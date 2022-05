Tcnl. Juan Manuel Cabot



Hace algunos meses y después de una investigación histórica publiqué en este espacio un artículo sobre el "Exilio y Muerte de Cabot", información que modificaba la historia argentina sobre el final de este guerrero de la independencia argentina. En la Historia Nacional Argentina y Provincial de San Juan, Cabot figuraba muerto exiliado en Chile.



Todo había empezado a partir de un instrumento encontrado a fs. 23 del legajo militar de Cabot desarchivado en 1909. Se trataba de un documento que contiene una frase "Viva la Federación", luego Certifico yo el cura interino de la Parroquia de Arcángel San Miguel, que en el libro primero donde se sientan las partidas de personas españolas que han fallecido y empieza en veintiuno de marzo de mil ochocientos treinta y continua se halla lo siguiente.



Partida: En cuatro de noviembre de mil ochocientos treinta y siete (1837) se sepultó el cadáver de Don Juan Manuel Cabot, natural de la Ciudad de Tucumán de edad cincuenta y tres años. Era casado con Doña Sinforosa Gutiérrez, natural de esta ciudad. Recibió los santos sacramentos. Doy fe Bernardo Josef de Ocampo.



A continuación consta lo siguiente: Concuerda esta copia con su original y a pedimento de Doña Sinforosa Gutiérrez, doy esta en Buenos Aires el trece de marzo de mil ochocientos cuarenta y uno. Hay una firma que corresponde al párroco de esa Iglesia Mariano de Somellera.



EL HALLAZGO

En la galería de la Iglesia donde están las fotos y nombres de los párrocos, encontramos a Ocampo y Somellera. Recodemos que a esa Iglesia, llegamos por indicación del Capellán del RIM 22, Padre Adolfo Calívar.



Después del hallazgo solicite al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Don Eduardo E. García Caffi, exponer sobre la cuestión en la reunión de la Academia que habría de celebrarse el día 15 de Diciembre de 2021. A tal fin viajé a Buenos Aires, cumpliendo con el cometido. El debate fue amplio y concluyó con una comunicación por escrito de la presidencia del Instituto, donde se dejaba constancia que lo expuesto había despertado el interés y justo reconocimiento del cuerpo académico. Ese mismo día en la tarde llegamos con el señor Secretario de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan, Carlos Alberto Basualdo, hasta la Iglesia de San Miguel Arcángel, siendo recibidos por el cura párroco Ricardo Dotro, quien nos atendió y se limitó a mostrarnos el sepulcro del Padre Bernardo José de Ocampo, ubicado en la cripta de la Iglesia, agregando que el instrumento que le exhibíamos podía pertenecer a la parroquia, pero que había que buscar mayor documentación.

INFORME SOBRE CABOT

En la próxima reunión de la Academia, celebrada el 13 de Abril pasado, informe sobre lo sucedido el año anterior en la Parroquia, insistiendo que Cabot estaba sepultado allí.



El debate no se hizo esperar, y un colega, expuso que era difícil porque a partir de la presidencia de Rivadavia (1826/1827), este había prohibido las sepulturas en la iglesias, ya que se debía hacer en el Cementerio de la Recoleta. Otros colegas, sostuvieron que a pesar de la normativa de Rivadavia, no era imposible que los entierros hubieran continuado en los cementerios de los Templos, en tanto que la relación de la Iglesia Católica con el presidente no había sido buena, por lo que había que buscar más documentación. Esa misma tarde, la Colega de la Academia, Profesora Florencia Grosso, había concertado una reunión con el Padre Ricardo Dotro, quien me recibió con bastante consideración solicitando a su colaborador que buscara el Libro Índice de Defunciones, desde el 10 de Marzo de 1830 en adelante.



Así llego a sus manos el mencionado libro, en el cual se podía leer en el renglón segundo de la página 25 lo siguiente: Cabot Juan Manuel, folio 128 v. Luego de ello, el sacerdote pidió que le buscaran ese folio, pero me aclaró que podía haberse perdido en el incendio a la Iglesia en 1955.



Quedé asombrado cuando llegó el ayudante con el folio que contenía el instrumento quemado en su contorno, pero sano en el resto del cuerpo. Ese folio certificaba sepulturas desde octubre a noviembre de 1837, la última correspondía a Cabot y decía: "El Cuatro de Noviembre de Mil Ochocientos Treinta y Siete se sepultó el cadáver de Don Juan Manuel Cabot, natural de la Ciudad de Tucumán. De edad 53 años, era casado con Doña Sinforosa Gutiérrez, natural de esta ciudad (Buenos Aires), recibió los Santos Sacramentos, Doy Fe. Firmado Bernardo José de Ocampo". Al tener en mis manos el instrumento, estuve por un momento extremadamente emocionado por tamaño hallazgo.



DOCUMENTADO

Luego el Padre Dotro, tomó muestras fotográficas de todos los documentos (igual hice yo) y me los envió de inmediato como muestra de que las copias salían legalmente del titular de la Iglesia San Miguel Arcángel. El círculo quedaba cerrado. Cabot no había muerto exiliado y sepultado en Chile, sino en Buenos Aires. Habían pasado 185 años para modificar la historia. Todo quedaba archivado en el Instituto Nacional Sanmartiniano en Buenos Aires, y en su órgano de acción de San Juan, La Asociación Cultural Sanmartiniana.



Enseguida hablé con el sacerdote, proponiéndole referenciar el lugar, respondiéndome por la afirmativa. Debo reconocer que he tenido con él un par de comunicaciones telefónicas con la finalidad de llevar a cabo el cometido. El Pueblo y Gobierno de la Provincia, junto al Instituto Nacional Sanmartiniano, Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan, y El RIM 22, heredero de aquellas glorias sanmartinianas; habremos de glorificar a la 4¦ División Norte (Sanjuanina) del Ejército de Los Andes en Buenos Aires.



Para finalizar quiero dejar sentado que quizás la Ruta Internacional desde San Juan a Coquimbo, merezca el nombre del Comandante Juan Manuel Cabot, sería un acto de Estricta Justicia, que habrían de hacer las autoridades competentes.





Homenaje a un héroe de la patria

El Comandante de Armas de San Juan, Jefe de aquella División, Tcnl. Juan Manuel Cabot, no solo tendrá su nombre en una calle al sur de San Juan Capital, en un Barrio al norte de nuestra querida Ciudad, en nuestra Sala de Conferencias, su busto junto al de San Martín en el Patio de Ceremonias de la institución, otro en Las Flores Departamento de Iglesia; sino también en la Capital de la República Argentina. Quedará sellado para siempre donde está enterrado.



Este es un homenaje a los 140 soldados (20 del Batallón 1 de Cazadores de Los Andes, 20 Granaderos a Caballos y 20 del Batallón 8, más 80 Milicianos, Jefes, Oficiales y Suboficiales), que partieron de la Ciudad de San Juan, un 18 de Enero de 1817 a la Gloria.-



Respecto a los problemas que ocasionaron los soldados de Cabot en Chile, son por demás elocuentes las palabras del propio General Bernardo O" Higgins, cuando le escribe a San Martín: "Si fuera posible cortar el asunto de Cabot, lo celebraría mucho, haga Ud. lo que le parezca, pero él es un oficial nuestro, que tuvo que ver con la libertad de Coquimbo y son inaveriguables las imputaciones que se le hacen". Cabe recordar que la mayoría de las acusaciones vinieron del vecindario español que habían apoyados a los realistas, es decir a los enemigos de la Patria.

Dr. Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural

Sanmartiniana. Académico de Número

del Instituto Nacional Sanmartiniano