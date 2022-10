Una película basada en hechos reales muestra también la importancia de regirse bajo la Constitución Nacional Argentina.

Aquella vez, me dije que le habían pegado un tiro por elevación al concepto de autoridad. Sin reglas, sin principios rectores, y por ende sin autoridades que los haga cumplir, no hay sociedad posible. Este concepto, liminar en toda república, lo sentí tambalear peligrosamente aquellos días, máxime si cuando ese destrato provocador, había tenido como escenario un acto en un colegio secundario. Fue en oportunidad de un aniversario más del "Día de la Memoria", acto que se celebraba en los patios del colegio secundario Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, de la Universidad Católica de Cuyo. Corría el año 2012.



Aquel día, una alumna, sin autorización previa, al parecer, se adelantó y anunció sus deseos de decir su propio discurso. Para lo cual tomó el micrófono, a pesar de las advertencias de sus superiores. Hubo que quitárselo y la mencionada alumna recibió 24 amonestaciones. Recuerdo que intervino el Ministerio de Educación de la Nación, y se resolvió anular esa medida y limpiar el legajo de la alumna.



INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL

Eran tiempos del segundo gobierno de Cristina Kirchner, y lo ocurrido dio pie a que desde el gobierno nacional se tomara partida en defensa de quien había cometido la falta. Durante un discurso por cadena nacional, la entonces Presidente mostró una foto de la alumna y dijo que "el 24 de marzo la alumna quería hablar de la memoria, y la rectora del colegio le dijo que no debía hablar de eso. Le arrebataron el micrófono cuando comenzó su intervención y le dieron 24 amonestaciones". Añadió Cristina Kirchner que la alumna fue invitada por la Federación de Estudiantes Secundarios, y contando lo que había pasado dijo que "así como Néstor no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, yo tampoco voy a dejar las mías en la puerta del colegio" (Después de esto, no nos debería extrañar la toma de colegios, la falta de respeto hacia los docentes y la de ciertos padres, que apoyan las tomas o suelen agredir de palabra y hecho a los maestros).



La Presidente culminó su exposición mostrando una foto en blanco y negro de la rectora junto al dictador Jorge Rafael Videla y expresó, "cuando uno ve estas cosas, comprende por qué le pusieron 24 amonestaciones". Omitió decir, que esa foto era protocolar porque en esa ocasión, la rectora estaba en otras funciones y por ello acompañaba al dictador.



Estuvo claro que, de manera tendenciosa, Cristina trató de ligar a la mencionada rectora con la dictadura. Un recurso que se convirtió en un clásico de estos años, conectando a todo aquél que disintiera del kirchnerismo, con la tiranía.



Dijo el obispo, Monseñor Delgado, que "hace 50 años cualquier persona que haya estado en la función pública, podía aparecer al lado de alguien con gorra, o sin gorra".

"Tener memoria", saber leer el pasado, es un ejercicio que va a contribuir en la titánica tarea de recuperar el funcionamiento de la ley y las instituciones.

EL FISCAL JULIO CÉSAR STRASSERA

El fiscal del juicio a las Juntas Militares, Dr. Julio Cesar Strassera, por estos días recordado en la película "Argentina, 1985" por su heroica participación en aquel juicio, dijo exactamente estas palabras respecto al protagonismo del matrimonio Kirchner en tiempos de la dictadura. "Acá quienes no hicieron nada por los derechos humanos son los Kirchner. Habría que preguntarles por qué no firmaron el hábeas corpus al que alude la Presidenta. Jamás firmaron ninguno", sostuvo en diálogo con el diario La Nación. "Se fueron a hacer plata a Santa Cruz. Nunca les interesaron los derechos humanos. Se han querido apropiar de los derechos humanos y lo más que hicieron fue ordenarle a un general que bajara un cuadro. Esa es su máxima performance en derechos humanos", agregó el ex fiscal, notablemente molesto, por un comentario descalificador de la entonces Presidente.



Esta película, más el recuerdo de aquella intervención de Cristina, hace que se desplieguen en la mesa diversas cuestiones, que tal vez expliquen el caos de estos días. Reflejado en la toma de colegios en la CABA, las usurpaciones de los mapuches, la toma de fábricas, calles ocupadas por militantes, y otros atentados contra la Constitución y las leyes.



Es imposible separar estas manifestaciones antisistema, con aquella convalidación a la alumna sanjuanina. "Transgredir está bien, poner orden es represor", sería el lema.



El agravio al principio de autoridad, al derecho a la propiedad privada, al derecho constitucional a estudiar, de transitar libremente, al principio de la división de poderes, entre otros derechos vulnerados con desatino, explican el estado anárquico en que se encuentra nuestra Nación. Justamente, "tener memoria", saber leer el pasado, es un ejercicio que va a contribuir en la titánica tarea de recuperar el funcionamiento de la ley y las instituciones.

Por Orlando Navarro

Periodista