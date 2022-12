Quienes han tenido covid-19 presentan mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos, pulmonares, demencia, problemas renales y lesiones hepáticas. Sin embargo, existen otros patógenos que causan estos síndromes de infección posterior a la aguda, según científicos.

¿Por qué los virus aparentemente inocuos a veces provocan síntomas devastadores y duraderos? En tiempos de pandemia, la ciencia avanza con el estudio no solo de lo que pasa con el covid y el Long covid. Y la bibliografía se encuentra en continúa revisión. En la década de 1980 muchas personas en la comunidad médica trataron el Síndrome de Fatiga Crónica como una cuestión menor. Algunos médicos descartaron los síntomas debilitantes de los pacientes, incluida la fatiga aplastante y las caídas después del ejercicio, como producto de su imaginación.



En la clínica de enfermedades infecciosas donde la doctora Lucinda Bateman estaba terminando su formación médica, algunos médicos no querían molestarse en tratar a pacientes con fatiga crónica. Bateman, que se fue para dedicarse a la práctica privada, recuerda que sus antiguos colegas grabaron un mensaje en el contestador automático de su clínica, indicando a cualquier persona con síndrome de fatiga crónica que llamara a Bateman para que no tuvieran que involucrarse.

Long covid

Lo cierto es que estaban enviando pacientes a la persona adecuada. Nada sobre la condición (que hoy se llama Encefalomielitis miálgica o Síndrome de Fatiga Crónica, o ME/CFS) fue divertido para Bateman, quien dedicó su carrera a tratar a personas con condiciones similares y casi tres años después de la pandemia, tiene mucha gente que la acompaña en su trabajo. Millones de personas en todo el mundo han desarrollado Long covid, o síntomas de larga duración que siguen a un caso de covid-19. Muchos de estos síntomas se parecen bastante a la fatiga, el deterioro cognitivo y las caídas después del esfuerzo (formalmente conocido como malestar post-esfuerzo o PEM) que se observan entre los pacientes con fatiga crónica.



Los estudios también sugieren que las personas que han sobrevivido al covid-19 tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, como problemas cardíacos y pulmonares. Tales complicaciones incluyen ritmos cardíacos disruptivos, inflamación del corazón, coágulos de sangre, accidente cerebrovascular, enfermedad de las arterias coronarias, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o incluso la muerte.



Estos trastornos pueden ocurrir incluso entre personas previamente sanas y entre aquellas que han tenido infecciones leves de covid-19, según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis y el Sistema de Atención de la Salud de Asuntos de Veteranos de la misma localidad que se acaba de publicar en Nature Medicine.



Complicaciones cardiovasculares

"Queríamos aprovechar nuestra investigación anterior sobre los efectos a largo plazo de covid para observar más de cerca lo que sucede en los corazones de las personas -explicó el autor principal Ziyad Al-Aly, profesor asistente de medicina en la Universidad de Washington. Lo que estuvimos viendo no es alentador. covid-19 puede provocar complicaciones cardiovasculares graves e incluso, la muerte. El corazón no se regenera ni se repara fácilmente después del daño cardíaco. Estas son enfermedades que afectarán a las personas de por vida+. Quienes han sobrevivido al covid-19 también pueden tener demencia, problemas renales y lesiones hepáticas en comparación con las personas que no han sido infectadas.



Puntualmente respecto a los riñones, investigadores del Johns Hopkins University School of Medicine, en Estados Unidos, hallaron biomarcadores urinarios que predicen la lesión renal grave en pacientes hospitalizados con covid-19.



Según hicieron saber en las conclusiones de su trabajo publicado en el American Journal of Kidney Diseases (AJKD), comprobaron que los niveles dos veces más altos de la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la proteína quimioatrayente de monocitos y la molécula de lesión renal se asociaron con un mayor riesgo de lesión renal aguda grave o muerte en pacientes hospitalizados con covid-19.



La lesión renal aguda (LRA) es una complicación grave en los pacientes hospitalizados por covid-19, y ahora los plantearon la hipótesis de que los biomarcadores medidos en la orina que son más específicos para la lesión renal y la inflamación que la creatinina sérica pueden contribuir a la comprensión de la lesión renal en el contexto de la covid-19.



+El SARS-CoV-2 es definitivamente un virus muy patógeno que ataca muchos aspectos del cuerpo", dijo Bateman, porque puede unirse a las células en varios sistemas de órganos. "Hay una docena de otros patógenos que se sabe que causan estos síndromes de infección posterior a la aguda", dijo Akiko Iwasaki, inmunobióloga de la Universidad de Yale, quien recientemente fue coautora de un artículo de revisión de Nature sobre estas afecciones.





Enfermedades rutinarias y problemas persistentes



Un estudio publicado en la reconocida revista científica BMJ resaltó que la carga global de covid prolongado "puso de relieve el misterio descuidado durante mucho tiempo de los síndromes post virales", según afirmó el autor del trabajo Vett Lloyd, biólogo de la Universidad Mount Allison en Sackville, Canadá. En ese sentido, los científicos que realizaron esta investigación resaltaron que la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC) es un síndrome post viral, es decir que surge luego de una infección, como ocurre con el SARS-CoV-2.



Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open ilustra con qué frecuencia las enfermedades rutinarias pueden provocar problemas persistentes. Los investigadores rastrearon a 1.000 adultos estadounidenses con síntomas similares a los del covid-19.



Alrededor de las tres cuartas partes de ellos dieron positivo por covid-19, mientras que las personas restantes dieron negativo, lo que sugiere que probablemente padecían enfermedades respiratorias similares. Después de tres meses, casi el 40 % de las personas con covid-19, y más de la mitad de las que dieron negativo, informaron problemas continuos de salud física o mental, aunque no fue posible determinar exactamente por qué. "Las personas con todo tipo de enfermedades transmisibles diferentes experimentan impactos negativos duraderos", dijo la coautora Lauren Wisk, profesora asistente en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA. No obstante, las condiciones posinfecciosas recibieron poca atención antes de la pandemia.



El Long covid ha provocado una nueva ola de interés en la enfermedad posviral, así como un presupuesto de investigación de $ 1.15 mil millones del NIH. Estudios recientes sobre Long covid han planteado una serie de posibles causas, desde restos del virus persistentes en el cuerpo hasta pequeños coágulos de Sangre que cortan el flujo de oxígeno a los órganos.

Agencia EFE