En San Juan se pueden encontrar minerales como plomo, uranio, zinc, tungsteno, berilo, manganeso, antimonio, baritina, entre otros, sin olvidar el travertino con sus canteras de Albardón.



El 80% de San Juan son cerros y cadenas montañosas y es ahí donde está gran parte de nuestros verdaderos recursos y potencial económico. En nuestra provincia los gobiernos, al parecer, sólo "ponen el ojo" en la minería metalífera que genera grandes dividendos económicos (oro, plata, cobre), pero nos olvidamos que también existe la "minería no metalífera", que, dándole auge e impulso desde el gobierno, serviría para darle impulso a esa economía regional que ya no sólo sería agroindustrial y por supuesto la explotación y comercialización de estos minerales no metalíferos incrementarían el PBI (producto bruto interno) de San Juan y aparejado trae una demanda laboral, no sólo técnica sino también de mano de obra.



En San Juan podemos encontrar minerales como plomo, uranio, zinc, tungsteno, berilo, manganeso, antimonio, baritina, entre otros, y por supuesto no nos olvidemos del travertino, donde hoy la Argentina importa un 20% desde Turquía, teniendo uno de los mayores reservorios de este mármol a muy pocos kilómetros de nuestra ciudad (La Laja, Albardón). El uso que le damos es múltiple y existe un dicho que reza, "todos los utensilios de nuestra vida diaria, es minería".



El uso de los no metalíferos

Dos ejemplo de minerales y sus aplicaciones: Baritina, debido a su densidad se usa en los barros (lodos) de perforación de pozos, se utiliza en la producción de agua oxigenada, en la fabricación de pigmentos blancos y, como carga mineral, en pinturas y en la industria del caucho. Se emplea especialmente en la producción del litopón, una combinación de sulfuros y sulfatos usados para recubrimientos. Se usa también en la industria de los frenos, del vidrio y como recubrimiento en las salas de rayos X. También como imprimante para papel fotográfico. Otro mineral, el tungsteno, en la vida cotidiana: para la pesca en hielo, en los frenos de automóviles, para la fabricación de palos de golf, en joyería y bisutería, en el desarrollo de la televisión, en microchips, circuitos eléctricos y naves espaciales, como aditivo para elaborar algunas aleaciones importantes, en la fabricación de imanes, en la medicina, tubos de rayos X, en las energías renovables, como material para generar hidrógeno de forma fotoelectroquímica, en la construcción, para construir metales más duros o carburos cementados. En fin, con estos dos ejemplos podemos darnos cuenta del verdadero potencial económico que hay en nuestros cerros y montañas.



El concentrarse solamente en lo metalífero, por parte del gobierno, sólo genera suspicacias en la ciudadanía, porque apuntaría a una connivencia económica entre el poder político y las empresas. Es primordial que se genere, desde el Ministerio de Minería y desde el Ministerio de la Producción, políticas públicas y de fomento, que no sólo se centren en la minería metalífera, sino también en la explotación de los no metalíferos, ya que estos también generan recursos económicos y mano de obra.



Visión de Sarmiento de la minería

El furor minero no es nuevo. Ya Sarmiento escritor, educador, político y estadista, relega al genio, de ese Sarmiento minero. Pero casi toda su trayectoria corrió paralela a su fervor por esta actividad, como motor de desarrollo de las zonas más olvidadas de Argentina. En su función de periodista comentó ese renacimiento a través de diversos artículos aparecidos en diarios como El Nacional, El Mercurio y El Progreso. En su nota del 1 de marzo de 1842 este gran impulsor de ideas renovadoras sintetizó las ideas-fuerza que guiarían su pensamiento y su acción: "Las minas están llamadas a ejercer en la riqueza de Chile la más grande influencia, dan al comercio la más gruesa suma en la balanza, entre la importación y la exportación de productos" (...) "El gobierno, y, como parte de él el legislador, deben proveerla de aquellos medios que el interés particular no es capaz de proporcionar, y esta es la misión del poder que rige sus destinos. El gobierno le favorece con leyes orgánicas que hagan fácil la producción", (...) "¡Santo Dios, el fabuloso Dorado viene a realizarse a nuestra vista! Diez pesos por carga de tierra, donde se pueden extraer millones de millones de cargas".



Sarmiento se anticipaba así a los beneficios que la minería podría traer a las provincias limítrofes con la cordillera andina, al sacar a la superficie sus minerales.

>> Primera Escuela de Minería

En 1868, Sarmiento asume la Presidencia de la Nación y crea la primera Escuela de Minería del país, y lo hace en tierras sanjuaninas, hoy "Esc. Industrial Domingo F. Sarmiento". Con ello se auspicia la venida de grandes geólogos e ingenieros en minas, principalmente de Alemania, como Steppenberk, Groeber y Hoskoldt, este último autor de una de las primeras fórmulas matemáticas para el cálculo del "valor real" de una mina, fórmula usada, con algunas variantes, hasta el día de hoy.

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista - Historiador