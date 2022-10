La Joven Guardia ya había logrado la consagración con "El extraño del pelo largo". Roque Narvaja voz y guitarras, Hiacho Lezica en batería, Enrique Masllorens era el bajista y Félix Pando gran tecladista, se las arreglaban para tener un sonido inimitable.

Mirando 1968 desde la música, Palito Ortega era famoso, Sandro era famoso, Los Gatos y Leonardo Favio también. Pero más que ellos mismos, La Joven Guardia. Sucedió en esa década que había un aviso publicitario que se veía cada media hora en los cuatro canales de aire de Buenos Aires durante meses, lo mismo que sonaba en las radios todo el día. No podías estar afuera de su influencia.



Lo protagonizaba una modelo rubia inolvidable, con los cuatro de La Joven Guardia. Eran ella y ellos, corriendo en la república de los niños con la canción "La extraña de las botas rosas". Eso era todo lo que querías escuchar en esos días de llegada de la primavera, carnavales a todo baldazo, en un país lejos del dólar, de la inflación o la violencia callejera.



La Joven Guardia era la banda más importante de nuestro país. Aún el rock era embrionario, Sandro y Palito hacían escuela entre la mediocridad reinante, Piazzolla era un marciano dentro del ambiente de un tango en decadencia, sólo rescatado por la pinta y la voz del único cantante que daba para la tele, Julio Sosa.



El folklore sí crecía, más intelectual que rítmicamente, con Mercedes Sosa, Cafrune, Daniel Toro, los brillantes poetas Carlos Mathus, Hamlet Lima Quintana, Cuchi Leguizamon, algo lejos de Buenos Aires lo que lo hacía más valioso para todos.

EL HIT DEL MOMENTO

Pero creo suponer que el fenómeno que había encarnado La Joven Guardia era inédito. Sobre todo después de la explosión revolucionaria que significó, unos meses antes, "El extraño del pelo largo". Tema que atravesó transversalmente nuestro universo musical haciendo de bisagra temporal. Ahora había un antes y un después. Lo que les valió a La Joven Guardia la cúspide del podio. De "El extraño del pelo largo" a "La extraña de las botas rosas" no hubo más que algunos llamados telefónicos entre empresarios y publicistas.



Un riff pegadizo, voces y coros prolijamente producidos, los cuatro tocaban bien: Roque Narvaja voz y guitarras, Hiacho Lezica en batería, Enrique Masllorens era el bajista y Félix Pando gran tecladista, se las arreglaban para tener un sonido bien definido e inimitable. Y la poesía de suburbio acomodado, tan bella y valiosa como la de Manal o Almendra. Hablaban de otras cosas en el mismo idioma.



LA HISTORIA

Una noche me llama desde Miami, donde vive hace décadas, Félix Pando, que había formado parte de la banda. "Veníamos del éxito de El extraño del pelo largo. En 1968, después de cansarse de vender discos, y nosotros con un disco de oro, me llaman de RCA diciéndome 'Necesitamos otro simple...'. Entonces voy a ver a Enrique a su casa, le digo que teníamos que componer otro simple a pedido de la compañía. No teníamos idea de qué hacer hasta que se me ocurrió contar la historia de la 'extraña', o por qué no componer un tema acerca de la novia del 'extraño'. Muy rápidamente ahí la componemos con Masllorens, en el piano que tenía en su casa. Nos preguntábamos qué tipo de texto para la lírica. Surge la idea de las botas rosas, no existían botas rosas. Menos largas... y los colgantes y medallones 'al por mayor' que era a lo que yo me había dedicado en los mercados de pulgas: hacía y vendía collares y pulseras para hippies. Todo era muy hippie entonces. Hasta le pusimos unos solos de armónica al tema. Se usaba muy poco la armónica".



Sigue Félix contando: "Años después de la publicidad me enteré a través de Bárbara, de Bárbara y Dick, que se lo habían ofrecido primero a ellos y Dick no lo quiso hacer. Nosotros lo hicimos, además nos dijeron que querían tenernos en la película. Es que ese aviso se filmó en Super 8 porque Luis Puenzo, que era el director, tenía una cámara de Super 8. El aviso después fue galardonado con el Clio de ese año. Puenzo no quería quedarse en la promoción de la botellita, sino tomar de la botellita, y correr, y darle un beso a Isabel Palacios que era la modelo divina que actuaba en el video. Algo con un poco de historia. Hicimos el aviso una mañana fría en la República de los niños de La Plata. Mientras filmábamos tramitamos que nos encendieran el trencito donde querían hacer el final de la pieza. Fue tal la trascendencia del aviso que nos hicimos tan famosos que no podíamos, literalmente, caminar por la calle más de media cuadra. Al fin y al cabo se logró hallar ese clima de videoclip que se pretendía sin que existiera siquiera el concepto de videoclip. Debe ser el primer videoclip de una banda en Argentina. 'La extraña de las botas rosas' terminó vendiendo más que 'El extraño del pelo largo', tanto que nos sorprendió, fue nuestro segundo disco de oro".



En la actualidad acaban de editar un disco con canciones de esa época remixadas en los estudios Abbey Road via Spotify. Cada tanto se juntan para tocar en festivales en Miami.



El fenómeno Coldplay

Coldplay, fenómeno absoluto en Argentina. Tan es así que tiene previstas y agotadas en el país 10 conciertos, de los cuales ya se cumplieron dos. Music of the Spheres, no son un episodio aislado, sino un paso más en una conquista del territorio que comenzó hace quince años. En todo este tiempo, el grupo liderado por Chris Martin fue de menos a más, una suerte de trabajo de hormiga respaldado por un éxito ya más que ratificado en el hemisferio norte. Una década y media después, las cosas parecen haberse revertido: como nadie es profeta en su tierra, Coldplay acumula más shows en estadios en Sudamérica que en su Inglaterra natal.



En el país, se metieron el público en el bolsillo con su homenaje a una banda símbolo del rock nacional como Soda Stereo. Coldplay ya tiene el rótulo de "Súper banda" del siglo XXI, como aquellas de las décadas de los '70, como Yes, Génesis, Queen, entre otras.

