El presidente Joe Biden habla durante una recepción en la Casa Blanca, en Washington, D.C. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)



Las nuevas medidas, reveladas por funcionarios no identificados el 16 y 17 de mayo, no fueron tan dramáticas como afirman algunos de sus críticos. De hecho, han dejado intactas las sanciones más severas de Estados Unidos contra ambas dictaduras. "El levantamiento unilateral de las sanciones a Venezuela no va a mejorar la vida de los venezolanos", dijo el encargado de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca Juan González en un foro de Bloomberg el jueves 19 de mayo, rechazando los pedidos de algunos funcionarios latinoamericanos de que se normalicen los lazos de Washington con Venezuela.



El 16 de mayo, funcionarios no identificados le dijeron al Miami Herald que Estados Unidos ampliará los vuelos a ciudades cubanas fuera de La Habana, restablecerá un programa de reunificación familiar, levantará los límites a las remesas familiares y permitirá viajes grupales con fines educativos y profesionales. Estas medidas se implementarán para ayudar al incipiente sector privado de Cuba, y no al régimen, dijeron los funcionarios.

"Hay tres razones por las que el presidente Joe Biden decidió relajar sanciones a Venezuela y Cuba. Son motivos que explican por qué la Casa Blanca se apresuró en tomar estas medidas, pero que no son excusas para la forma en que fueron anunciadas".

El 17 de mayo, funcionarios anónimos de la administración dijeron a los periodistas que la Casa Blanca aliviará sanciones petroleras menores a Venezuela a cambio del compromiso del dictador Nicolás Maduro de regresar a la mesa de negociaciones con la oposición, y buscar acuerdos para realizar las elecciones presidenciales de 2024. La propuesta diplomática de Estados Unidos se realizó en estrecha consulta con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, dijeron funcionarios estadounidenses.



* Primer punto

En un momento en que los republicanos están agitando el tema migratorio con miras a las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre, Biden probablemente decidió aliviar algunas sanciones a Cuba a cambio de mayores esfuerzos de Cuba y México para frenar el flujo migratorio.



* En segundo lugar

Biden está bajo una fuerte presión de México para invitar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas del 6 de junio en Los Ángeles. Ante la perspectiva de un boicot generalizado a la cumbre, Biden decidió hacer algunos gestos de buena voluntad a Cuba y Venezuela para convencer a los países indecisos de asistir a la cumbre.



* Tercera razón

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un gran aumento de los precios de la gasolina, y funcionarios de la Casa Blanca pensaron -quizás ilusamente- que si una nueva ronda de conversaciones entre Maduro y la oposición venezolana llegara a un acuerdo sobre elecciones libres, se podrían levantar las sanciones petroleras a Venezuela, y eso ayudaría a bajar los precios del petróleo.



Estas explicaciones son entendibles. Pero, a menos que la Casa Blanca deje en claro que sus medidas hacia Venezuela se revertirán en una fecha específica si Maduro no se compromete a permitir elecciones libres, y a menos que se asegure que las nuevas medidas sobre Cuba solo ayudarán al sector privado y no a la dictadura de la isla, están destinadas a fracasar.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald