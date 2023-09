Las personas vitaminas son las que transmiten buena fuerza, te recargan el ánimo y hacen que cuando llegués a casa te encuentres de mucho mejor humor, más positivo y entusiasta.



Al meditar el texto de Lucas referido al pasaje en que un centurión le pide a Jesús que sane a su sirviente a punto de morir en Capernaúm, se señala que el centurión envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su seguidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús le suplicaron con insistencia diciéndole: "él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga". Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa del centurión, el hombre le mandó a decir por unos amigos: "Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa...". Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo: "yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe". Cuando los enviados regresaron a la casa encontraron al sirviente completamente sano.



Ahora este hombre va a Jesús a pedirle que cure a este servidor. ¿Qué tiene que ver una curación física con un maestro religioso? ¿No tendría que haber ido a un médico? Sin embargo, el centurión acude a Jesús a pedirle curación, porque la fe es la que cura. Es la fe la que sana.



Esencia del hombre vitamina

Podemos decir que este centurión es una persona a la que llamaríamos "persona vitamina". ¿Quiénes son esas personas?, son las que transmiten una buena fuerza que te recargan el ánimo y que hacen que cuando llegués a casa te encuentres de mucho mejor humor, más positivo, entusiasta, con ganas de comerte el mundo. Y no es que todo se tome a broma, también se pueden exponer problemas y situaciones tensas, pero desde un punto de vista más optimista y resolutivo y no sólo desde la queja.



¿Cómo saber si sos una persona vitamina? Son quienes tienen una manera de ver la vida determinada apreciando valores y actitudes frente a la vida concreta.

Primero: Escuchan en forma activa y empática. Estas personas son capaces de quedarse con vos y estar todo el tiempo escuchándote y entendiendo lo que les explicás sin acaparar ellas ese momento. Son capaces de entender las necesidades y los momentos, entonces ese café o ese encuentro no se convierte nunca en una pelea por ver quién habla más o la típica frase: "bueno, a mí tal cosa...".

Recrearse en lo que pasó y que ya no se puede cambiar no sirve para nada. Del mismo modo que no se pude hacer nada con el futuro que aún no ha llegado y no se puede actuar en el. Las personas vitamina lo saben y viven el presente intensamente.



Aporte de las personas vitamina

Qué beneficio aporta rodearse de personas vitamina? Te mejora el estado de ánimo y la salud. Está demostrado, científicamente, que reírse cada día hace tener una mejor calidad de vida, previene enfermedades cardiovasculares y trastornos psicológicos. Si te rodeas de personas vitamina tus días pueden ser más alegres y por lo tanto tu estado de ánimo general se acabará contagiando de ello. Y además estas personas nos ayudan a ser más resolutivos.



Recrearse en los problemas no es la solución. Una cosa es desahogarse, y está bien, pero una vez expresados dichos problemas hay que buscar soluciones y alternativas para mejorar la situación. Además, aprendés a poner el foco en vos y no en los otros. Tendemos a compararnos con los demás y es fácil salir perdiendo, porque siempre habrá alguien que será más hábil, inteligente o mejor que nosotros en algo, por lo tanto es mejor centrarse en uno mismo, compararse con uno mismo.



El pesimismo no sirve para nada. Hay quienes creen que te prepara para lo malo. Pero no es cierto, cuando suceden cosas negativas te entristecés igual. Es mejor pensar que las cosas pueden ir bien, porque como mínimo el tiempo de incertidumbre lo vivirás mejor. Si sos más optimista, tu estado de ánimo será mejor y más resolutivo y, por último, podés terminar siendo vos una persona vitamina, como el centurión del evangelio.

Por el Pbro. Dr. José Manuel Fernández