Lo que definirá a este año será la implementación de la analítica de datos en sistemas de videovigilancia.



El 2020 fue un año de transformaciones aceleradas y el rubro de seguridad electrónica no fue la excepción. Las soluciones tecnológicas ya disponibles en el mercado debieron readaptarse para hacer frente a los actuales nuevos desafíos en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia y de control de acceso, sumaron a sus funciones el monitoreo de temperatura a grupos de personas, al igual que la detección del uso de tapabocas y control de aforo.



Estas tecnologías seguirán estando presentes en este nuevo año. Sin embargo, lo que definirá al 2021 será la implementación de la analítica de datos en sistemas de videovigilancia.



La analítica de datos impulsada por la inteligencia artificial permite obtener insights en tiempo real, haciendo posible la toma de decisiones estratégicas a una velocidad inédita. Durante este año, estas analíticas no van a depender de un software, sino que vendrán incluidas en la misma cámara, como es el caso de aquellas con tecnología IP.

Revolución del mercado

Las cámaras full color -que permiten imágenes a todo color en completa oscuridad- vendrán también a revolucionar el mercado, al igual que la implementación de soluciones de reconocimiento facial, de placas patentes y perímetros. En la línea de Dahua Technology encontramos la utilización de sofisticadas ventajas del algoritmo de inteligencia artificial que combina sus mejoras de rendimiento a todo color con altas prestaciones: detección de precisión, reconocimiento de objetivos y funcionalidades de búsqueda de inteligencia artificial eficientes.

Privacidad de datos

La privacidad de los datos es una cuestión que sale a la luz cuando hablamos de sistemas de videovigilancia y detección facial impulsado por inteligencia artificial. Al momento de elegir alguna de estas soluciones tecnológicas, es importante tener en cuenta que estas cumplan con las normativas locales, como las que rigen la GDPR, que es el reglamento europeo de privacidad de datos.



La implementación de la analítica de datos en sistemas de seguridad electrónica permitirá accionar en tiempo real y será un gran avance en pro del objetivo de hogares y ciudades más seguras e inteligentes.



Por Franky Su

Country Manager para Argentina & Uruguay, Dahua Technology

