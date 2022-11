La Selección argentina renueva esperanzas tras la victoria frente a México y a horas de una nueva "final" contra Polonia, por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.



Tengo la esperanza de que el gol de Messi ante México haya operado como un exorcismo en la mente, al parecer vulnerable, de ciertos jugadores, que hasta ayer nomás eran pilares fundamentales del equipo nacional. Y que hoy no dan respuestas. Sabidas las bondades excepcionales de Leo, era opinión general que con Scaloni se afirmó un medio campo casi perfecto, que se convirtió en columna del equipo. De Paul, Paredes y Lo Celso. Hoy, justamente, ese medio campo no está. Y es un problema grave que el técnico debe resolver a medida que se juega el campeonato. Como aquellos antiguos competidores de turismo de carretera, a quienes no les quedaba otra que solucionar sobre la marcha algún desperfecto.



Lo Celso se quedó por lesión. Paredes y de Paul están, pero no están. Y yo creo que su problema, así como en Lautaro, reside en la cabeza. Desconozco las razones, pero es evidente que sus piernas no obedecen al mando de un cerebro que parece estar "en otro lado". Erráticos en los pases, en la habilidad para huir de las marcas o anticiparse al rival. En fin. Son seres humanos, puede pasar. Pero no hay tiempo. El miércoles vamos a otra final con Polonia y no se puede esperar. Además, Montiel, Molina y Tagliafico, tampoco estarían rindiendo en sus puestos.



Por el contrario, y por suerte, hay jugadores que sí se les nota bien "de arriba". El "Dibu", Otamendi, Lisandro, Acuña y Di María. Más Messi, que es el que tiene los comandos y que tratando de restablecer el circuito que se ha desarticulado entre los que andan bien y los que andan mal, por ahí no se muestra al cien por ciento, y eso desdibuja todo el andamiaje.



CAMBIO DE PIEZAS

Entonces Scaloni debe tirar el coche a un costado, parar, revisar pieza por pieza, determinar la que está fallando y cambiar. Vengan piezas nuevas. El recambio se debe dar sobre la marcha, porque los otros siguen corriendo y nos sacan ventaja. Entre esas piezas, una ha encajado a la perfección, Enzo Fernández. Otra, Julián Álvarez, parece que sí y le ayuda que está muy bien tanto física como mentalmente. Mac Allister, también, aunque le falta amoldarse a las triangulaciones con Messi, de Paul o Di María. Guido Rodríguez aparenta estar física y mentalmente en orden.



Entonces, vamos armando el tablero de los que hoy, en este momento del mundial, son confiables: el "Dibu", Otamendi, Lisandro, Acuña, Enzo, Guido, Mac Allister, Messi y Julián. El "Cuty" Romero, que arrastra una lesión aunque se lo vio bien cuando entro contra México, es otro del cual se espera mucho. Después de aquel gol "exorcista" de Messi, mejoró su nivel de Paul, y los ingresados Fernández, Julián, el "Cuty" y hasta Molina, funcionaron bien.



Esto debe ser ratificado ante Polonia. Paredes y Lautaro, desde afuera, es de esperar que también hayan sido alcanzados por el poder vivificador de aquel gol de Leo, más por la joyita que metió después Enzo. Ya lo vimos antes, en otros mundiales. Los equipos se van armando durante el campeonato, porque es labor del técnico reemplazar los que teóricamente son titulares, por aquellos que desde el banco demuestran estar mejor en ese momento. Y no hay otro momento que este mes.



LO QUE ESTÁ EN EL BANCO

Ahora bien. Hay jugadores dentro del plantel que aún no han sido utilizados y que, por antecedentes, pueden convertirse en piezas aptas para algún recambio. Por ejemplo el cordobés Dybala, que puede hacer valer su habilidad y capacidad para el pase-gol en la zona de 3/4 de cancha, y en el área contraria. Tiene gol, muy buen tiro libre, y si está totalmente recuperado de su lesión, es una buena alternativa no solo para Messi. Para reemplazar a Messi, sino también a De Paul, si este no levanta su nivel. A este, se lo vio muy recuperado luego del gol de Messi.



Es preocupante el nivel de Montiel y Molina. En el banco está Foyt, que puede ser tanto lateral derecho (así juega en el Villarreal), o marcador central. No tiene la proyección en ataque de aquellos dos, pero sí firmeza en la marca y buen juego aéreo, que puede ser factor clave ante los polacos cuyo nivel de altura ronda el 1,85 metros.



El "Papu" Gómez ha demostrado estar conectado bien con Messi y los de arriba y sigue siendo una opción válida para el lugar dejado por Lo Celso. Otro para ese lugar es el "Tucu" Palacios, que tiene despliegue, buen trato de pelota y se lo vio bien cuando entro contra México.



Thiago Almada, convocado a última hora, dicen a instancias de Messi, es un jugador extrovertido, audaz, gambetero, que puede ser útil para destrabar partidos cuando el rival espere con dos líneas de cinco. Lo mismo puede decirse de Ángel Correa, número puesto para la función que cumple Di María.



La cabeza, como siempre, es la que manda los movimientos y estar bien "de ahí", puede ser la diferencia. El tema es acertar con quienes la tengan al ciento por ciento. El análisis del técnico pasa, entonces, a ser fundamental.

> Arabia bloquea servicio de streaming qatarí

Por Aziz El Yaakoubi y Maya Gebeily

Agencia Reuters



Arabia Saudita bloqueó el servicio de streaming TOD.tv de la emisora qatarí BeIN desde el inicio del Mundial el 20 de noviembre, en una repentina interrupción tras 10 meses de funcionamiento sin problemas. BeIN Sports, con sus plataformas online que incluyen TOD.tv, es la emisora oficial del Mundial para Oriente Medio y el Norte de África. El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman asistió a la ceremonia de apertura del primer Mundial en Oriente Medio. En el debut saudí, el emir qatarí Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani llevó una bandera saudí al cuello. Esos movimientos fueron vistos como señales de que Qatar y Arabia Saudita habían reanudado su relación después de que Riad y sus aliados rompieran los lazos diplomáticos y comerciales con Qatar en 2017 por las acusaciones de que Doha apoyaba el terrorismo, una acusación que Qatar ha negado. Ese año, BeIN fue bloqueado en Arabia Saudita. TOD, una plataforma de streaming de beIN que alberga exclusivamente contenidos de beIN Sports y otros programas de entretenimiento de Oriente Medio, está compitiendo con la plataforma Shahid del grupo MBC, de propiedad saudí, por millones de suscriptores en la región.

Por Orlando Navarro

Periodista