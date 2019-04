Seleccionar y reciclar basura es un método para cuidar el medio ambiente

Poseo un libro cuyo título es "50 cosas que usted puede hacer para salvar la Tierra'', tiene sus años, pero no pierde actualidad. La presentación de la publicación pertenece a "The Earth Works Group'' que es una entidad ecológica norteamericana. Está conformado por varios países y va dirigido a los niños escolares. La información que dan a cada grupo es una idea cabal de la situación del medio ambiente en el mundo. Uno de los autores deja un pensamiento que expresa: "Nadie comete más error que quien no hace nada porque piensa o cree que sólo puede hacer poco''. Esta frase podemos comprenderla desde acá, ya que si no se encaran grandes obras o programas ambientales, pocos particulares participan, por ejemplo reponiendo árboles que se secaron frente a su domicilio o fueron rotos en las calles de San Juan, para ampliarlas, por lo que existen bastantes tazas de árboles y espacios sin la presencia del mismo. ¿Qué puede hacer el ciudadano/a, en caso de necesitar algo que proteja el medio ambiente?



* 1º Use su celular, que seguro lo tiene. Este elemento de la civilización moderna resulta valioso, no sólo para comunicarse con amigo o familiar, como observamos de manera permanente por veredas, confiterías, entre tantos sitios. Con el celular se puede consultar además, dónde tirar las latas, botellas, pilas, etc. Es de suma importancias saberlo, y lo tiene a mano, en su "aparatito'', para conectarse en forma directa con éste sistema, para la conservación del medio ambiente y algunas al 0800 llamada gratuita..



Algunas ideas para comenzar con algunos números para reclamar:



* 1º Use el celular cuando vea: * a - Cables sueltos y/o mal colgados: llame a la empresa de electricidad - Energía San Juan: 0800 - 666 - 3637.



* b - Caños rotos de agua - OSSE: 0800 - 222 - 6773.



* c - Si observa mucha basura llame a un centro de reciclado de materiales.



* d - Veredas rotas.



* e - Calles y rutas con bolsas de residuos.



* f - Malos olores - ¿Cómo encontrarlo? llame a la Municipalidad de la Capital o 0800-999-7786 / 427-2289.



* g - Como son muchos los departamentos para enumerarlos uno por uno y si usted necesita realizar un reclamo puede hacerlo en la "Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable'' - 4302244 - 264-447 3671 - Palabra clave: "ambiente'' - listado de trámites.



Esta información que entrego es porque todos hemos sentido hablar del efecto invernadero, de la destrucción de la capa de ozono y nos desentendemos sabiendo que somos los que originamos dicho fenómeno.



Cada uno puede realizar los pequeños actos para ayudar que esto no ocurra y preservar la naturaleza y que si todos nos hacemos responsables y no cometemos errores, e insistimos en los reclamos, lo lograremos. Conseguiremos de esta forma un buen ambiente para cada uno e incluida su familia y las generaciones venideras.



El libro termina con un capítulo que expresa "Siga preocupándose'', en nuestro país hay varias asociaciones dedicadas a ello, sólo nos falta que todos nos hagamos responsables.