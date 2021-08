La ilustración muestra cuando el General San Martín declara la independencia de Perú.

"Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el de mi retirada de Lima, paso que no sólo comprometía mi honor y reputación, sino que me era tanto más sensible, cuanto que conocía que con las fuerzas reunidas en Colombia, la guerra de la independencia hubiera sido terminada en todo el año 1823". Así le escribía el General San Martín al Presidente del Perú, Mariscal Ramón Castilla, el 11 de septiembre de 1848, sobre la entrevista en Guayaquil con el General Simón Bolívar, que tuvo lugar los días 26 y 27 de julio de 1822. Luego de aquel acontecimiento, San Martín confiesa que su resolución de retirarse del Perú fue tomada en el acto, creyendo hacer el último sacrificio en beneficio del país. Expresándole al Libertador de Colombia en presencia del Vicealmirante Blanco que habiendo dejado convocado el Congreso para el próximo mes, el día de su instalación sería el último de su presencia en el Perú. "Ahora le queda, General, un nuevo campo de gloria en el que va Ud. a poner el último sello a la Libertad de América". Recordamos este acontecimiento en este día en que se conmemora el paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, General José de San Martín, el 17 de agosto de 1850.

Independencia de Perú

Este 28 de julio, se han cumplido 200 años de la declaración de la Independencia del Perú, por parte del General Don José Francisco de San Martín. La escuadra naval libertadora hacia el Perú, partió del puerto de Valparaíso el día 20 de agosto de 1820, compuesta por nueve unidades de guerra, catorce mercantes para transporte y once lanchas cañoneras. Era la expedición más grande de la guerra de la independencia hispanoamericana, creada por el genio de San Martín.



El día 19 de agosto, San Martín le escribía al pueblo de Cuyo, mereciendo destacar lo dedicado a San Juan: "Yo me despido de los cuyanos con los sentimientos más ingenuos, de afecto, y de estimación, que siempre les he profesado; me despido como compatriota que los ama, y les recomiendo por su bien, que estrechen entre sí los vínculos de la unión, y se fortifiquen en el concepto de que no existe sociedad donde no hay orden. Sin otro carácter que el de ciudadano manifiesto estos mis deseos a VS como al representante de la Ciudad de San Juan, para que se digne transmitirlos a sus habitantes virtuosos por cuya felicidad hago votos al Cielo, pronto a dar la vela con la expedición Libertadora del Perú, para el día de mañana".

La caída del Virreinato más poderoso

El día 8 de septiembre, la escuadra desembarcó en la bahía de Paracas, que queda a tres leguas al sur del puerto de Pisco, lugar elegido por San Martín para desembarcar. Al poner San Martín pie en ese lugar, iniciaba la caída del Virreinato más poderoso de la América Hispana, Perú.



Desde ese momento empezarían las divergencias con el Almirante Cochrane, quien pretendía un rápido ingreso al Perú, plan que para nada era el de San Martín. Las tropas permanecieron en Pisco mes y medio, para luego reembarcarse hacia Lima el día 26 de octubre de 1820, tomando rumbo al Callao y luego hacia Ancón.



En Pisco quedaba una división de 1.138 hombres al mando del General Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien debía fomentar la insurrección en el territorio central y cubrir las rutas que unían la sierra peruana con la capital, con la finalidad de aislar al Virrey en ella.

Combates terrestres y navales

El 30 de octubre anclaban en Ancón 8 buques de guerra y 11 lanchas cañoneras. Varios combates terrestres y navales se produjeron a partir de ahí, destacándose la ocupación de Chancay y la captura de la fragata española "Esmeralda", el 5 de noviembre de 1820, una de las noticias más esperada por San Martín, y en la cual tuvo destacada actuación Lord Alexander Thomas Cochrane.



Para ese tiempo, las autoridades de Guayaquil le hacían llegar a San Martín la noticia de que habían declarado la independencia de esa provincia.



Otro acontecimiento importante era la destitución del virrey Pezuela por parte de los generales españoles, ocupando La Serna su lugar. Para ese tiempo, la impaciencia de los militares patriotas se hacía notar, por cuanto San Martín no ingresaba a Lima, quien había decidido sitiarlo. En el ínterin se produciría la conferencia de Punchauaca entre La Serna y San Martín, en donde se trató llegar al fin de las hostilidades, siempre y cuando se reconociera la independencia del Perú, extremo al que no accedió al Virrey.

La entrada a Lima

Finalmente, el día 10 de julio de 1821, el Libertador hacía su entrada en Lima, y cinco días más tarde, el Cabildo dio a conocer un acta, en donde expresaban que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú. En concreto a 11 meses de su partida de Valparaíso, San Martín entró triunfante a Lima poniendo en fuga a sus enemigos.



La declaración de la independencia la dispuso el Libertador, el 28 de julio, manifestando que desde ese día el Perú era libre e independiente. El 2 de agosto dictó el decreto por el cual, a partir de ese día, asume el mando supremo político y militar del Perú, bajo el título de Protector, todo ello hasta que los representantes del pueblo, determinen su forma y modo de gobernar.



Luego de la entrevista de Guayaquil, y no habiendo logrado su objetivo de unir los ejércitos argentino, chileno y de Colombia; el 20 de septiembre de 1822, San Martín lanzó una proclama al pueblo peruano, anunciando su decisión de retirarse de la vida pública y del Perú, dejándole su Ejército al General Simón Bolívar.



Hoy, 17 de agosto, a las 14.20 horas, le rendimos homenaje en el Monumento Ecuestre del Parque de Mayo.

Por Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural Sanmartiniana

Miembro de Número de la Academia del INS