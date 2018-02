Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

El desarrollo del turismo es importante para San Juan. Un punto a tener en cuenta es la imagen de la Ciudad Capital. En este sitio se encuentra el más visitado destino cultural, la Casa Natal de Sarmiento y el lugar donde están las oficinas de Información Turística del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia; que no siempre muestra una buena imagen: esto es así, debido al tránsito de vehículos en la Peatonal, que nadie controla. Cada vez rompen más el piso de laja. Sí, puedo decir que su jardín está cuidado, pero no lo bancos que están rotos.



La importancia de la imagen en el desarrollo turístico, se manifiesta en el elevado número de trabajos que se han vertido en la literatura durante las tres últimas décadas, según he investigado.



Muchos ponen de manifiesto que este concepto de imagen turística ha sido vagamente definido y que, en definitiva, todavía no hay consenso sobre la naturaleza y el proceso de la conformación de imagen de destino, que no basta con grandes promociones, algo que San Juan lo realiza en distintos puntos del país y en Chile.



Hay que reconocer la falta de una estructura conceptual sólida en la provincia sobre qué es la imagen de un sitio turístico. Por ejemplo, recorro 200 kilómetros por la Ruta 436 de Iglesia hasta Talacasto y no existe una señalización. Uno ignora si se tomó la ruta que correspondía. Y, aunque no crean, es parte de la imagen de información turística.



Se observa que este concepto de imagen turística ha sido vagamente definido en la provincia, por lo que se ve. No hay consenso sobre la naturaleza y el proceso de la conformación de imagen de destino y que no basta con promoción. Por ejemplo, está demostrado que no se necesitan grandes obras para que un sitio cultural tenga valor por su imagen, sino mantener la imagen real. Un ejemplo es el lamentable proyecto de los cambios propuestos para Capital en las peatonales. Sólo es necesario limpiarla, arreglar sus veredas, bocas de árboles y estos bien cuidados, bien podados, ya las mismas poseen un valor patrimonial importantísimo que representa la arquitectura del siglo XX. Toda unificada en edificios públicos y privados. Sus calles arboladas por su clima, que pocas ciudades tienen, ya que debió ser reconstruida.



La imagen es un concepto de vital importancia, dada su enorme influencia en la toma de decisiones del turista de verla y vivirla. San Juan para el turista es algo muy particular que no sabemos transferir para generar una imagen que invite a conocerla y experimentarla.



En esta línea también se debe incluir el de sus empresas turísticas que hacen a la misma, por lo que los estudios de los empresarios deben centrarse en el impacto de la imagen, diferenciación, personalización, así como su valoración económica.



Se deben analizar diferentes aplicaciones a productos y esferas del turismo: los diferentes destinos turísticos en el sitio, hoteles, alojamientos, restaurantes, confiterías, etc. (elementos paisajísticos, culturales, actividades, etc.), y medios (impresos, web, etc.). Esta imagen, además debe ser proyectada por diferentes agentes turoperadores, organismos de marketing de los destinos. También como las complejas relaciones que se establecen entre estos agentes de la oferta y la demanda. Todo esto y muchos más es necesario para mejorar los procesos de medición y gestión de la imagen.