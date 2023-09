La defensa de la familia tradicional vuelve a ser centro de un foro internacional que comienza desde hoy en Budapest, Hungría.



Varios líderes y personalidades con convicciones ultraconservadoras y de extrema derecha se reunirán en la "Conferencia Demográfica" que, durante dos días y centrada en la defensa del llamado "modelo tradicional de la familia", se inaugurará hoy jueves.



Además de los anfitriones de este foro, la presidenta y el primer ministro de Hungría, Katalin Novák y Viktor Orbán, respectivamente, ha anunciado su participación la jefa del Gobierno italiano, Giorga Meloni.



También se espera la asistencia de los jefes de Estado de Serbia, Aleksandar Vucic, y de Bulgaria, Rumen Radev, y del vicepresidente de Tanzania, Philip Isdor Mpango.

"En la jornada inaugural de la conferencia, cuyo lema es 'La familia es la clave de la seguridad', prevén una mesa redonda sobre los retos que afronta el modelo tradicional de la familia en el actual contexto político internacional".

Según los organizadores, en el debate participará asimismo el psicólogo y autor canadiense Jordan B. Peterson, considerado un ícono de la extrema derecha, que en junio de 2022 ha sido condecorado con la Cruz de la categoría de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Hungría.



A la cita budapestina se ha apuntado también Montserrat Gas, directora del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de Barcelona, e Ignacio Socías, director de la Relaciones Internacionales en la ONG International Federation for Family Development (IFFD), así como Erwin Ronquillo, secretario técnico del plan "Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil".



Esta es la quinta vez que Budapest alberga la Cumbre Demográfica. Entre las personas que participaron en ediciones anteriores se destacan el español Jaime Mayor Oreja, presidente de la federación One Of Us, o Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump.

Por Agencia EFE