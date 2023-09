¿Es sustentable la emisión de casi 2 billones mensuales (12% del PBI) para pagar los intereses de las Leliq? Claramente "No", porque aunque el FMI le preste al próximo Gobierno (que tiene horas, no meses ni años de tolerancia social para cambiar las expectativas que empiecen a ordenar la macroeconomía) otros 30.000 millones de dólares para mantenerlas sobre la base de impuestos que requieren inversiones genuinas para afrontarlos, resulta en un fiasco si no se concretan en forma efectiva y continua generando empleo, ya que terminará en hacer crecer la deuda con el roll over financiero en un contexto internacional extremadamente volátil con desigualdades brutales y millones de refugiados que tornan muy crítica la cooperación internacional para mantener a nuestro país en un delicado equilibrio de relaciones que nos permitan ser "creíbles" para sostener las inversiones sin resignar totalmente nuestra autonomía/soberanía.



Nada nos impide anticiparnos ahora en generar las soluciones, que se pueden lograr con una alternativa como la siguiente:

1- Los inversores locales inician un expediente en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de San Juan (comenzando la Provincia su proceso de autonomía fiscal), para adquirir Leliqs por U$S 1.000.000.000 (mil millones de dólares, o en las 5 monedas globales más estables/StableCoins/Criptomoneda) que se abonarán a 30 años de plazo con un interés del 3,5% anual en igual moneda, respaldados por los impuestos devengados de nuevas inversiones, previsibles, sustentables y triplemente garantizadas. De esta forma se pueden esterilizar un billón de pesos de la base monetaria aproximadamente.



2- El Valor Presente (VP) o Valor Actual Neto (VAN) de esos mil millones de dólares (o en las 5 monedas globales más estables/StableCoins/Criptomoneda) sería de (1.000.000.000/(1+0,035) 30): 356.278.410,6 (casi el doble del valor actual de mercado de los bonos del Gobierno en dólares) sobre el que habría que pagar el 3,5% en igual moneda, es decir 12.469.744,4 al finalizar el primer año, con los ajustes inherentes a los años siguientes.



3- La inflación anual de EEUU (6% aproximadamente) permitiría la compra de otro tramo de U$S 1.000.000.000 de Leliq en iguales condiciones a fin de mantener el valor del primer paquete de Leliq con la compra del segundo.

4- Al respaldar la compra de Leliq sobre impuestos devengados de inversiones genuinas que generen empleo de calidad, fundadas en la innovación, el cuidado del medio ambiente y de mediano/largo plazo va a permitir la construcción de consensos reales que permitan el desarrollo de nuestra Provincia como ya lo ha demostrado el campo y nuestros proveedores mineros junto con la agroindustria sanjuanina.



Entonces el cambio de expectativas sobre la macroeconomía será concreta, posible y sustentable y permitirá que se valoricen los bonos en dólares del Gobierno, quedando el negocio financiero para los inversores locales que todos los días enfrentan los desafíos que afianzan nuestro desarrollo.

Por el Ing. Mario Enrique Graffigna Bustelo

MP 2912