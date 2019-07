Con programas de búsqueda se pueden descubrir asteroides y así asegurar la defensa del planeta.



La necesidad de concientizar acerca del riesgo que implican los asteroides, de generar nuevos programas de búsqueda para acelerar su tasa anual de descubrimientos y así asegurar al planeta de un impacto, forman parte de los motivos por los que el domingo último fue celebrado en el mundo el Día del Asteroide.



Estamos seguros de que un asteroide va a impactar en la Tierra, lo que no sabemos es cuándo. Debido a las consecuencias devastadoras que puede traer un evento de este tipo es fundamental estar preparados.



El Día del Asteroide es un "evento mundial de concientización y educación'' impulsado por un grupo de científicos y avalado por la ONU, que se desarrolla el 30 de junio de cada año, fecha del aniversario del impacto de Tunguska ocurrido en Siberia en 1908. Más allá de concientizar a la sociedad, ese día también es un incentivo a desarrollar nuevos programas de búsqueda para acelerar la tasa anual de descubrimientos de asteroides y así asegurar la defensa del planeta ante cualquier amenaza.



Sobre las probabilidades de que un asteroide impacte en la Tierra y cause un daño importante depende del tamaño: "Los asteroides mayores a 1 kilómetro son los que pueden generar una catástrofe global y poner en riesgo a toda la vida en la Tierra''. Pero afortunadamente son los menos preocupantes, pues son muy pocos, son conocidos casi en su totalidad y sus órbitas están bien determinadas como para asegurar que no van a generar una amenaza en los próximos millones de años.



Los asteroides de centenas de metros, los que en caso de impactar con la Tierra podrían acabar con una nación entera, al alcanzar la superficie formarían un cráter, aplastando todo lo que tenga debajo y enterrando a toda la región circundante debajo de una lluvia de escombros eyectados. Pero este tipo de eventos ocurren cada cientos de miles de años, por lo que la probabilidad de un impacto en el transcurso de una vida humana es muy baja. Aunque es importante estar preparados para eso.



El primer paso es detectarlos, lo cual no es nada simple pues los asteroides y especialmente los más pequeños tienen un brillo muy débil. La búsqueda se realiza en principio mediante campañas de observación, usando telescopios tanto ópticos, como infrarrojos y radares. Una vez que un posible asteroide nuevo es encontrado, es reportado en la base de datos del "Minor Planet Center''. El proceso continúa con sucesivas observaciones para poder calcular la órbita del asteroide y determinar si impactaría o no en un futuro cercano. En caso de que sucediera un impacto, la realidad es que por el momento la humanidad no está preparada para defenderse.



Hay numerosas estrategias de mitigación pensadas, pero hasta ahora ninguna fue puesta en práctica por lo que su efectividad es aún desconocida. Las estrategias de mitigación se dividen en dos grandes categorías: desviación, que consiste en alterarle la órbita al asteroide; y la disrupción para destruirlo mediante una detonación y dispersar sus fragmentos.



Es importante seguir investigando porque para llevar a cabo cualquier tipo de defensa es fundamental conocer la amenaza con la mayor anticipación posible.

Por Patricio Zain

Licenciado en Astronomía e integrante del Instituto de Astrofísica de La Plata.

(Agencia Telam)