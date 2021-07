Equipo del año 1965: Balderramo, Benaventos, Literio, Carnavalito, Pereyra.

La historia del deporte registra que en 1965 se desarrolló el "Campeonato Argentino de Mayores de Básquet", en la Provincia de San Juan, puntualmente en el departamento de Jáchal. La edición de ese año fue declarada desierta porque no se completaron la totalidad de los partidos, ya que en la final cuando iba ganando San Juan contra Buenos Aires, por una invasión del campo de juego, fue suspendido. No se alude a cualquier campeonato, sino, al Campeonato Argentino de Básquet de mayores, que está registrado en la historia como uno de lo más representativos, pues, comenzó a desarrollarse en el año 1928. De ahí que su lema sea conocido como el "Más Argentino de los Campeonatos" por ser uno de los más importantes de todas las disciplinas deportivas. Y, seguramente, no fue el azar el que llevó este magno evento al departamento de Jáchal, pues, la vocación profunda del jachallero/a por esta insigne y popular disciplina deportiva, ya disfrutaba de hondos antecedentes promediando el siglo XX.

Méritos de Jáchal

Este Campeonato Argentino de la edición década de 1960-1965 implicaba que Jáchal ya tenía méritos acrisolados, pues, sólo de esta manera se explica perfectamente el porqué se tomó la decisión por parte de la dirigencia nacional de esos años, de llevar un evento de tan grande magnitud, a que se desarrolle efectivamente en las latitudes de la ínsula de don Carlos Herrera Varas.



Esa historia con impronta propia revela que Jáchal tuvo una poderosa liga local, el propio Campeonato Jachallero de Básquet. De ese campeonato específico hasta hoy suenen como rayos y centellas en la memoria colectiva las célebres performances de equipos como Club Victoria Sporting, Club Renacimiento, Club Achalay, Club Banco Nación, Racing Club, Club Argentinos de la Florida (los populares Caranchos), Club Deportivo la Estrella, Club San Lorenzo, en la cancha de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y en la cancha del Racing Club, ambos ubicados en la calle Florida del pueblo de las 49 manzanas que fundara don Juan de Echegaray.

Vivencias deportivas

Sin dudas que todo ese pasado glorioso de vivencias deportivas del pueblo han hecho emerger el presente admirable que está protagonizando el Jáchal Básquetbol Club, con un cúmulo de preciosos logros, que el futuro seguro hará, aún, más grandes de lo que se percibe hoy. Esta es una etapa digna de admirar, porque están construyendo sus jugadores, sus avezados dirigentes y las familias que "bancan todas las paradas" sostenido firmes los estandartes que personifican dignamente la laboriosidad de un pueblo orgulloso de sus embajadores deportivos.

"Los Populares Caranchos", en la década de 1980.

Década de 1980

En otro capítulo de esta historia fecunda y yendo a la década de 1980, vemos que esta tradición basquetbolística incluye al mismísimo Facundo Campazzo, actual NBA, pues su historial familiar tiene que ver con Jáchal, en tanto su padre, y abuelos, vivieron en Jáchal en la década de 1980, y su padre Ricardo, jugó para el Club Banco Nación de Jáchal, que junto a otros clubes como "Los populares Caranchos", "Molineros" de Estrella, Achalay entre otros, escribieron páginas memorables en la cancha de la Sociedad Española.

Volvieron a los 60

Pero volvamos al año 1965 donde "chocan dos planetas", pues, en dicho evento ocurrió un increíble hecho que conectó a este deporte con el itinerario de uno de los hombres públicos más ilustres que dio la tierra argentina. Nos referimos al extinto presidente de la Nación Argentina, Dr. Arturo Frondizi, ya que participó en el Campeonato Argentino de Básquet, uniéndose al evento con su prestigiosa y humilde presencia, a partir de una gira que llevaba a cabo con la finalidad de afirmar una nueva entidad política nacional conocida como el MID. Misión que lo trajo a San Juan Capital, y, de ahí, lo condujo hasta Jáchal. Son pequeñas, y, a la vez, grandes coincidencias que dan lugar a emblemáticas y reales apostillas que se han tramado en el telar de la colorida historia lugareña ensamblando, esta vez, deporte y política, con el telón de fondo de la vivencia social del pueblo norteño en su pelea por idear un destino en progreso constante.

Por Dr. Mario Alfredo Luna.

Abogado, ex secretario de Gobierno en Jáchal, ex concejal, Pte. Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), ex. asesor Concejo Deliberante Jáchal, ex delegado Patrimonio Cultural en Jáchal.