Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM -sigla en inglés-) un museo es "una institución al servicio de la comunidad y de su desarrollo". Por lo tanto es un activo social, que contribuye a la evolución de la sociedad en aspectos como son la cultura, la ciencia, el turismo y el desarrollo económico.

El museo de la Casa Natal de Sarmiento, una cita obligada de los turistas.

Quiero aclarar que no soy museóloga aunque he tenido contacto por mucho tiempo con los museos de San Juan, pero he sido guía de turismo y estoy especializada en turismo cultural. Al informarme más profundamente sobre la función básica de un museo, pude determinar que es la de situar a los visitantes dentro de su mundo, para que tomen conciencia de su problemática como individuo integrante de la sociedad, reconociendo como ha sido su evolución en el tiempo, a través de los objetos, cuadros, muebles, escritos, etc.



El museo no solo cumple la función de mostrar el pasado, sino que lo compromete al visitante con el pasado y el presente. Por ello debe programar las estrategias necesarias para atraer a los visitantes potenciales y definir su responsabilidad en la colaboración para la educación de la sociedad, además de ser herramientas para la inclusión social y la humanización de la comunidad.



Los museos no deben convertirse en islas autárquicas alejadas de las personas, ni obsesionarse reafirmando su altísimo pedestal inamovible. Deben estar siempre presentes ya que lo cercano funciona y tiene más peso sobre la difusión y conocimiento del patrimonio cultural que cualquier otra iniciativa.



Este modelo de museo expuesto, debe promoverse desde la administración central, conociendo la función que cumple en una sociedad y para la sociedad, con entidades colaboradoras que aseguren la viabilidad del proyecto museístico, como las asociaciones de amigos. De esta forma, la sociedad acaba por sentir la institución como algo propio, como un servicio público. Es la representación de la cultura de un pueblo, es algo que hay que defender porque es patrimonio intangible de esa comunidad.



El museo en realidad no debe "pertenecer a nadie+, debe tener una marcada función social.



Los museos pueden convertirse en destinos culturales muy importantes, pero para llegar a serlo deben evolucionar e innovarse, ofreciendo al público lo que éste demanda.



Turísticamente, el Museo Sarmiento no organiza debidamente sus horarios en los días festivos, ya que lo hace sin tener en cuenta las otras actividades que realizan los visitantes ni las distancia que deben recorrer dentro de la provincia. Sabemos que por ser Museo Nacional se rige por reglamentaciones nacionales que desconocen la realidad de todas las zonas del país, por ser tan amplio. Esto es lamentable, ya que hay turistas que a veces llegan solo a visitar la Casa del Gran Maestro de América y se llevan, como lo he podido comprobar, un gran disgusto al encontrarla cerrada.