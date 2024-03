Se inicia una semana donde los ojos están puestos en los avances del Gobierno de Javier Milei en reuniones políticas para avanzar con sus lineamientos de austeridad, y del dato inflacionario (IPC) de febrero que se dará a conocer hoy.

El oficialismo convocó a expresidentes y gobernadores a mantener reuniones que apuntan a firmar el 25 de mayo el denominado "pacto social", el cual permitiría al gobierno avanzar con las reformas que considera necesarias para sanear la economía del país, en medio de una elevada inflación y una creciente pobreza.

El Gobierno anunció un canje voluntario de deuda en pesos de instrumentos con vencimiento en 2024 por otros títulos a 2025 y 2028, que abarcaría bonos por un valor equivalente a cerca de 64.000 millones de dólares, para despejar próximos vencimientos.

Analistas y especialistas del mercado opinaron sobre la actual coyuntura económica y política del país de esta forma:

*- "La atención se concentra en las negociaciones que se reanudan con los gobernadores en busca de poder volver a impulsar las reformas necesarias así como el capítulo fiscal a fin de poder contribuir a la sustentabilidad de la mejora en las cuentas públicas", dijo Gustavo Ber economista de estudio Ber. "Ello resulta crucial para poder extender el clima de mejores expectativas, en medio de una recesión y aún una elevada inflación, ya que podría contribuir a amortiguar los efectos sobre el humor social al inducir que el mayor esfuerzo tendrá recompensa", señaló.



*- "Para el resto de 2024, se espera un año económico desafiante para Argentina a nivel macro, ya que las medidas de ajuste fiscal, monetario y cambiario anticipan un escenario con importantes repercusiones en la actividad económica y los ingresos durante una parte considerable del año", afirmó la consultora ABECEB.

Agregó que "sin embargo, el sector externo mostrará una dinámica positiva esperándose un holgado superávit comercial a nivel agregado en un contexto de suba de las exportaciones y caída de las importaciones".



Inversión pública



*- "La inversión pública de 2024 se verá más afectada en las provincias con menor ahorro corriente y mayor dependencia de las transferencias nacionales", afirmó la Fundación Mediterránea.

Agregó que por su parte, "la tasa de inflación (de febrero) evidenció desaceleración, pasando de 21% en las últimas dos semanas antes del 10 de diciembre de 2023 al 11% en las últimas dos semanas de febrero, con datos mensualizados para ambos casos. Más allá de esta desaceleración, es preciso indicar que la inflación continúa en un andarivel muy elevado y potencialmente inestable".



*- "El IPC a conocerse este martes estaría en torno al 14/15%. Si bien un valor menor no se descarta, la rápida desaceleración de la inflación también puede ser consecuencia de la caída en el nivel de actividad. Así, un número que puede ser bien visto tiene su costo", dijo Roberto Geretto de Fundcorp.



*- "La perspectiva del sistema bancario sigue siendo negativa debido a las severas condiciones operativas que restringen el potencial de generación de utilidades y las actividades bancarias", dijo Moody's Ratings y señaló que "la recesión prevista, el aumento de la inflación en 2024 y la ambiciosa agenda de reformas del nuevo gobierno impondrán importantes riesgos de implementación".



Confianza del mercado



*- "Claramente el mercado confía, elige creer y está ok con muchas de las cosas que plantea Milei. No sólo en términos de políticas sino también porque observa que el presidente va a hacer lo que tiene que hacer", señaló Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.



*- "Está claro que el objetivo del gobierno número uno es bajar la inflación, entonces el atraso cambiario no es prioridad. En general en los procesos de baja de inflación, no debería extrañar que el atraso cambiario acelere. Es más difícil que tengas un proceso de baja inflación sin atraso cambiario", señaló el economista Fausto Spotorno.

Por Walter Bianchi y Hernán Nessi

Agencia Reuters