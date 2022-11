Festejos demócratas en el cuartel de campaña del candidato demócrata al Senado por Pensilvania, John Fetterman, en Pittsburgh. Este triunfo marcó el fin de la denominada "ola roja" que predecían los seguidores de Donald Trump.



Durante semanas, los republicanos predijeron que una "ola roja" los llevaría al poder en el Congreso, mientras sus votantes repudiaban a la mayoría demócrata por no haber logrado controlar la inflación vertiginosa y abordar las preocupaciones sobre el aumento de la delincuencia. La realidad parecía muy diferente ayer por la mañana. En lugar de un rechazo total al presidente Joe Biden y su partido, los resultados fueron mucho más variados a medida que aparecían los números de las elecciones de mitad de término del martes.



Estas son algunas de las claves de las elecciones de este año:



1. CONTINUARÁ

Los republicanos esperaban arrasar. No lo lograron. Después de que los demócratas acumularon varias victorias muy reñidas en swing states (estados pendulares), como el escaño de Virginia de la representante Abigail Spanberger, las victorias arrolladoras que muchos republicanos predijeron aún no se habían materializado el miércoles por la mañana. Mientras tanto, el destino del estrecho control del Senado por parte de los demócratas no estaba claro. Habrá que ver.



2. LECCIÓN DE HISTORIA

Se llama historia por una razón. El partido que celebra un triunfo a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales suele estar de luto por una derrota en las legislativas dos años después. Agregue a ese patrón histórico una economía golpeada por la inflación y tambaleándose hacia la recesión, agregue temores sobre el crimen, y el resultado es casi seguro. Para Biden y los demócratas de la Cámara, la probabilidad de mantener el poder en la Cámara baja del Congreso siempre fue mínima. Los republicanos esperaban ganar suficientes escaños para recuperar la mayoría.



3. ¿FLORIDA SIGUE SIENDO UN ESTADO PENDULAR?

El gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio, ambos republicanos, ofrecen la evidencia más reciente de que Florida se está volviendo cada vez más roja. Los dos lograron victorias anticipadas en la reelección el martes, y ambos ganaron el condado de Miami-Dade, que la demócrata Hillary Clinton ganó por 29 puntos porcentuales en 2016. Pero el estado, donde el número de demócratas registrados superó a los republicanos en 2020, se ha desplazado cada vez más hacia la derecha. Eso es gracias a las incursiones del Partido Republicano con los votantes hispanos, así como a la afluencia de nuevos residentes.



4. ¿FUE UNA "OLA ROJA" O UNA "ONDA"?

Es probable que no se sepa si los republicanos se subieron a una "onda" roja hasta dentro de días o semanas, ya que los estados que realizan sus elecciones principalmente por correo, como California, continúan contando votos (al cierre de esta edición).



Una cosa es segura: es poco probable que coincida con la ola del Tea Party de 2010, que obtuvo 63 escaños, o la toma de posesión de la Cámara liderada por Newt Gingrich en 1994, que expulsó a 54 demócratas e hizo girar a la cámara al control republicano por primera vez desde la presidencia de Dwight Eisenhower. ¿Una razón por la que eso no sucederá? Simplemente no hay tantos asientos competitivos.



5. ¿QUÉ QUIEREN LOS REPUBLICANOS?

El "Contrato con Estados Unidos" de Gingrich se celebró como la piedra angular de la toma de posesión de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos en 1994 por ofrecer una lista concreta de políticas que el Partido Republicano seguiría si llegara al poder. Los republicanos de la Cámara han dicho que tienen la intención de investigar a Biden y su administración. También han pedido un enfoque renovado en la restricción fiscal, medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en la frontera sur y una mayor producción nacional de energía.



6. ELECCIONES DE MITAD DE TÉRMINO MÁS CARAS

Las elecciones de 2022 están en camino de costar 16.700 millones de dólares a nivel estatal y federal, lo que las convierte en las elecciones de mitad de término más caras de la historia, según la organización no partidista OpenSecrets.



En perspectiva: las contiendas casi duplicarán el costo de las elecciones intermedias de 2010, más del doble de las elecciones intermedias de 2014 y están en camino de igualar aproximadamente el producto interno bruto de Mongolia de 2022.



RON DESANTIS, LA CARTA REPUBLICANA

El gobernador de Florida y líder conservador obtuvo un amplio margen y ratificó sus perspectivas como candidato presidencial para 2024. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó tras su victoria que muchos estadounidenses se han mudado a Florida porque "las ciudades y condados gobernados por los liberales han visto un totalitarismo impuesto. La gente viene aquí porque nuestra política funciona, tenemos resultados históricos", dijo el republicano tras conocerse su victoria.

PARA SABER MÁS

Partido Demócrata. Es un partido político liberal moderno. Traza sus orígenes al Partido Demócrata. Fue fundado alrededor de 1828. La filosofía del partido fue en sus inicios, el conservadurismo. La Coalición del New Deal (desde 1932 hasta 1964), que introdujo posturas socialdemócratas, atrajo un fuerte apoyo de votantes con orígenes europeos y católicos, de clase trabajadora.

Abraham Lincoln fue el primer Presidente republicano de Estados Unidos y la figura emblemática del partido (1861-1865). Ideológicamente hablando, se podría catalogar de "conservador laico". En el aspecto económico su doctrina es el liberalismo económico, defensora del libre mercado y enemiga de la intervención del Estado, conservadurismo fiscal.



Las incógnitas

Estados Unidos celebró elecciones de medio mandato -como se conocen los comicios que se celebran dos años después de una elección presidencial-, cuyos resultados fueron más reñidos de lo esperado y mantienen aún varias incógnitas. Esto es lo que se sabe y lo que todavía no se sabe por el momento:

El control de la Cámara Baja, en el aire. Aunque con el escrutinio ya bastante avanzado el Partido Republicano lleva la delantera en la Cámara de Representantes, todavía no se conoce qué formación la controlará durante los próximos dos años. Según las proyecciones de los principales medios de EEUU, los republicanos se aseguraron 197 escaños, por 167 de los demócratas. Ambos están aún lejos de los 218 necesarios para asegurarse la mayoría.

E l Senado también en vilo . En la Cámara Alta, la situación es similar. Demócratas y republicanos aparecen empatados con 48 escaños para cada partido, pero todavía no se conocía el ganador en Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada.

No hay ola republicana. Una de las pocas certezas de la noche fue que no existió la prevista ola republicana, por la que varias encuestas y analistas apuntaban a que los conservadores arrasarían, algo que no ocurrió

Demócratas con dos gobernaciones

Una de las buenas noticias para el Partido Demócrata fue que arrebató al Partido Republicano dos gobernaciones del país: la de Massachusetts y la de Maryland. Aunque ambos estados son de tendencia progresista, durante los últimos años habían estado gobernados por republicanos, y ahora volverán al control demócrata.

Por Brian Slodysko

Agencia AP