El desarrollo comunitario comenzó tras la II Guerra Mundial cuando la UNESCO se propuso intervenir en el Tercer Mundo para ayudarlo a despegar del retraso económico, laboral, sanitario, cultural, social y educativo. Así, la intervención comunitaria es parte del desarrollo comunitario y se da cuando interviene un agente para promoverlo. Por otra parte, se ha definido la intervención social y comunitaria como los "procesos intencionales de cambio mediante mecanismos participativos tendientes al desarrollo de recursos de la población, al desarrollo de organizaciones comunitarias autónomas, a la modificación de las representaciones de su rol en la sociedad y sobre el valor de sus propias acciones para ser activo en la modificación de las condiciones que las marginan y excluyen'' (Chinques, Lapalma y Niscemboin, 1995.) Otro concepto a tener en cuenta es el que acerca la intervención comunitaria a una serie de acciones o influencias -sean éstas planificadas o no planificadas- dirigidas a problemas que se manifiestan dentro de los sistemas y procesos sociales que inciden en el bienestar psicológico y social de los individuos y grupos sociales, cuyos objetivos incluyen la resolución de problemas o el desarrollo psicosocial, mediante la utilización de estrategias situadas en diferentes niveles (adaptado de A. Sánchez Vidal, 1993).

Desde nuestra perspectiva la intervención comunitaria ha comenzado en su faz temática con los contenidos propuestos a partir de la Cohorte 2013 para que en la Resolución 1820-ME-2017 se extienda su implementación hasta el 2019 y que prevé en su eje formativo y práctico desde un "afuera'' de los establecimientos educacionales transfiriéndose el mismo en acciones comunitarias con sentido real a la misma sociedad.



Su despliegue en San Juan se comienza a cristalizar desde principios del Tercer Milenio, cuando las reflexiones desde la administración se trasladan al campo práctico en el medio en el cual está inserto o bien en diversos contextos sociales. No obstante ello las acciones específicas han tenido un registro de experiencias por las cuales ha sido posible agruparlas y ordenarlas en un programa que se extiende desde este mes a modo de Seminario para diversos organismos y entidades como contextos comunitarios lo requieran. Nuestro aporte se traduce en el 1er. Seminario de Intervención Comunitaria para el ámbito de la Educación Municipal del que participaremos al ciudadano común y para el que en lo particular he diseñado con el siguiente Programa:



Eje Nº I- 10/11 al 15/12/2018 - Módulos: Educación No Formal e Informal - SEA (Sistema Educativo Alterno) - Pedagogía Comunitaria - La Educación Urbana - Diversos Contextos Comunitarios - El Orientador Comunitario - Principios, Valores y Virtudes Sociales - Relaciones Humanas - Problemática Infanto-Juvenil - Integración Cultural y en Servicio del Adulto - Proyecto de Intervención Socio-Comunitaria.



Eje Nº II - Marzo de 2019 y Eje Nº III - Abril de 2019.



Estoy convencido de que el mismo significará una mirada actual y crítica a la acción de todo funcionario público y promotor comunitario respecto al Bien Común, por lo que el objetivo central se refiere a despertar la motivación del ciudadano en actitud de servicio, máxime cuando del Estado hemos recibido un cabal aporte de conocimientos y formación que de alguna manera debe volver en intervención eficaz a la misma comunidad.

Por Mario Daniel Correa D'Amico Profesor, filósofo, pedagogo y escritor.