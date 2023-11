En medio de una aguda crisis económica los argentinos acudirán el próximo domingo a las urnas para elegir un nuevo presidente en una definitoria segunda vuelta electoral, que se presenta pareja según recientes sondeos de opinión. El domingo, los candidatos participaron de un debate presidencial que no dejó ganadores ni perdedores, según analistas. Una inflación que podría rondar el 180% este año, una economía recesiva, escasas reservas en el Banco Central (BCRA) y un elevado déficit fiscal son los principales temas que deberá enfrentar la próxima administración.



* Encuestas. "Hace 10 días que Massa y Milei están cabeza a cabeza en las encuestas. Están alrededor de los 44/45 puntos. Tenemos más o menos un 11% de indecisos y voto en blanco", dijo el analista político Federico González.



* Especulación. "En la previa, los nombres son señales. Después los nombres se transforman en políticas y es lo que va a importar a partir del 10 de diciembre. Por ahora hay mucho de especulación", estimó el economista Luis Secco.

"Hay algo que no podemos olvidarnos, pero antes era un consenso de todos los economistas de Argentina, que con estabilizar no te alcanza. Tenés que estabilizar la macro y reformar la economía con un plan integral", agregó.



* Inflación. "Tenemos varios argumentos para sostener que la inflación no responde a un proceso de desaceleración sostenida. En el cierre de 2023 vemos una nominalidad en ascenso", estimó GMA Capital.



* Aceleración. "Indicadores privados de alta frecuencia indican una nueva aceleración de la inflación en los primeros días de noviembre, de la mano de la suba en alimentos, combustibles y otros precios regulados", dijo Delphos Investment. Agregó que "asimismo, la 'anticipación' del descongelamiento del tipo de cambio es un factor inflacionario adicional".



* Dólares. "La suba de los dólares financieros refleja una mayor demanda de coberturas, la cual muy probablemente se acentúa mientras más se acerquen las elecciones. Todo esto a pesar de las estrictas regulaciones y un esquema exportador que aumenta la oferta de dólares financieros", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.



* Reservas. "El BCRA se quedó con 10.725 millones de dólares de reservas netas negativas. De este modo, las reservas y la liquidez del BCRA vuelven a niveles críticos (y mínimos en más de una década) justo en el momento previo a la definición electoral y sólo queda un pequeño flujo de liquidación de exportaciones y mantener cerrando el grifo a importadores en este virtual feriado cambiario que existe desde la semana previa a las elecciones generales", dijo la consultora EcoGo.



* Pagos. "Entendemos que la gran espada de Damocles es la cesación formal de pagos internacionales; en la medida que llegue, la caída de la actividad podría resultar mayor", dijo VatNet Financial Research y señaló que "los cambios importantes podrían imponerse por necesidad y su ritmo de aparición ya estaría en la cuerda floja".



* Balotaje. "Entramos en la recta final de cara al balotaje del 19 de noviembre, observándose en los últimos días una suba en la cotización de los dólares financieros y de las acciones locales", recordó el Grupo SBS en un informe.



* Desequilibrio. "Dentro de los desafíos que requerirán de inmediatas definiciones está justamente el desequilibrio cambiario, tal como reflejan las alicaídas reservas netas, por lo cual los operadores se encontrarán muy atentos a las estrategias de quien resulte electo", dijo el economista Gustavo Ber.



Por Walter Bianchi y Lucila Sigal

Agencia Reuters