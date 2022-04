Portada del libro "Malvinas, prohibido olvidar. Historias ocultas del 82"



Hace unos años tuvimos la oportunidad de conocer una valiosa investigación sobre el papel de los héroes sanjuaninos en la guerra del Atlántico Sur con la obra "Malvinas, su historia, sus héroes", escrita por los profesores de Historia Miguel Montaño, hermano de Agustín Hugo, primer sanjuanino fallecido en la guerra de 1982 como integrante de la Fuerza Aérea Argentina, y Analía Rodríguez. También apareció en 2021 "Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar. Intereses geopolíticos y estratégicos en el Atlántico Sur", de Gonzalo Collado De Giovannini (Ed. UNSJ). A ellos se suma "Malvinas, prohibido olvidar. Historias ocultas del 82", del licenciado Santiago Velasco Lalanne (Editorial UNSJ), una voluminosa obra de 434 páginas, con ilustraciones del reconocido dibujante Jorge Edgardo Rodríguez.



El autor nació poco después del enfrentamiento bélico, en enero de 1983, y su vocación por escribir sobre el tema le vino de las charlas que escuchó en su casa sobre esta guerra, en las que, a medida que fue creciendo, comenzó a participar y opinar junto a sus padres. Licenciado en Turismo, (UNSJ) Magíster en Desarrollo Turístico Sustentable (UNMP) y Especialista en Docencia Universitaria (UNSJ).



Dos décadas de investigación

Velasco investigó casi dos décadas, primero desde la heurística, como técnica de exploración y acopio de fuentes necesarias para la investigación, y luego sumó numerosas entrevistas y testimonios con protagonistas y conocedores de las historias vividas en combate, y las que vinieron inmediatamente después, llenas de pesadumbres y tribulaciones.



El rescate de vivencias del conflicto busca aquí que las nuevas generaciones comprendan mejor lo que pasó y adviertan cómo nuestros héroes enfrentaron la usurpación ilegal de nuestras islas Malvinas.



Partiendo de este mensaje, el libro comienza definiendo qué es Malvinas, y el propio autor señala que su trabajo "es un cúmulo de historias, anécdotas, puntos de vista y hechos que pretenden mantener vivo el recuerdo de las gesta de 1982 y dar a conocer algunas de las proezas y peripecias que vivieron y protagonizaron nuestros héroes cuando el deber los llamó a defender lo más sagrado, la Patria".



Descripción rigurosa

La sucesión de capítulos son una descripción muy rigurosa de lo que pasó. No queda afuera el controvertido tema del "posible ataque nuclear al corazón del país", primero desmentido por los propios ingleses, y veintiún años después reconocido. Ni la mirada fraternal sobre el pueblo de Perú por su ayuda a Argentina en aquellos momentos. Como también se plantea la ayuda de Brasil y el rol del "amigo invisible", la ex URSS, que habría llegado a espiar con satélites a la flota británica.



Del otro lado, y al promediar la obra de Velasco, aparecen las crudas e hirientes revelaciones del ex comandante en jefe chileno Fernando Matthei Aubel, cuando declaró que hizo "lo imposible" para que Argentina perdiera la guerra. Posteriormente está el recuerdo imborrable del desempeño de los pilotos argentinos, que para el autor, gran parte del éxito se debe a la estrategia aérea planeada desde el continente por un hombre de bajo perfil, Ernesto Crespo, que años después, entre 1985 y 1989 comandó la Fuerza Aérea bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.



La caída

Se llega a la noche del 13 de junio de 1982 y todo lo que sucedió apenas unas horas antes de la caída de Puerto Argentino. Después, un capítulo más que sentido para los paladines, "para el héroe sin tumba y las tumbas de los héroes". Por otra parte, la obra separa lo que fueron los actos "de verdadera camaradería y de respeto por el enemigo", frente a los actos despreciables protagonizados en varios casos por los invasores. Aquí se detiene en "el pirata coleccionista", Stewart McLaughlin, "uno de los más feroces paracaidistas británicos que "cortó y guardó en su mochila las orejas de soldados argentinos muertos", y luego murió en combate "con un justiciero y certero morterazo".



Finalmente, Velasco no deja de rescatar que "hubo mujeres que jugaron un papel fundamental y que, sin embargo, continúan sin ser reconocidas". Se refiere a enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva que estuvieron presentes "en mar y en tierra" brindando atención sanitaria a los heridos de las Islas Malvinas.



Un libro para tener claro todo lo que pasó entre abril y junio de 1982 en el sur argentino, y cómo evolucionó su recuerdo en estos cuarenta años.

Malvinas, entre brazadas y memorias



A 40 años de la gesta de Malvinas, un libro propone una mirada diferente del conflicto bélico que nos marcó para siempre.



En su libro "Malvinas, entre brazadas y memorias", Agustín Barletti (escritor, periodista y abogado doctorado en La Sorbona) relata cómo el 9 de noviembre de 2014, con 53 años, logró unir a nado las dos islas Malvinas por el estrecho de San Carlos en poco más de dos horas y con el agua a dos grados de temperatura. Al lugar elegido para el cruce a nado se lo conoce como "el corredor de las bombas". Allí desembarcaron las tropas británicas en 1982 en medio de un escenario de sangre y fuego.



Esta obra cuenta cómo fueron sorteados los obstáculos para llevar a cabo la aventura en base a esfuerzo, pasión y el poder infinito de la amistad. Pero fundamentalmente rescata acciones heroicas, muchas de ellas desconocidas, que sucedieron durante la guerra.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista





>> CRÓNICAS DE GUERRA

Bombardeo ucraniano en Rusia

Dos helicópteros ucranianos bombardearon un depósito de combustibles ubicado en territorio ruso, en la localidad de Belgorod, en el oeste de Rusia, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, un suceso denunciado por el gobernador local que no ayudaría en la continuidad de las negociaciones de paz, previstas para hoy en modalidad virtual, según Moscú. "Está claro que no se puede considerar esto como algo que va a crear las condiciones apropiadas para la continuación de las negociaciones", estimó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, tras la destrucción al amanecer del depósito de combustibles, reseñó AFP. Ucrania no confirmó ni desmintió aún el ataque, el primero de este tipo por parte de la aviación ucraniana. "Hubo un incendio en el depósito de petróleo debido a un bombardeo lanzado por dos helicópteros militares ucranianos, que entraron a territorio ruso volando a baja altitud", informó el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, en su cuenta de Telegram. En otro mensaje, el gobernador indicó que los bomberos trabajaban para apagar el incendio y que dos empleados del depósito resultaron heridos. El ministerio ruso de Situaciones de Emergencia afirmó de su lado que 170 socorristas intervenían en el lugar, recogieron las agencias de noticias AFP, Europa Press y Sputnik. El ministerio publicó un video que muestra a bomberos en trajes térmicos apagando las llamas. Dijo haber sido advertido del incendio a las 5,51 (las 23,51 en la Argentina) y confirmó el balance de dos heridos. El gigante energético Rosneft, propietaria del depósito, informó a las agencias rusas que evacuó a su personal en el lugar



Rusia amenaza exportar conflicto a Latinoamérica

Kerri Hannan, funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, advirtió que Rusia amenaza con exportar a América latina el conflicto en Ucrania, a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. "El compromiso con la democracia del Hemisferio nunca ha parecido tan urgente, mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela", indicó Hannan en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense.



La funcionaria destacó que la mayoría de la región se opone a la invasión rusa. "Nuestros aliados han visto el marcado contraste entre nuestra posición sobre la invasión rusa y la posición de la RPC (República Popular de China), cuyos diplomáticos han elevado la propaganda del Kremlin y han buscado proteger a Rusia de condenas en organismos internacionales", expresó.



Sobre este tema, el senador republicano Marco Rubio, miembro del comité, comentó: "Rusia es un problema agudo y es un reto actual. Pero es un problema de cinco o diez años. China es un problema de 100 años, tanto en la región como a nivel internacional".



Más sanciones

Reino Unido anunció sanciones contra otras 14 entidades y personas rusas, incluidas las organizaciones de medios de comunicación estatales detrás de RT y Sputnik y algunas de sus figuras de alto nivel, por impulsar las "noticias y narrativas falsas" del presidente Vladimir Putin. Londres está actuando con sus aliados occidentales para tratar de paralizar la economía de Rusia como castigo por su invasión de Ucrania, y ya ha sancionado a más de 1.000 personas y empresas.





Por agencias Reuters y EFE