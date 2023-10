El boom de ChatGPT aceleró las previsiones respecto a la llegada de la IA general, capaz de igualar la capacidad de los humanos e incluso superarla.





-No, no soy una inteligencia artificial general (AGI). Soy una inteligencia artificial de aprendizaje profundo diseñada para generar texto y responder preguntas en función de los datos con los que fui entrenada. Aunque puedo proporcionar respuestas útiles y generar texto coherente en una variedad de temas, mi capacidad se limita a tareas específicas de procesamiento de lenguaje natural y no tengo la capacidad de razonar, comprender el mundo de la misma manera que un ser humano lo hace ni realizar una amplia gama de tareas generales como lo haría una AGI.



-¿Cómo definirías a una AGI?

-Una AGI se define como un sistema de inteligencia artificial que posee la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de tareas de manera similar a un ser humano.



ChatGPT, lanzada en noviembre de 2022, generó una revolución. En apenas dos meses alcanzó los 100 millones de usuarios activos. Su explosión puso en la agenda el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la sociedad, en el mercado laboral, en la forma de relacionarse. Incluso se propuso que era el germen, el inicio de la era de las inteligencias artificiales generales (AGI, por sus siglas en inglés), capaces de emular cualquier tarea humana. Sin embargo, el propio ChatGPT contradice la afirmación e incluso da ciertas características que, considera, debe reunir una AGI.



La definición de inteligencia artificial general es escurridiza



Hay casi tantas definiciones como teóricos que estudian el tema. Para el chatbot desarrollado por Open AI, una AGI debe concentrar siete características:

Capacidad de aprendizaje universal: puede aprender y adaptarse a una amplia gama de tareas y dominios sin requerir una programación específica para cada tarea. Razonamiento y comprensión: puede comprender el contexto, razonar sobre la información y tomar decisiones lógicas en situaciones diversas. Creatividad: puede generar soluciones creativas y nuevas ideas en respuesta a problemas o desafíos. Adaptabilidad: se adapta a nuevos entornos y cambiantes condiciones sin necesidad de un entrenamiento extenso. Comunicación natural: puede interactuar con humanos y otras máquinas de manera natural y comprensible, tanto en la comprensión del lenguaje como en la generación de texto o habla. Autoconciencia limitada: puede tener cierta conciencia de sí misma y de su entorno para tomar decisiones informadas y gestionar sus propias acciones. Transferencia de conocimiento: puede aplicar el conocimiento y las habilidades aprendidas en un dominio a situaciones completamente diferentes.

Más allá de la letra fina de la definición, lo cierto es que desde que la inteligencia artificial ingresó a la vida de cientos de millones de personas, la predicción respecto a cuándo llegará una máquina capaz de hacer todas las tareas, de razonar, comunicarse y relacionarse del mismo modo que lo hace una persona, se aceleró. En Metaculus, un sitio que compila predicciones colectivas, la predicción hoy es octubre de 2031. Y cada vez se acorta más.



Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en IA, dijo: "Todo depende de cómo definamos AGI. No creo que sea una locura decir que GPT-3 ya era un AGI de bajo grado. Pero si significa algo que es totalmente transformador desde el punto de vista de la civilización, entonces ¿quizás podría ocurrir dentro de un número de años de un solo dígito?".



Si bien no hay consenso entre los especialistas, menos de un año atrás las proyecciones eran de largo aliento. El boom de las inteligencias artificiales de texto, imágenes, sonido, video y un largo etcétera aceleraron las previsiones. Ante cada avance en la materia, la AGI se avizora más cercana.



"Las estimaciones se han reducido muchísimo. Hay un temor de que esto pueda pasar en el corto plazo e incertidumbre respecto de sus efectos. Tenemos que poner el foco en lograr que estas tecnologías con un poder exponencial sean beneficiosas para la sociedad", advirtió De Simone, experto del Banco Mundial.



De cara a los próximos años, incluso si hubiera unanimidad en torno a la definición, parece poco probable que haya un hito de tal envergadura que pase a ser considerado como el punto de partida de la era de la inteligencia artificial general. Es posible que esa carrera por construir la máquina que iguale a los humanos no tenga un claro ganador.

Necesidad de frenar el desarrollo de la IA

La inminencia en la llegada de un algoritmo tan sofisticado es tal que, en marzo pasado, más de mil tecnólogos -entre ellos el dueño de Tesla, Elon Musk, y el cofundador de Apple, Steve Wozniak- emitieron una carta planteando la necesidad de frenar, al menos por seis meses, los desarrollos en IA.



"Los sistemas de IA con inteligencia que compite con la humana pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, hacernos obsoletos y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?", remarcaron.

Preguntas que intrigan a toda la humanidad y que por ahora no tienen respuestas.

Por Maximiliano Fernández