Es uno de los partidos donde la pobreza y violencia forman un cóctel explosivo. Sin embargo allí crece un programa social que llama la atención por volumen y velocidad de crecimiento. Es impulsado por curas villeros en el partido de La Matanza, Buenos Aires, el más poblado de la provincia, con 2,5 millones de habitantes, en el marco de un histórico feudo del peronismo. Se trata de un plan integral que, con epicentro en las parroquias, abarque todas las edades y la vida en comunidad. Lo llaman "pastoral capillera''. Todo con el fin de sacar a los niños y jóvenes de la calle, la droga y las malas compañías, como también para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin dudas que el deporte es una de las armas más benignas para la educación en valores morales para la comunidad, en especial para quienes recién están transitando los primeros años de vida. Acciones que se debieran imitar en todo el país. Aunque en San Juan, el Gobierno provincial trabaja desde hace tiempo en la denominada "Revolución Deportiva'' (ver aparte).



Algunas de las villas que, como Puerta de Hierro y San Petersburgo, en Isidro Casanova, han cobrado celebridad por ser verdaderos "shoppings'' de la droga. Junto con la "17 de Marzo y la 17 de Marzo bis'', conforman lo que se conoce como "el Triángulo de las Bermudas''. Allí llegó, hace poco más de dos años, el padre Nicolás Angelotti (34), exjugador de fútbol en las inferiores de River y San Lorenzo. Lo que encontró al hacerse cargo de la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza fue pobreza extrema, dominio del narcotráfico, delincuencia y guerras entre barrios. "Una zona abandonada por el Estado y también por la Iglesia, hasta que monseñor Jorge Bergoglio empezó a venir y a involucrarse'', dice.



Aplicó entonces lo que había aprendido desde que, a los 17 años, ayudaba al padre Pepe Di Paola, en la villa 21 de Barracas, y después con el padre Gustavo Carrara en la 1-11-14 del Bajo Flores. Hoy, el mapa de la zona ha sufrido una brutal transformación. En apenas dos años afloraron, distribuidos en las cuatro villas, una escuela primaria de dos turnos (desde marzo del año próximo, también la secundaria, cuyo edificio está muy avanzado), jardines de infantes, hogares de día para chicos, un club con un estadio polideportivo, sala de primeros auxilios, comedores populares, centros de formación de oficios, granja para rehabilitación de adictos, una cadena barrial de medios de comunicación y 12 casas, llamadas "Hogares de Cristo'', para personas en situación de calle, adictos, ancianos, enfermos y discapacitados. "Todo se hizo con aportes privados, en primer lugar, y de los tres niveles de gobierno. El 80% de los recursos vienen de empresas y particulares, y un 20%, del Estado", explica el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García. Su diócesis, que comprende a 1,8 millones de personas, es una de las más postergadas del GBA, no han vivido otra cosa que su degradación. Hay una estrategia de despliegue territorial que el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia tiene muy claro: estar dentro de las comunidades, llegar a todos, aportar soluciones. "Se trata -dicen- de cambiar "las tres C'', de calle, cárcel y cementerio, que son las sedes del abandono, por las "C'' de capilla, colegio y club, que son las sedes de la vida''.



El modelo que se está aplicando en La Matanza es muy similar al de la 1-11-14. Se basa en el empuje de todo un equipo, en este caso comandado por el obispo García. Cabe consignar que, en un predio ubicado sobre la avenida Crovara, el gobierno bonaerense construiría 1.100 viviendas, para ubicar allí a todas las familias que hoy están en Puerta de Hierro y San Petersburgo. Sería el final de los dos asentamientos.

Revolución deportiva



Si bien es cierto la experiencia deportiva y social en esta región bonaerense está siendo un éxito, se puede comparar con un hecho histórico que está ocurriendo en San Juan con la denominada "Revolución deportiva'', en la cual, desde el Gobierno provincial por medio de la Secretaría de Deportes se está apoyando a las instituciones desde varios aspectos en distintos programas de infraestructura en clubes de la provincia, como también al más alto nivel como la construcción de la Ciudad Deportiva que se emplazará en Ruta 40 junto al Estadio San Juan del Bicentenario. También en el área capacitación ya que se promovió una Tecnicatura para nuevos dirigentes y una Diplomatura para dirigentes actuales; la creación de las escuelas de iniciación deportiva en los distintos departamentos de la provincia; la reactivación de los intercolegiales, trabajando a la par con el Ministerio de Educación; y la continuidad del ciclo de charlas "Historias que hacen historia''.

