El director ejecutivo de la compañía china Tik Tok, Kevin Mayer, ha presentado su renuncia apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con prohibir el uso de la red en Estados Unidos. El que fuera un alto ejecutivo de Disney dimitió pocos meses después de su nombramiento por la plataforma de vídeos cortos china que ha denunciado al Gobierno de Estados Unidos por sus amenazas. La empresa de propiedad china ha sido acusada de ser un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos por el gobierno Trump.



Mayer se unió a Tik Tok en junio después de dejar su puesto como jefe de servicios de transmisión de Disney. Tik Tok recibió recientemente un plazo de 90 días para ser vendida a una empresa estadounidense o debería enfrentarse a su prohibición en Estados Unidos. "En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el papel global al que me inscribí", dijo Mayer en una carta a los empleados que reproducen varios medios internacionales como el diario Financial Times.



No obstante, y pese a que las conversaciones entre la compañía y Trump continúan, Mayer asegura en el escrito que, "en este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa".En un comunicado, la red social asegura que respeta "plenamente" la marcha del directivo. "Pensamos que la dinámica política de los últimos meses ha cambiado significativamente el alcance del papel de Kevin en el futuro", explica Tik Tok.



El gobierno Trump sostiene que Tik Tok supone una "amenaza'' para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que impidió sus transacciones a partir del próximo 15 de septiembre y está buscando forzar su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés por la popular red social. Tik Tok, que en EEUU tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años y se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para muchos famosos. El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de Tik Tok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



De hecho, el gobierno chino ve la intención de vender Tik Tok como un capítulo más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, que intenta contener el cada vez mayor poderío tecnológico del gigante asiático, que ya ha visto cómo la firma de telecomunicaciones Huawei ha tenido que enfrentarse a restricciones, así como la popular red social WeChat, propiedad del conglomerado digital Tencent.





El comercio exterior en el G20 se hunde





El comercio exterior en el G20 sufrió en el segundo trimestre su mayor caída desde 2009 como consecuencia de la pandemia. Aunque en mayo y junio dio señales de recuperación tras el levantamiento de las medidas de confinamiento, indicó la OCDE. Respecto al trimestre anterior, las exportaciones cayeron un 17,7%, precisó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en un comunicado. China, el primer exportador mundial, fue la única economía del G20 que anotó un crecimiento de las exportaciones en el segundo trimestre, con un aumento del 9,1 % tras una caída anterior del 9,3 al 4,9 %. La India fue el país con los descensos más importantes, del 30,1, estuvo también entre los más afectados, con hundimientos respectivos del 36,1 % y del 29,7 % en el segundo trimestre.



En Argentina esa caída se situó en el 11,8 % en el caso de las exportaciones y en el 14,4 % en el de las importaciones. En Brasil fue respectivamente del 7,2 % y del 18,2 %. En Reino Unido los descensos rondaron el 20 %, con bajadas del 23,6 % en sus exportaciones y del 25,2 % en las importaciones, y la Unión Europea tampoco se libró de la tendencia a la baja, con un desplome del 21,3 % de sus exportaciones y otro del 19 % en las importaciones. Estados Unidos, donde el pico de la epidemia llegó mucho más tarde, anotó descensos respectivos del 28,2 y del 14,5 %, según añadió la OCDE, que precisó que el hundimiento generalizado se produjo en abril, cuando la mayor parte de países habían recurrido al confinamiento.

Agencia EFE -Especial

Washington/Pekín