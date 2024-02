Portada del libro "Canciones silenciadas" en el que Federico Agüero analiza los alcances del derecho de autor en el ámbito musical.



El debate sobre los derechos de autor se plantea desde hace muchos años en el país, tanto en el ámbito legal como en el ético. A nadie escapa que son una garantía que la sociedad concede a los artistas como compensación o beneficio legítimo de la propiedad intelectual que han concebido y así estimular a seguir generando, como en caso de la música, nuevas composiciones e ideas innovadoras, y ponerlas a disposición del público. En este campo puntual de la música, los derechos de autor protegen la letra y la armonía de una canción, ocupándose de reconocer la propiedad intelectual a las personas que han trabajado para crearla y producirla.



En medio de tan atractiva mesa dialéctica, un sanjuanino egresado de la Universidad Siglo 21 de la provincia de Córdoba ha investigado el tema de los derechos de autor en la música en su trabajo final de grado de su carrera de abogado. El trabajo le llevó bastante tiempo y ha terminado editándose para su publicación.



Hablamos de Federico Mathias Agüero A, y el título de la obra es "Canciones Silenciadas", descubriendo la urgencia de una distribución equitativa de los Derechos de Autor en la Música".



Inquietud desde niño

¿Y cómo se reparten los derechos de autor en la música? ya se preguntaba Federico cuando de niño decía que quería ser abogado y músico. Y agrega: "En mi familia sólo mi padre había sido músico y siempre me cuenta sus historias de grupos musicales, ensayos, recitales y la dificultad de tener padres que no querían que él fuera músico. De esa misma manera el resto de mis familiares cercanos siempre me decían: 'Sé abogado porque los músicos no ganan dinero', entonces comencé a preguntarme, ¿por qué es que los músicos no ganan mucho dinero?, ¿por qué sólo algunos artistas pueden consagrar su carrera y viven tranquilamente de su arte?, ¿cuál es el camino para lograr ser exitoso en la música?". Y precisamente Federico formó parte de varias bandas musicales y en su búsqueda permanente por conocer, creó lazos de amistad con grandes músicos argentinos y extranjeros y hoy la música para él es parte de su vida, más allá de su carrera de abogado.



A esta altura llega la pregunta que se responde en el libro: ¿cómo se reparten los derechos de autor en la música? Para lograr saberlo el autor acudió a asociaciones de músicos, habló con autores, compositores, exempleados de SADAIC, asociados al Sindicato de Músicos, profesores de música, profesores de la UNSJ... y no había respuesta a su interrogante.



Admite que entonces tuvo que leer muchos libros sobre derechos de autor "y como en el derecho todo se relaciona de alguna manera, pude encontrar el sendero hacia la respuesta". Así, pudo descubrir a Delia Lipszyc ("Derecho de autor. Cuestiones actuales", Facultad de Derecho, Universidad de Bs. As.) y a Carlos A. Villalba (conjuntamente con Lipszyc y Ulrich Uchtenhagen: "La protección del derecho de autor en el sistema interamericano"), "a quienes les debo mucho aprendizaje" dice Agüero.



Los aspectos legales

"Canciones Silenciadas" comienza con la evolución histórica de los Derechos de Autor y a continuación viene un largo abordaje de su legislación vigente, reacciones sociales y los primeros años de la actividad musical en Argentina, la importancia económica de los derechos de autor en la música; los derechos de propiedad sobre obras en la Constitución Nacional, la inviolabilidad de la propiedad; la Ley de propiedad intelectual N¦ 11723; facultades de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música); críticas al sistema de reparto y propuesta de una de solución posible al problema de las planillas. Sabiendo todo esto urge preguntar, dice el autor, "¿puede SADAIC privar del derecho de remuneración a los Autores y Compositores de Música por la explotación de sus obras? ¿Es inconstitucional el articulo 197 del estatuto de SADAIC?".



En respuesta a estas preguntas de investigación se analiza la legislación relativa a los derechos de autor en la música, se señalan las fallas incluidas en su normativa, se propone una posible solución al problema de investigación y se señala la conclusión general al interrogante que motiva la investigación. Agüero también cita a especialistas como Delupi, Alesina, Carbone, Leguer y Vibes, quienes coinciden en que "el derecho de autor es el derecho que se le reconoce al creador con relación a una obra; es común reconocerle un doble componente: por un lado, una esfera patrimonial y, por el otro lado una esfera personal", rematando en que, según el abogado Héctor Della Costa citado por Agüero en su obra, "existe una relación jurídica entre el autor y la obra", y esa relación "es el objeto de la protección directa por el derecho". Finalmente, el destacado autor sanjuanino residente en Córdoba (instagram:@abogado.federico) confiesa su esperanza de que esta, su obra, "ponga un poco de luz a este tema olvidado: los derechos de los trabajadores de la música en San Juan y en todo el país".

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista