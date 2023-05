Científicos de todo el mundo están debatiendo sobre los efectos de la IA, comparándola con el cambio climático.



La inteligencia artificial podría suponer una amenaza "más urgente" para la humanidad que el cambio climático, dijo el viernes a Reuters Geoffrey Hinton, pionero de la IA, en una entrevista.



Geoffrey Hinton, ampliamente conocido como uno de los "padrinos de la IA", anunció recientemente que había abandonado Alphabet tras una década en la empresa porque quería hablar de los riesgos de la tecnología sin que ello afecte a su antigua empresa.

El trabajo de Hinton se considera esencial para el desarrollo de los sistemas de IA contemporáneos. En 1986, fue coautor del artículo seminal "Learning representations by back-propagating errors", un hito en el desarrollo de las redes neuronales que sustentan la tecnología de IA.



Sin embargo, ahora forma parte del creciente número de líderes tecnológicos que expresan públicamente su preocupación por la posible amenaza que supondría la IA si las máquinas alcanzaran una inteligencia superior a la humana y tomaran el control del planeta.



"No me gustaría devaluar el cambio climático. No me gustaría decir: No deberías preocuparte por el cambio climático. Eso también es un gran riesgo", dijo Hinton. "Pero creo que esto puede acabar siendo más urgente".



"Con el cambio climático, es muy fácil recomendar lo que hay que hacer: basta con dejar de quemar carbono. Si haces eso, al final las cosas irán bien. Para para esto no está nada claro lo que hay que hacer", agregó.



OpenAI, respaldada por Microsoft, dio el pistoletazo de salida a una carrera tecnológica en noviembre, cuando puso a disposición del público el chatbot ChatGPT, impulsado por IA. Pronto se convirtió en la aplicación de más rápido crecimiento de la historia, alcanzando los 100 millones de usuarios mensuales en dos meses.



En abril, Elon Musk, presidente ejecutivo de Twitter, se unió a miles de personas para firmar una carta abierta en la que se pedía una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes que el GPT-4 de OpenAI, lanzado recientemente.



Aunque Hinton comparte la preocupación de los firmantes de que la IA pueda convertirse en una amenaza existencial para la humanidad, no está de acuerdo con detener la investigación. "Es muy poco realista", afirmó. "Estoy en el bando que piensa que se trata de un riesgo existencial, y está lo suficientemente cerca como para que debamos trabajar muy duro ahora mismo, y dedicar muchos recursos a averiguar qué podemos hacer al respecto".



En la Unión Europea, un comité de legisladores respondió a la carta respaldada por Musk, pidiendo al presidente de EEUU, Joe Biden, que convoque una cumbre mundial sobre la futura dirección de la tecnología con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La semana pasada, la comisión acordó una serie de propuestas históricas sobre la IA generativa, que obligarían a empresas como OpenAI a revelar cualquier material protegido por derechos de autor utilizado para entrenar sus modelos.

Por Martin Coulter

Agencia Reuters