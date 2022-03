Si la Justicia Restaurativa se aplica con cuidado puede ayudar a curar el daño hecho a la víctima y al perpetrador, y puede restaurar las relaciones en la comunidad, pues su objetivo es la creación de comunidades saludables y seguras.



La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina invitó a jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, mediadores, psicólogos, formadores y en general todos los profesionales del ámbito legal y educativo, que estén interesados en resolver los conflictos entre adolescentes de forma pacífica y restaurativa, a la sesión "Prácticas restaurativas con adolescentes: comparativa de implementación en Argentina y en España", evento organizado conjuntamente con GEMME España (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España).



De esta manera se impulsa el desarrollo y el uso de la Justicia Restaurativa en el sistema de Justicia Penal, estableciendo las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como las posibilidades y ventajas de la Justicia Restaurativa en el ámbito de la violencia de género, menores en conflicto con la ley penal y en la fase de ejecución de la pena, específicamente en el ámbito penitenciario.



Los miembros de los Poderes Judiciales se capacitan así en los nuevos métodos de resolución de conflictos, sobre las derivaciones judiciales a mediación, el desarrollo de los servicios de justicia restaurativa y los distintos modelos de organización de los servicios de mediación.



GRANDES BENEFICIOS

Es que se advierte un gran interés sobre la Justicia Restaurativa, los grandes beneficios que aportan a las personas en conflicto y las claves para su efectividad, lo importante que es preparar las reuniones restaurativas adecuadamente y sus diferencias y similitudes con la Mediación.



Como ejemplo, el proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa que lideró en el Perú fue ganador en el 2010 del Premio Veillard Cybuslki otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y Juventud.



Si la Justicia Restaurativa se aplica con cuidado puede ayudar a curar el daño hecho a la víctima y al perpetrador, y puede restaurar las relaciones en la comunidad, pues su objetivo es la creación de comunidades saludables y seguras. Tales comunidades se crean cuando hay oportunidades para que las necesidades de las víctimas sean tenidas en cuenta y cuando los ofensores son integrados en la comunidad como ciudadanos positivos y proactivos. Para que sea exitosa la Justicia Restaurativa "no puede ser llevada a cabo únicamente por profesionales, necesita el compromiso y la participación activa de la comunidad" (Gilman, 2003).



Se enfoca en el daño realizado y las consecuencias de la misma a víctimas, agresores y comunidad; los daños generan obligaciones; promueve la participación. Requiere, como mínimo, responder al daño y necesidades de las víctimas, que el agresor asuma su responsabilidad para resarcir a las víctimas e involucrar a víctimas, agresores y comunidad en este proceso.



El fin es lograr restaurar las dos consecuencias paradigmáticas de todo acto ilícito; el daño producido a la víctima y la expulsión del victimario de su en torno. La respuesta restaurativa busca conseguir que la víctima sienta que vuelve a tener el control y que el victimario tenga el compromiso y la oportunidad de restaurar aquellos que sus actos generaron.



RESPUESTAS RESTAURATIVAS

Las respuestas restaurativas niegan en todo caso la existencia de un valor en la sanción como un fin en sí mismo; ésta no provee respuesta ni para el victimario ni para la víctima. Se genera una percepción en la comunidad vinculada a la existencia de una respuesta institucional coordinada ante la delincuencia juvenil, disminuyendo los niveles de reincidencia de los victimarios, con espacios para que las víctimas se sientan efectivamente restituidas y nuevamente empoderadas en el control de sus acciones cotidianas, y produciendo un aumento del compromiso de las comunidades en relación al tema de la delincuencia.



Poner en manos de Dios lo que Dios puso en manos nuestras es irresponsable, por lo que conocer experiencias exitosas de justicia restaurativa y justicia terapéutica para que los países evalúen su incorporación en la administración de justicia con el propósito de mejorar el servicio público que se brinda, es algo que nos debe comprometer a los fines de lograr la paz social.

>> CRÓNICAS DE GUERRA

Negociaciones sin acuerdo entre Rusia y Ucrania

El Kremlin sostuvo que no hay avances en las negociaciones con Ucrania después de la reunión de los delegados de ambos países en Estambul, aunque destacó algunos puntos "positivos" de la conversación. El jefe negociador ruso indicó que las propuestas ucranianas incluyen la renuncia de Kiev a su propósito de ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente, de ser un país libre de armas nucleares y no emplazar ningún tipo de armas de destrucción masiva ni tampoco tropas extranjeras. Según Medinski, a cambio Ucrania demanda garantías internacionales de seguridad y asume que Rusia no se opondrá a su ingreso en la Unión Europea. A la vez, aseveró que bajo ninguna condición Rusia iba a abordar con Ucrania el destino de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.



Ya son 4 millones los refugiados

El organismo de la ONU para los refugiados informó que más de 4 millones de personas abandonaron Ucrania para escapar de la invasión rusa, un nuevo hito en la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, más de la mitad, 2,3 millones entraron en Polonia, que limita con Ucrania por el Oeste, dijo el Acnur.Más de 608.000 se refugiaron en Rumania, más de 387.000 en Moldavia y unos 364.000 en Hungría, según estadísticas de los gobiernos de esos países. Desde el comienzo de la guerra, el Acnur había proyectado alrededor de 4 millones de refugiados desde Ucrania, aunque varias veces dijo que estaba revisando sus estimaciones. Se estima que unas 6,5 millones de personas también abandonaron sus casas en Ucrania por la guerra y se asentaron en otras partes del país, convirtiéndose en desplazados internos por el conflicto.



Francisco pidió parar la guerra

El papa Francisco renovó su pedido para que "se frene la monstruosidad de la guerra" en Ucrania, al encabezar la tradicional Audiencia General en el Vaticano de cara a los cerca de 4.000 fieles que lo acompañaron ayer miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano. Antes, el Papa se refirió al conflicto iniciado por la invasión rusa a Ucrania como la "monstruosidad de la guerra", y dedicó un saludo especial a los niños ucranianos.



Más ataques rusos

La norteña ciudad ucraniana de Chernigov fue blanco de bombardeos "toda la noche" pese al anuncio de Rusia de una reducción de su actividad militar en la provincia del mismo nombre, dijo su gobernador."Chernigov fue bombardeada toda la noche" con artillería y aviones, indicó en Telegram el gobernador Viacheslav Chaus, quien precisó que fueron destruidas infraestructuras civiles y que la ciudad seguía sin agua ni electricidad. Esta ciudad, que contaba con 280.000 habitantes antes de la guerra. El gobernador agregó que también hubo ataques contra Nizhyn, en la misma región, informó la agencia de noticias AFP.



Crímenes de guerra

Naciones Unidas nombró a tres expertos en derechos humanos para investigar crímenes de guerra en Ucrania, donde Rusia ha sido acusada de bombardeos indiscriminados contra la población civil. El grupo independiente, dirigido por el noruego Erik Mose, investigará todas las acusaciones de abusos de derechos y violaciones del derecho internacional humanitario "en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa", según un comunicado. Ucrania y sus aliados de Occidente han acusado a las fuerzas armadas rusas de matar e infligir sufrimiento a los residentes mediante el bombardeo y el asedio de ciudades, sobre todo el puerto meridional de Mariúpol.

Por Roberto M. Pagés Ll.