El gobernador electo, Marcelo Orrego, y el mandatario en funciones, Sergio Uñac, en una reunión para tratar temas de la provincia, mostraron a los políticos del país lo que debe ser: un ejemplo de tolerancia, respeto por los ciudadanos sanjuaninos y civismo.



Con enorme satisfacción, supongo, el pueblo sanjuanino asistió a través del registro fotográfico de DIARIO DE CUYO al encuentro entre el gobernador saliente, Sergio Uñac, y el electo Marcelo Orrego. Motivados por el inicio de las tareas de traspaso, fue que brindaron una muestra civilizada de cultura democrática, que vemos cada día más ausente de las acciones de los candidatos, sobre todo de la escena nacional. Aun siendo del mismo partido, juegan a una interna, con descalificativos que el electorado observa extrañado.



Lo de Orrego y Uñac, es como deben ser las cosas. Lo indica el sentido común y la responsabilidad. El gesto de Uñac lo honra y estoy seguro le hace recuperar muchos puntos en la consideración de la ciudadanía. Esos que había perdido por una suerte de desorientación que lo dominó cuando la Corte le cerró el paso a una reelección. En algún comentario dijimos que se había algo así como despersonalizado, cayendo en actitudes extrañas en él. Por eso celebramos que sin revanchismos, sin hacer de su vencedor un enemigo, se haya sentado frente a Orrego, como un adversario íntegro y cabal, estando dispuesto a abrir y compartir con él los secretos de la administración que debe dejar. Eso queremos los sanjuaninos, que hemos confiado el voto en quienes esperamos desempeñen con "lealtad y patriotismo" sus funciones.

Los vergonzosos hechos en San Luis y Córdoba

El bochornoso espectáculo de San Luis, donde el gobernador saliente, Adolfo Rodríguez Saá, le está embarrando la cancha al próximo gobernador, ha ocasionado que este, Claudio Poggi, lleve la situación a la justicia. Rodríguez Saá estaría ampliando escandalosamente la planta política de su provincia, entre otros estropicios, para atarlo de pies y manos al gobernador electo.



Otra escena escandalosa fue la de Córdoba. Los ganadores, Llaryora, a la gobernación, y Passerini, a la intendencia, hombres de Schiaretti, se burlaron de los derrotados, con cantos tribuneros de auténticos barrabravas, pidiendo "un minuto de silencio pa' Larreta que está muerto". Patético. Pero creo que así, Larreta recibe una lección, por su fallida estrategia de traerse el "schiaretismo" a su redil, con vistas a la elección general.



Esa intromisión en los asuntos de Córdoba, ajenos a la voluntad de su correligionario Luis Juez, originó la furia de este, quien sostenía una titánica lucha preelectoral, para desalojar al peronismo cordobés de una gobernación, que ya lleva más de 20 años. Como se sabe, Juez tomó su auto y partió hacia Buenos Aires para expresar su descontento con Rodríguez Larreta. Este defendía su intención de querer agrandar el espacio de Juntos por el Cambio, ante lo que Juez respondió que "cómo iba a hacer alianzas con delincuentes. Ya va a ver. No sabe de lo que son capaces estos tipos".



Esas burlas hacia los "pitucos de Recoleta", y la sugerencia de la Junta Electoral de que "si no votás, no importa, no habrá sanción", fue un juego sucio, que finalmente le dio la razón a Juez. Y Larreta quedó expuesto en una difícil situación frente a sus potenciales votantes. Para colmo, se supo que habría dado el visto bueno para que el presidente del Pro en Córdoba sea el segundo de Passerini.



El gesto de Uñac y Orrego como un gran ejemplo

Esto lo traemos a colación, para que se entienda mejor el enorme gesto de Uñac y Orrego. Este, en ningún momento se subió al carro del ganador ni se mofó de su vencido. Al contrario, accedió gustoso al convite del Gobernador y le aceptó de buena gana el proyecto de trabajar juntos. Primero está la provincia y luego los hombres.



Pero volviendo a la escena nacional, ese tiro en los pies que acababa de darse Larreta, lejos de ser aprovechado por Patricia Bullrich, parece que envalentonó a esta y se metió en temas que no domina bien. Quedó expuesta como una ignorante en temas educativos, al fallar dramáticamente el dato de los estudiantes extranjeros que habitan nuestras universidades, como también en temas económicos, cuando sugirió otro blindaje del FMI para salir de la crisis. Debería dejar que hable en estos temas su economista jefe, Carlos Melconian, que dirige en equipo de investigación de la Fundación Mediterránea y está preparando un plan económico en caso de ganar. El doble derrape de Bullrich equiparó el desliz de Larreta y así van a las PASO ambos exponentes de la oposición, con una posición vulnerable.



Pero una oportunidad de victimizarse le llegó a Bullrich esta semana, cuando Massa, y también Grabois, le recordaron su pasado montonero. No se entiende cómo ellos, que pertenecen a un movimiento, el kirchnerismo, que reivindicó la lucha armada de los 70, le tratan de bajar el precio por haber sido montonera. Este desliz, malintencionado, le aportó unos puntos a Bullrich, en este juego donde se barajan las cartas de un mediocre truco, y los porotos se cuentan de a uno. Como cuando un equipo especula con los yerros del adversario para aspirar al triunfo.

Por Orlando Navarro

Periodista