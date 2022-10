Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, durante la ceremonia de graduación. Estados Unidos sigue como país destacado, con ocho instituciones entre las primeras diez de la lista elaborada por US News & World Report. Sin embargo, China lo superó por primera vez en cantidad total.



La revista estadounidense US News & World Report publicó su noveno ranking anual de las mejores universidades del mundo para 2022. El listado incluye a más de 2000 universidades de 95 países. La metodología utilizada busca reflejar el impacto académico general de las universidades en múltiples disciplinas, evaluando métricas como la reputación de la investigación, las publicaciones de las facultades y la cooperación internacional. El ranking es elaborado junto a Clarivate, una consultora de información.



"La metodología se enfoca completamente en la reputación y los resultados de investigación de una institución académica", explica la página web del sitio. "Las universidades se volvieron elegibles para ubicarse en el ranking general si se ubicaron entre las 250 mejores escuelas evaluadas en una encuesta de reputación global o si publicaron al menos 1.250 artículos entre 2016 y 2020".



Este año, China superó por primera vez a Estados Unidos por cantidad de universidades en el ranking, con 338 instituciones académicas frente a 280. Sin embargo, las instituciones académicas del país norteamericano siguen liderando el listado, con 8 universidades en el top ten. Al igual que el año pasado, también en el top 20 de este año hay 15 universidades de Estados Unidos, cuatro del Reino Unido y una de Canadá.



Una vez más, la Universidad de Harvard alcanzó el primer puesto en el ranking general. Las primeras cinco están en el mismo orden que el año pasado, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford en California, la Universidad de California-Berkeley y la Universidad de Oxford del Reino Unido siguiendo a Harvard, en ese orden.



Más abajo en la lista se produjeron algunos cambios en comparación con el año anterior. La Universidad de Washington en Seattle subió un escalón este año, del número 7 al número 6, cambiando de lugar con la Universidad de Columbia en Nueva York.

LAS MEJORES 10 UNIVERSIDADES DEL MUNDO:

1) Universidad de Harvard (EEUU), 2) Instituto de Tecnología de Massachusetts (EEUU), 3) Universidad de Stanford (EEUU), 4) Universidad de California-Berkeley (EEUU), 5) Universidad de Oxford (Reino Unido), 6) Universidad de Washington Seattle (EEUU), 7) Universidad de Columbia (EE UU), 8) Universidad de Cambridge (Reino Unido), 9) Instituto de Tecnología de California (EE. UU.), 10) Universidad Johns Hopkins (EEUU)



LAS QUE CATERON

La Universidad de California - San Francisco cayó de su lugar en el puesto 11 en la clasificación general el año pasado a un empate en el puesto 16 este año, y la Universidad de Pensilvania cayó dos lugares del puesto 13 al 15. La Universidad de Chicago, en el puesto 15 en el ranking general el año pasado, ya no está entre los 20 primeros tras caer al puesto 22. La Universidad de Toronto, que empató en el puesto 16 el año pasado, ahora ocupa el puesto 18.



Varias otras escuelas ascendieron en la clasificación general, incluida la Universidad de Yale en Connecticut, que pasó del puesto 12 al 11, y el London University College del Reino Unido que pasó del puesto 16 al 12. La Universidad de California - San Diego subió un lugar para alcanzar el top 20. Además de China y Estados Unidos, los países con más universidades en el listado son Japón (105), Reino Unido (92) e India (81). US News & World Report incluye además los rankings de 47 materias específicas, que evalúan la calidad de la investigación de una universidad en un campo de estudio particular.



RANKINGS TEMÁTICOS

La edición de este año agregó cuatro nuevos rankings temáticos: inteligencia artificial; educación e investigación educativa; meteorología y ciencias atmosféricas; y recursos hídricos.



Un total de 17.200 universidades fueron citadas en alguna de las 47 materias, 1.550 más que el año anterior. El 15,7 % está en China y el 20,2 % en los EE. UU. Solo una institución académica en el mundo logró ingresar en los rankings de todas las materias: la Universidad de Monash en Australia, que logró la misma hazaña el año pasado.



AMÉRICA LATINA

En América latina, 105 universidades fueron incluidas en el ranking. Sin embargo, ninguna logró ingresar entre las primeras 100.



A nivel regional, entre las primeras diez hay 6 brasileñas, 2 chilenas, una mexicana y una argentina. Son:

1) Universidad de Sao Paulo (Brasil), 2) Universidad Estadual de Campinas (Brasil), 3) Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), 4) Universidad de Chile (Chile), 5) Universidad Nacional Autónoma de México (México), 6) Universidad Federal do Río de Janeiro (Brasil), 7) Universidad de Buenos Aires (Argentina), 8) Universidad Federal do Río Grande do Sul (Brasil), 9) Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), 10) Universidad Estadual Paulista (Brasil).

La UBA se mantuvo en el top 10 de Latinoamérica

La Universidad de Buenos Aires logró una posición destacada en otro ranking internacional. De acuerdo a la clasificación regional que elabora año a año la consultora británica QS, la UBA cayó un puesto pero se mantuvo en el top 10 de Latinoamérica. El éxito de la UBA en los rankings se sustenta en las puntuaciones perfectas obtenidas en los indicadores de reputación académica y de reputación del empleador, "lo que pone de manifiesto la extraordinaria estima que le profesan tanto la comunidad académica global como los responsables de contratación de todo el mundo", según el informe. La UBA también se destaca en investigación: es la institución argentina con mayor colaboración internacional, con una puntuación de 98/100.

Por Agencia Reuters