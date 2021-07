Estación de Ferrocarril en Jáchal.

El ferrocarril arribó a la provincia de San Juan en el año 1885, el presidente de la República Argentina en ese momento era el General Julio Argentino Roca y el Gobernador de San Juan era Carlos Doncel. El evento tuvo que ver con una idea de Nación moderna e integrada a una economía internacional. Ocurrió en el periodo de la Historia Argentina conocida como la Generación del 80. Que va desde 1880 hasta 1916. También en esta etapa, según historiadores, Argentina, sería conocida como "El Granero del Mundo''.



Desde la época colonial San Juan estuvo dividida en dos grandes regiones geográficas, una era el Valle de Tulum (que es lo que conocemos como el Gran San Juan y alrededores). Y la otra región muy importante desde la época colonial es lo que hoy conocemos como Jáchal, que nucleaba a los actuales departamentos de (Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Calingasta). El tren cuando llego a San Juan tenemos que decir que llego a la Capital. Después comenzaría su expansión hacia los distintos departamentos, pero al Departamento de Jáchal no comenzaría la construcción del ramal hasta 1921 para otros historiadores dicen que fue en 1923.



Ahora, cuál habrá sido el motivo del que no llegó el tren a Jáchal, continuando con su expansión pos 1885. Algunos historiadores sostienen que al Gobierno Nacional de esta etapa no le importaba hacer llegar el ferrocarril a Jáchal ya que esa zona era agrícola ganadera y para Buenos Aires para esa zona entendía que estaba la Región de la Pampa Húmeda y no hacía falta que hubiera otras regiones exportando los mismos productos o que pudiera ser alguna forma de competencia. Es por eso que tardaría varios años en llegar el tren a Jáchal.



Hay que destacar que la Región de Jáchal siempre tuvo circuitos y comunicación económica durante mucho tiempo con otras regiones y una de ellas fue con la Región de Chile.



Otra teoría sostiene que en 1886 se proyecta un ferrocarril para unir San Juan con Salta. El mismo fue aprobado con la Ley 6.224 de 1908. Las obras se demoraron hasta 1921 y luego de diez años el Ramal A7 llegó a Jáchal.



El tren a Jáchal era una línea de trocha angosta, de propiedad nacional, cuya construcción se inició en 1921 y finalizó en 1931. El tren llegó al norte de la provincia 46 años después que a la Capital. En ese lapso la ciudad de Jáchal y su área de influencia permanecieron aislados del proceso de modernización que había transformado a extensas zonas del país. De todas maneras, en los últimos años algún progreso se había logrado. Existía un camino San Juan - Jáchal que podía ser recorrido por algunos automóviles.



Debido al terremoto de 1944, las vías del ramal quedaron seriamente deterioradas. Esto llevó a que los servicios de pasajeros comenzaran a decaer durante la década de 1950, cesando los mismos al final de esta. A causa de esto estaciones como Albardón fueron reacondicionadas como estaciones de cargas destinadas en especial al transporte de productos mineros y vitivinícolas. Las formaciones dejaron de circular entre Albardón y Jáchal en 1984. Los servicios cesaron completamente en el año 2000.

Por Martín Andrés Carelli

Profesor de Historia, docente de la UNSJ, miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Juan, montañista