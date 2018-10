El 24% de las jóvenes de 15 a 29 años que no usan métodos anticonceptivos lo hacen porque su pareja no quiere. Estos datos ponen de manifiesto la asimetría de poder y los roles estereotipados de género.



Cada día, 272 adolescentes se convierten en madres en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación del 2018. No sólo eso: se calcula que el 13,7% de todos los nacimientos del país son producto de embarazos en la adolescencia. Entre ellos, según cifras del 2016, casi 97 mil fueron de madres de 15 a 19 años, de los cuales 3.000 eran menores de 15 años.



Se trata de estadísticas que sirven para visibilizar y dar cuenta de cómo y a cuántas adolescentes involucra esta problemática en nuestro país.



Por ello, se lanzó la campaña #MostráTuPoder que es de alcance nacional, está impulsada por organizaciones de la sociedad civil y está dirigida a adolescentes entre 13 y 18 años. #MostráTuPoder consiste en una serie de mensajes que interpelan a adolescentes para promover el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus poderes y poder elegir si tener sexo, con quién, cuándo, sin ninguna forma de violencia y/o coerción y respetando la decisión de la otra persona de manera saludable y placentera.



La campaña #MostráTuPoder está coordinada por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en conjunto con UNICEF, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional Argentina, FUSA AC, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Las Otras Voces y Doncel.



En 2015 UNICEF señaló que nacían 300 bebés por día de madres adolescentes; entre ellas, 240 eran madres por primera vez, 50 por segunda y 10 por tercera.



El 70% de esas madres no planificó esos embarazos, según el informe Situación de salud de las y los adolescentes del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.



El 34,4% de les adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, según la "Investigación exploratoria sobre características de crecimiento desarrollo y cuidados de la salud sexual y reproductiva en población adolescente'', realizada por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. De ese total, el 47,4% fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos.



El embarazo en la adolescencia es un problema multicausal e importante en nuestro país, al igual que en los países de América Latina y el Caribe.



Un 55% de las madres adolescentes ya está fuera del sistema educativo al momento del primer embarazo. Casi un 25% de ellas no ha llegado a completar la escuela primaria, mientras que en las adolescentes que no son madres ese valor no alcanza el 5%. Esto según un informe del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.



Un 67% de las personas de 15 a 24 años que no estudia, no trabaja ni busca trabajo son niñas y adolescentes que en general son madres y/o cuidan niños en sus hogares.



Si bien las leyes nacionales y provinciales promueven el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, como la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) entre otras, su implementación, sobre todo en el caso de la ESI, es limitada. Por eso, también lo es el impacto en la prevención de embarazos no planificados.



Por Lorena Martínez, Especialista en salud sexual de adolescentes.