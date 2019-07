Para muchos el turismo tiene la finalidad de relajarnos, hacernos conocer, recrearnos, en definitiva, disfrutar del tiempo libre. Pero para otros representa trabajo, agencias de viaje, comedores, hoteles, guías, transportes y museos, por lo que diferentes formas de vivirlo. De todas maneras hay actitudes que van más allá de lo que uno es capaz de entender, qué es el turismo, que inciden en la forma en que desarrollamos el turismo en la provincia. Es así como nos encontramos con museos cerrados, en horarios en que deberían estar abiertos, lo que es nefasto en días especiales como los que hemos vivido recientemente durante el eclipse. Al turista, por lo general, no le sobra el tiempo porque lo tiene contado para hacer visitas, especialmente en San Juan donde las distancias son enormes. Por eso existen circuitos turísticos, como en todo el mundo, con una distribución para el aprovechamiento de los atractivos, a fin de ahorrar tiempo en el recorrido y poder apreciar todos los sitios.



Al turista, muchas veces se le muestras cosas en forma individual y en ocasiones no necesita relato, sólo observar. Pero es mejor cuando hay explicación, como cuando se podía visitar la Cava en la quebrada de Zonda, que ahora se encuentra cerrada y sin ningún tipo de explicación de lo que se piensa hacer en el lugar.



San Juan es una región o un sitio al que sólo le falta las olas de mar. Todo lo demás lo tenemos y de mucho valor turístico y además exclusividades, como el Museo Sarmiento o Ischigualasto.



Volviendo al tema de la atención del turista, siempre leo en mi biblioteca libros sobre turismo que señalan que la atención de esta época apunta a prevenir los daños en los sitios patrimoniales no sólo en centros naturales sino también en los centros urbanos e históricos.



La realidad de hoy nos muestra que en nuestra provincia tenemos una floreciente actividad turística en todos los aspectos, apoyada por una formación profesional, con los conocimientos necesarios. Pero todavía persisten algunos problemas como las dificultades que en ocasiones tenemos al visitar algunos sitios que se encuentran cerrados y que impiden la observación.



Somos una provincia con mucha cultura patrimonial histórica a la vista, para poder observarla, pero inexplicablemente estos sitios suelen estar cerrados al público.

La no estacionalidad de San Juan posibilita en cualquier momento del año acceder a circuitos culturales con relato integrado, como "Sarmiento en San Juan"; "Circuito Histórico"; "Circuito de la Independencia"; "Área fundacional"; , "Sistema de riego"; "Ruta del Vino"; "Ruta del Olivo", que se pueden realizar por separado o juntos, dependiendo del interés y el tiempo. Dichos circuitos se mueven cada uno por horarios diarios, con atención de guía de sitio.

La Organización mundial del Turismo (OMT-1998), define el concepto "recurso" y lo diferencia de oferta y producto. El recurso no es válido en si mismo, sino por su capacidad de satisfacer las necesidades dela demanda. Por ejemplo si un "recurso" turístico importante está cerrado, y no se puede apreciar, carece de valor como oferta y producto para la demanda porque esta no puede apreciarlo en forma directa ni satisfacer su necesidad de tener contacto visual con el.



No hay que olvidar que el Patrimonio Turístico debe estar a disposición de la demanda, ya que es la materia prima que hace posible al desarrollo del turismo. No es propiedad exclusiva de nadie, ya que pertenece a todos.



El Patrimonio puede ser extraoridinario, único, pero reduce su potencial si existen problemas de transporte y de servicios para darlo a conocer y disfrutar, y que se interrelacione con los diferentes factores como el acceso al mismo.

Por María Teresa Forradellas

Lic. en Turismo con especialización en Turismo cultural y marketing turístico.