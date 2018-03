Hablar de equipos remite a delegación de tareas, negociación y reconversión de conflictos. Implica aceptar la complejidad de la tarea institucional y, al mismo tiempo, lleva a la satisfacción de compartir metas y espacios, al desarrollo de sentimientos, de pertenencia y la comprensión del trabajo aislado e individualista. Pero ¿por qué muchas veces resulta difícil llevarlo a la práctica? Nos enfrentamos con la realidad de una sociedad que estimula el individualismo y la competitividad como modos de alcanzar el éxito. En este escenario, el trabajo en equipo representa un gran desafío y es posible que sus integrantes dejen de lado su egocentrismo para aceptar, respetar y valorar.



"La escuela también puede funcionar como un equipo cuando cada uno de sus integrantes desempeña su rol a través de una interrelación eficaz, que permita llevar adelante los objetivos propuestos y afrontar con éxito las adversidades. Hay cada vez más exigencia en el mundo laboral acerca de los trabajos en equipo, los alumnos ingresan a las universidades donde también deben producir nuevos saberes en forma conjunta, en definitiva, el trabajo en grupo debe ser un aprendizaje que los chicos construyan con otros, con sus pares, y docentes''. Si un grupo de personas, trabajando estructuradamente, puede alcanzar lo que se denomina "sinergia'', significa que el resultado alcanzado por el grupo es superior a la suma que se obtendría trabajando individualmente. Además se potencia la motivación, compromiso de los individuos, mayor participación en la toma de decisiones, creatividad mejor comunicación y resultados.



A trabajar en equipo, se aprende, por lo tanto se enseña. Es decir, la intervención del docente oportuna y atenta, es la que permite que los alumnos desarrollen sus potencialidades en forma colectiva.



Al respecto, quiero mencionar una investigación realizada por la Asociación Internacional de Evaluación Educativa (IEA) sobre el uso de las TICS donde los alumnos no distinguen qué contenidos son relevantes en internet. Ellos saben usar las redes sociales pero fallan al buscar información en la red. Los denominados "nativos digitales'' conocen todo acerca de internet y el uso de una computadora en general. Esta investigación que abarcó 21 países reveló que la mayoría de los chicos no poseen suficientes competencias informáticas. El 16% de los estudiantes de 13 años no logró alcanzar el nivel 1 de una prueba de contenidos digitales. Esto es, no sabían hacer cosas básicas como abrir un link o identificar quiénes recibían un mail en 1 grupo.



Silvia Montoya, quien coordina el estudio de esta investigación, es Directora del Instituto de Estadística de la Unesco. Al respecto dijo que la alfabetización digital es un problema mundial, porque el grado de competencias digitales comprobadas es menor a lo que se pensaba. Es necesario trabajar mejor la parte educativa formal y sobre todo, capacitar los docentes.



En este escenario ¿Cómo no pensar que el trabajo en equipo enriquece a los alumnos y docentes, porque entre todos aprenden y reaprenden? Formar y conformar equipos en la escuela remite a un trabajo colectivo, cuya producción siempre va más allá de la suma de los aportes individuales. El tipo de relación que se produce entre sus miembros, en lo que se denomina dinámica del trabajo, está supeditado y condicionado en gran medida, por los propios objetivos propuestos como meta común.

Por Yolanda Quiroga

Especialista en educación.