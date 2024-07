El patrimonio nacional y un horno de ladrillos

"Un horno para dos mesas". La muestra en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento provoca aceptación por un lado. y una polémica, con expresiones de bronca y hasta de rechazo, por otro.

El próximo sábado, 21 de agosto, quedará inaugurada en la Casa Natal y Museo "Domingo F. Sarmiento" una exposición de tres obras del artista conceptual argentino Víctor Grippo (1936-2002). Se trata de una de las figuras más destacadas del arte argentino de la segunda mitad del siglo XX, cuya obra tiene repercusión internacional. Denominada "Un horno para dos mesas", y con la curaduría del artista plástico internacional Carlos Godoy, la muestra provoca aceptación por un lado y una insólita polémica, con expresiones de bronca y hasta de rechazo, por otro.

Los organizadores explicaron que la exhibición propone reflexionar "sobre la alimentación en época de crisis, el rol de la humanidad frente a la naturaleza, el de los ciudadanos frente a la comunidad y el de los productores de sentido frente a un público abrumado por la urgencia".

Elección de un lugar histórico

Precisamente, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, responsable de esta presentación, y cuyo director general es Aníbal Alfredo Jozami, sociólogo y rector de la Universidad de Tres de Febrero, sostiene también que se eligió este lugar histórico "ya que no se trata de una retrospectiva, sino que es la recreación y activación de una acción comunitaria a partir de una acción de arte". Así se describe formalmente la sorpresiva construcción de un horno de ladrillo, de los típicos que vemos en el campo para hacer pan, empanadas o asar carne, en el patio de actos del primer museo nacional del país, según ley Nacional Nº 7062, sancionada el 7 de septiembre de 1910, siendo presidente de la Nación José Figueroa Alcorta.

San Juan ya vivió una experiencia similar en el Museo de Bellas Artes "Franklin Rawson" entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 con la intervención "Touch" de la artista brasileña y doctora en Artes Regina Silveira.

¿Qué es el arte conceptual?

Los estudiosos sostienen que el arte conceptual también es conocido como "idea art", "información art", o "software art". Se trata de un movimiento artístico "en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible". Y como modelos originales del concepto se cita la oposición a la Guerra de Vietnam, el feminismo, la instauración de la nueva economía del conocimiento y la proliferación de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Incluso se consigue demostrar que el arte conceptual viene desde varios siglos atrás ya que todas las obras de arte, incluso las más decorativas, muestran detrás una idea, y se da el ejemplo de la obra de Velázquez o la de Miguel Ángel.

Reacción de los sanjuaninos

Ante el hecho concreto de esta "intervención" (uso de una determinada parte de un museo para un fin no convencional) en el mismísimo patio de actos de la Casa de Sarmiento y en habitaciones interiores, la reacción de numerosos sanjuaninos, expresada especialmente en medios de comunicación y en redes sociales, tuvo como argumento principal que "desde siempre se nos ha advertido que un lugar o sitio patrimonio nacional no se puede intervenir bajo ningún concepto". Otros han ido más lejos considerando que "es una falta de respeto al hombre que más aportó para la educación del pueblo y la defensa de los derechos de la mujer". Luego están los que critican "la carencia de sentido de la estética" y "el peligro de mover muebles de dos siglos en habitaciones interiores de la Casa Histórica". Además, está la opinión del diputado nacional José Luis Gioja, quien sostiene estar de acuerdo con la exposición "pero no es el lugar adecuado".

Otra mirada surgió con las integrantes de la Asociación Amigos de la Casa Natal de Sarmiento, entidad que desde siempre ha cumplido un papel más que generoso e invalorable para asistir personal y económicamente a necesidades de la gestión, y no fue comunicada de esta intervención proveniente de la Capital Federal. Por su parte, el presidente de Acodepas (Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino), arquitecto Jorge Cocinero, cree que no es el sitio adecuado dentro del solar sarmientino para la construcción del horno.

Finalmente, para la nueva directora del Museo, María Silvina Vázquez, "es muy importante abrirnos a las diferentes expresiones y saberes, y a partir de ahí, desde el diálogo, el respeto y la interacción, resignificar pensamiento y obra de nuestro prócer".

Sarmiento y el arte

A esta altura es importante recordar que en su libro "Viajes", Sarmiento explicó que el arte se justifica sólo como medio para educar a las masas e inculcar en ellas la civilización: "El arte y las producciones culturales deben estar al servicio de la causa de la civilización, en cambio el goce estético per se no tiene ninguna utilidad".

En este amplio marco, la realidad, aceptada por las autoridades del Museo Nacional, dependiente del ministerio de Cultura de la Nación, es que hablamos, como queda dicho, de la Bienal Sur, es decir, "una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción ( ) de una comunidad de los cinco continentes que reivindica el derecho a la cultura con la convicción de que a partir de ella es posible dar visibilidad a otros derechos, con imágenes y experiencias estéticas para reflexionar y desarrollar un humanismo contemporáneo".

La muestra se extenderá hasta el 21 de noviembre, dos días antes del cumpleaños de Clemente Sarmiento, padre del sanjuanino universal.

Luis Eduardo Meglioli

Periodista

(Fuentes: "Viajes", D. F. Sarmiento; Enciclopedia de Artes Visuales; Historia-arte.com; Miguel Calvo Santos, historiador del Arte; "Sarmiento y Martí en los EE.UU: Imaginarios de la modernidad", Errázuri, Rebeca, Revista Universum Nº23, 2008).