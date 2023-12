El conflicto entre Israel y Hamas sigue sin un horizonte posible de recuperar la paz en la región.

La razón por la que la guerra Hamas-Israel puede ser difícil de entender para el resto es que se están librando tres guerras al mismo tiempo: una guerra entre judíos israelíes y palestinos exacerbada por un grupo terrorista, una guerra dentro de las sociedades israelí y palestina sobre el futuro, y una guerra entre Irán y sus apoderados y Estados Unidos y sus aliados.



Pero antes de profundizar en esas guerras, he aquí lo más importante que hay que tener en cuenta sobre ellas: Hay una única fórmula que puede maximizar las posibilidades de que las fuerzas de la decencia puedan prevalecer en las tres. Es la fórmula que creo que el presidente Joe Biden está impulsando, aunque no pueda explicarla públicamente ahora, y todos deberíamos impulsarla con él. Deberíamos querer derrotar a Hamas, salvar al mayor número posible de civiles palestinos en la Franja de Gaza, expulsar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a sus aliados extremistas, devolver a todos los rehenes, disuadir a Irán y revitalizar la Autoridad Palestina en Cisjordania en colaboración con los Estados árabes moderados.



Preste especial atención a este último punto: una Autoridad Palestina renovada es la piedra angular para que las fuerzas de la moderación, la coexistencia y la decencia triunfen en las tres guerras. Es la piedra angular para reactivar una solución de dos Estados. Es la piedra angular para crear una base estable para la normalización de las relaciones entre Israel, Arabia Saudí y el mundo árabe-musulmán en general. Y es la piedra angular para crear una alianza entre Israel, los árabes moderados, Estados Unidos y la OTAN que pueda debilitar a Irán y a sus apoderados Hamas, Hezbollah y los hutíes, todos los cuales no traman nada bueno.



Por desgracia, como informó el corresponsal militar de Haaretz, Amos Harel, el martes, Netanyahu "está encerrado por la extrema derecha y los colonos, que están librando una guerra sin cuartel contra la idea de cualquier participación de la Autoridad Palestina en Gaza, principalmente por temor a que Estados Unidos y Arabia Saudí exploten tal movimiento para reiniciar el proceso político y presionar por una solución de dos Estados de una manera que requiera que Israel haga concesiones en Cisjordania.'' Si Netanyahu es un cautivo de su derecha política, Biden tiene que tener mucho cuidado de no convertirse en un cautivo de Bibi. Esa no es forma de ganar estas tres guerras a la vez.



La primera guerra

Se trata de la última ronda de la centenaria batalla entre dos pueblos indígenas -judíos y palestinos- por la misma tierra, pero ahora con un giro: esta vez el bando palestino no está liderado por la Autoridad Palestina. Está liderado por Hamas, una organización islamista militante dedicada a erradicar cualquier Estado judío. El 7 de octubre, Hamas se embarcó en una guerra de aniquilación contra Israel.



La segunda guerra

Está muy relacionada con la primera. Es la lucha dentro de las sociedades palestina e israelí sobre sus respectivas visiones a largo plazo. Hamas sostiene que se trata de una guerra étnica/religiosa entre palestinos principalmente musulmanes y judíos, y su objetivo es un Estado islámico en todo el territorio palestino desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Para Hamas, el ganador se lo lleva todo. Cualquier solución de dos Estados en el futuro es imposible sin una Autoridad Palestina creíble y legítima en la que Israel confíe para gobernar una Gaza y una Cisjordania posteriores a Hamas. Pero eso no sólo requiere el consentimiento israelí, sino también que los palestinos se pongan las pilas. ¿Están preparados? La victoria en la tercera guerra también es imposible sin eso.



Tercera guerra

Esa tercera guerra es la que más miedo me da. Es la guerra entre Irán y sus satélites -Hamas, Hezbollah, los hutíes y las milicias chiíes en Irak- contra Estados Unidos, Israel y los Estados árabes moderados de Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Esta guerra no es sólo por la hegemonía, el poder en bruto y las fuentes de energía, sino también por los valores. Israel, en el mejor de los casos, y Estados Unidos, representan la promoción de los conceptos humanistas occidentales de empoderamiento de la mujer, democracia multiétnica, pluralismo, tolerancia religiosa y Estado de derecho, que son una amenaza directa para la teocracia islámica misógina de Irán, que demuestra a diario su despiadada voluntad de encarcelar o incluso matar a las mujeres iraníes por no cubrirse suficientemente el pelo.



Esta tercera guerra comenzó a escalar el 14 de septiembre de 2019, cuando Irán lanzó un audaz ataque no provocado con drones contra dos importantes instalaciones de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais.



Así que no debería sorprendernos que el 7 de octubre Hamas se atreviera a lanzar su ataque asesino contra la frontera occidental de Israel; poco después el apoderado de Irán, Hezbollah, comenzara ataques diarios con misiles a lo largo de la frontera norte de Israel; y que los hutíes comenzaran a lanzar drones contra el extremo sur de Israel, al tiempo que se apoderaban de un barco en el Mar Rojo y atacaban otros dos. Todavía hay mucho camino que recorrer para lograr la paz en la región.

LAS CLAVES



1. La piedra angular para ganar las tres guerras es una Autoridad Palestina moderada, eficaz y legítima que pueda sustituir a Hamas en Gaza, ser un socio activo y creíble para una solución de dos Estados con Israel y permitir así que Arabia Saudí y otros Estados árabes musulmanes justifiquen la normalización de relaciones con el Estado judío y el aislamiento de Irán y sus apoderados.

2. Los anti-clave son Hamas y la coalición de extrema derecha de Netanyahu que se niega a hacer nada para reconstruir, y mucho menos ampliar, el papel de la Autoridad Palestina.

3. Israel y su patrocinador estadounidense no pueden crear una alianza regional sostenible posterior a Hamas ni estabilizar Gaza de forma permanente mientras Netanyahu siga siendo el primer ministro de Israel.

Por Thomas L. Friedman

The New York Times