En el volátil contexto argentino, las elecciones presidenciales generalmente representan un factor adicional de incertidumbre en la economía local. No sólo el resultado es desconocido por la propia naturaleza del proceso democrático, sino que el programa de Gobierno a aplicar se conoce sólo vagamente y difiere marcadamente entre candidatos. De esta manera, los resultados electorales pueden generar un cambio drástico en las expectativas que se suman al largo sendero que se debe recorrer desde las PASO hasta el cambio de mando para generar un combo muy difícil de gestionar, tal lo observado en 2019.



Apenas conocidos los resultados, la primera reacción fue una caída promedio del 12% de las acciones argentinas en Wall Street, que luego recortó para finalizar en -4%. Sin embargo, más allá del rol de las expectativas, como se comentaba en informes anteriores, la sorpresa del triunfo de Javier Milei impacta sobre una economía con las reservas del BCRA en mínimos de 16 años, pese a la creciente batería de restricciones, con la actividad estancada (-0,5% dic-22 a may-23) y los ingresos retrocediendo (-2,3% dic-22 a jun-23).



Así, la delicada situación previa a las PASO explica buena parte de la magra performance del oficialismo, que salió tercero en la peor elección de su historia, pero también es clave para entender las turbulencias que comenzaron esta semana y seguirán los próximos meses.



Medidas y sus intenciones

Con este trasfondo, como primera medida, el Gobierno finalmente concedió el lunes un salto discreto (20%) del tipo de cambio, luego de la cual se buscará mantener la cotización fija hasta el 22 de octubre. En paralelo, la segunda medida consistió en elevar un 21% la tasa de interés de referencia del Banco Central, ubicándola en 118% anual (TNA), es decir 9,8% mensual. Así, si uno reinvierte los intereses mensuales, la tasa que efectivamente se paga por los plazos fijos y las LELIQS se ubica en el 209% anual (TEA).



La intención detrás de esto es hacer atractivos los elementos de ahorro en pesos con tasas por encima de la inflación pasada (+3,3% en este caso) y desincentivar la dolarización de carteras. En ambos casos, se trata decisiones impopulares que finalmente el Gobierno toma en medio del segundo tramo de la campaña electoral, ya sea porque era una parte no divulgada del acuerdo con el FMI o por la propia imposibilidad de defender los valores vigentes al cierre del viernes pasado.



Inflación de dos dígitos

En una economía que tiene niveles inflacionarios altos, el pasaje a precios resulta más rápido que en aquella que tiene una inflación moderada. Tomando de referencia la devaluación de enero y febrero de 2014, que también se hizo sin el anuncio de un programa más amplio, con cepo cambiario y reservas escasas (U$S 29.432 millones), el salto de 24,3%, terminó impactando rápidamente en los precios, que venían de crecer 4,9% en los 2 meses previos y pasaron a hacerlo al 10,5% en los 2 meses próximos. De esta manera, en la actualidad, con una inflación que parte de un nivel mucho más alto (109% anual), el pasaje a precios podría ser aún mayor y es altamente probable que la inflación supere los dos dígitos en agosto y septiembre.



De hecho, ya se han actualizado algunos precios importantes como la nafta (15%), los alimentos (Arcor subió un 25% sus productos, la carne creció un 15%) y los automotrices (autos con aumentos desde el 15% y neumáticos hasta un 25%).



En este contexto, las medidas pueden quedar obsoletas rápidamente, ya que si se mantiene fijo el dólar mientras avanzan los precios pasa a deteriorarse el tipo de cambio real, quedando atrasado. Además, con una alta inflación la tasa de interés que parecía en términos reales positiva puede quedar disminuida, quitando el atractivo a los instrumentos en moneda local.



En definitiva, el efecto de esta política monetaria contractiva, que impacta negativamente sobre la economía y sobre los ingresos, puede tener corta duración por la fluidez de la indexación de precios.



Entonces, no se puede descartar que el Gobierno deba realizar nuevos saltos devaluatorios antes de las generales aunque buscará evitar ese escenario, y pasar costos a una próxima administración, mediante la utilización del segundo tramo del swap con china que se destrabaría a partir del desembolso del FMI.



* La problemática de la agricultura

En el contexto particular del agro, la devaluación dejó obsoleto el último Programa de Incremento Exportador que incorporaba a cultivos como maíz, sorgo, cebada y girasol a un tipo de cambio diferencial de ARS 340 por dólar. La equiparación de un tipo de cambio más competitivo, tanto para el resto de las exportaciones, como para las importaciones, va en la dirección adecuada. Sin embargo, dado que no se relajaron las restricciones comerciales en paralelo a la devaluación, no se espera una mejora en el sobreprecio en dólares que hoy tienen los fertilizantes. Además, como no se comprimió la brecha cambiaria en el marco de un plan de estabilización más general, los precios medidos a dólar MEP de las principales exportaciones no muestran mejoras.



En definitiva, el oficialismo no tiene margen para revertir la derrota electoral mediante la clásica expansión del gasto público y el retraso del dólar oficial. Por el contrario, la economía va a sufrir un deterioro en los próximos meses y la devaluación, que por años se buscó evitar, llega finalmente en el tramo final de la campaña. Hacia adelante, queda un recorrido donde el Gobierno buscará defender la cotización de ARS 350 x dólar posiblemente con dificultades crecientes a medida que la inflación deteriore la competitividad ganada.

Por Valeria Bin Calvar