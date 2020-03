En el instituto Migal Galilee, financiado por el estado, se viene trabajando en una vacuna que puede ser aplicada ante el Covid-19.

Una vacuna eficaz contra el coronavirus desarrollada por Israel está en camino a estar lista para pruebas dentro de "unas pocas semanas", aunque no estará disponible durante meses debido al largo y, a veces, burocrático proceso de aprobación y prueba, dijo un miembro del equipo de desarrollo hace poco.



Chen Katz le dijo a The Times of Israel que la nueva vacuna oral para adultos y niños podría "convertir esta enfermedad en un resfriado muy leve". Dijo que para muchas personas que son inoculadas y luego infectadas por Covid-19, "potencialmente, no las afectará en absoluto".



El rápido progreso potencial del Instituto de Investigación Migal Galilee, financiado por el estado, se debe al hecho de que el instituto ha estado trabajando durante cuatro años para lograr una vacuna que pueda personalizarse para varios virus, y ahora ha adaptado ese trabajo para concentrarse en el coronavirus.



No obstante, aunque el Ministerio de Ciencia de Israel hizo noticia la semana pasada al promocionar el trabajo del instituto y decir que su vacuna podría estar lista en tres meses, el Dr. Asher Shalmon, director de relaciones internacionales del Ministerio de Salud, advirtió en contra de tener "falsas esperanzas" en la misma.



La vacuna consistirá en una proteína especialmente producida, y Katz dijo que espera tener una muestra en sus manos dentro de "unas pocas semanas". Pero luego vienen las pruebas clínicas, que se llevarán a cabo en conjunto con un socio, y la burocracia, que tomará tiempo.



Katz, líder del grupo de biotecnología en el instituto, dijo: "Para cuando la proteína esté lista, esperamos haber encontrado el socio adecuado que nos pueda llevar a través de la etapa clínica. Los experimentos de pruebas clínicas en sí no son tan largos, y podemos completarlos en 30 días, más otros 30 días para pruebas en humanos. La mayoría del tiempo se va en la burocracia-regulación y papeleo".



También se podría perder tiempo debido a los "puntos de espera"entre las diferentes etapas del proceso, hasta que los reguladores den el visto bueno para que las cosas avancen.



Habló de la emoción que sintió su equipo cuando se dio cuenta de que la investigación a la que se había dedicado cuatro años podía modificarse para combatir el coronavirus. "La oportunidad es increíble aquí", dijo. "Todos quieren saber que podemos aportar algo a la Humanidad y cuando descubrimos que teníamos las herramientas adecuadas para hacerlo, esto se volvió muy emocionante".



El grupo de Katz en el Instituto Migal, que es financiado por el estado de Israel, se ha convertido en una fuente de esperanza para muchos en todo el mundo desde que reveló el 27 de febrero que está trabajando en la vacuna, y dijo que esperaba lograr la "aprobación de seguridad" en 90 días.

Por Consulado General de Israel en Guayaquil

Fuente The Times of Israel