, Shraga Brosh, manifestó que el país es un "modelo mundial de innovación'' y atribuye a ese factor el éxito alcanzado.



El número de empresas industriales en 1936, antes de la independencia, ascendía a 1.500 y empleaba a 28.000 trabajadores. En 1948, año del establecimiento de Estado de Israel, registraba 2.500 empresas industriales. En 1952, 98.000 obreros trabajaban en la industria y en 1965 la cifra saltó a 223.000. En 2017 había alrededor de 13.500 empresas industriales en Israel, que empleaban a 738.641 trabajadores.



En 1948, las exportaciones industriales israelíes alcanzaron los 18 millones de dólares. El 1980, la cifra trepó a 5.000 millones de dólares y en 2000 superaba los 30 mil millones de dólares. En 2018, las exportaciones industriales totalizaron más de 60 mil millones de dólares.



En cambio, el sector bancario no ha registrado un crecimiento similar. Los cinco grupos que controlan el sector bancario fueron creados antes de la fundación del Estado. El Bank Hapoalim fue fundado en 1921 como el banco de la federación obrera Histadrut. El Bank Leumí fue establecido en 1902 por el Congreso Sionista por decisión de Teodoro Herzl. El Bank Discount fue fundado en 1935 y el banco Mizrahi-Tefahot en 1923. El único banco creado después del establecimiento del Estado es el First International Bank of Israel.



Entre 1948 y 2018, el PBI per cápita se multiplicó doce veces: desde 10 mil shékels (2.800 dólares) en la década de los cincuenta a alrededor de 120 mil shékels (33.500 dólares) en la actualidad.



Los datos del Instituto de Exportación también indican un enorme salto en el volumen de las exportaciones de Israel, desde 6 millones de dólares, cuando fue fundado el Estado, a más de 110 mil millones de dólares hoy en día.



Este notable aumento de la actividad exportadora se lo atribuye al desarrollo alcanzado en rubros a los que se le ha puesto un gran énfasis como es el de la investigación en nuevas tecnologías y la producción de energías en sus diversas variables.

Embajada de Israel

Fuente: Aurora Digital